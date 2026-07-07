Od dzisiaj nowe wyposażenie obowiązkowe samochodów. ADDW w każdym aucie

W skrócie Od 7 lipca 2026 roku wchodzi w życie obowiązek instalowania systemu ostrzeżenia o rozproszeniu uwagi kierowcy (ADDW) we wszystkich nowo rejestrowanych samochodach osobowych w Unii Europejskiej.

System ADDW śledzi ruchy oczu oraz pozycję głowy kierowcy i aktywuje alarm wizualny, dźwiękowy lub wyczuwalny po przekroczeniu prędkości 20 km/h, jeśli wzrok kierującego nie skupia się na drodze przez określony czas.

Kierowca ma możliwość wyłączenia systemu ADDW, jednak unijne przepisy wymagają, aby aktywował się on automatycznie przy każdym kolejnym uruchomieniu pojazdu.

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System ADDW (Advanced Driver Distraction Warning) pojawił się w samochodach w 2024 roku. Zgodnie z GSR2, od 7 lipca 2024 roku, kamery systemu ADDW musiały mieć na pokładzie wszystkie nowo homologowane w UE modele aut osobowych. Teraz - 7 lipca 2026 roku - obowiązek instalowania ADDW rozszerzono na wszystkie rejestrowane po raz pierwszy nowe auta.

Nowe wyposażenie obowiązkowe samochodu. ADDW w każdym aucie

ADDW to jeden z tych systemów, których działanie może mocno irytować kierowców. Pomysłodawcy pakietu GSR2 bronią się jednak, że - według ich szacunków - do 2038 roku obecność systemów wymaganych przez unijnych komisarzy może uratować przed śmiercią w wypadkach drogowych nawet 25 tys. osób. W jaki sposób działa ADDW?

System ADDW wykorzystuje kamery śledzące m.in. ruchy oczu kierowców, by sprawdzić, czy kierujący wystarczająco koncentruje się na tym, co dzieje się przed pojazdem. Elektroniczny nadzorca aktywuje się po przekroczeniu prędkości 20 km/h. Algorytmy bazujące na danych z kamery analizują wówczas, w którą stronę zwrócony jest wzrok kierowcy. Sam system dzieli kabinę na trzy strefy:

obszar 1: dach i boki pojazdu (oczy skierowane ku górze),

obszar 2: prawidłowy - spoglądanie do przodu i na boki,

obszar 3: wzrok skierowany poniżej linii przedniej szyby

Masz 3,5 sekundy na reakcję. Potem "piszczałka" nie da ci spokoju

Reakcja systemu zależy od prędkości jazdy. Jeśli pojazd porusza się z prędkością w zakresie od 20 do 50 km/h alarm wszczynany jest gdy wzrok kierowcy nie skupia się na drodze przez ponad 6 sekund. Przekroczenie 50 km/h powoduje, że czas reakcji AADW skraca się do 3,5 s.

Zależnie od modelu i ustawień systemu, alarm może mieć formę wizualną (kontrolka) i dźwiękową). Prawo dopuszcza m.in. "wyczuwalny sygnał ostrzegawczy" (drgania kierownicy, fotela itd.).

Przepisy wymagają, by system monitorował nie tylko oczy, ale też pozycję głowy kierującego, by móc zareagować, jeśli osoba siedząca za kierowcą zasłabnie lub zaśnie. Sam system nie ma jednak żadnego połączenia z układami kierowniczym czy hamulcowym.

Czy da się wyłączyć ADDW? Od 7 lipca kolejna "piszczałka" w twoim aucie

Kierowców może irytować fakt, że w kwestii ADDW producenci wykazują się dużą inwencją dotyczącą form alarmu czy ostrzeżenia. W niektórych nowych autach, jak chociażby pojazdy chińskiego koncernu Geely, ostrzeżenie o rozproszeniu uwagi kierowcy powoduje chwilowe wyciszenie systemu audio. W efekcie - jeśli kierowca niedostatecznie koncentruje się na przestrzeni przed pojazdem - ADDW wyłącza głośniki, ale nie zatrzymuje odtwarzania konkretnego utworu czy słuchowiska.

Na częstotliwość generowania alarmów duży wpływ ma też umieszczenie samych czujników. Niektórzy producenci, jak np. Toyota, umieszczają je na kolumnie kierowniczej, by mogły też nadzorować, czy kierowca siedzi w odpowiedniej pozycji. W efekcie np. trzymanie kierownicy jedną ręką za środek jej wieńca (na górze) powoduje, że ręką zasłaniamy czujniki, co wszczyna alarm.

ADDW może zostać dezaktywowany przez kierowcę, ale unijne rozporządzenie UE 2019/2144 dotyczące GSR2 wymaga, by system aktywował się automatycznie przy każdej kolejnej podróży czy wyłączeniu zapłonu.





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