Od dziś nowy sposób wjazdu do Zakopanego. Ma być szybciej i bez korków

Spis treści: Nowa organizacja ruchu w Zakopanem od środy Zakopane liczy na mniejsze korki przed wakacjami Nowa droga nie rozwiąże wszystkich problemów Zakopanego Ile kosztowała nowa droga w Zakopanem?

Nowe połączenie ma około 340 metrów długości, ale jego znaczenie dla organizacji ruchu może być kolosalne. Dzięki niemu ruch samochodów wjeżdżających do Zakopanego od strony Krakowa zostanie podzielony na dwa kierunki. Część kierowców nadal będzie korzystać z dotychczasowej trasy prowadzącej ulicami Kasprowicza i Nowotarską, natomiast nowy główny wjazd poprowadzi bezpośrednio w okolice dworca kolejowego.

Nowa organizacja ruchu w Zakopanem od środy

Wraz z uruchomieniem nowej drogi zmienia się także organizacja ruchu na kilku pobliskich skrzyżowaniach. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz podczas wtorkowego briefingu zaapelował do kierowców o szczególną uwagę.

Od środy zmienia się główny wjazd do Zakopanego. Zmiana pierwszeństwa będzie obowiązywać na ulicy Chramcówki oraz na skrzyżowaniu ulic Do Samków, Szymony i Chyców Potok. Bardzo prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie

Nowa organizacja ruchu na wjeździe do Zakopanego obowiązuje od środowego poranka.

Zakopane liczy na mniejsze korki przed wakacjami

Uruchomienie nowej trasy następuje tuż przed okresem wzmożonego ruchu turystycznego. W sezonie letnim liczba samochodów wjeżdżających do Zakopanego znacząco rośnie, a korki na głównych ulicach prowadzących do centrum należą do codzienności.

Zdaniem władz miasta nowy łącznik powinien poprawić płynność ruchu i pozwolić części kierowców ominąć najbardziej zatłoczone odcinki.

- To na pewno dobra wiadomość przed wzmożonym ruchem turystycznym. Turyści będą mogli ominąć najbardziej zakorkowany fragment przy ulicach Kasprowicza, Chramcówki i Nowotarskiej, wjeżdżając do centrum nową drogą - podkreślił Filipowicz.

Samorząd liczy, że rozdzielenie ruchu na dwa kierunki przełoży się na sprawniejszy przejazd przez miasto, szczególnie w weekendy i podczas wakacyjnych wyjazdów.

Nowa droga nie rozwiąże wszystkich problemów Zakopanego

Władze miasta nie ukrywają jednak, że nowa inwestycja nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów komunikacyjnych stolicy polskich Tatr. Burmistrz zwrócił uwagę, że w okresach największego natężenia ruchu korki obejmują znaczną część miasta.

- Bywają takie dni, gdy w Zakopanem wszystko stoi. Trzystumetrowy odcinek drogi nie będzie panaceum na wszystkie problemy, ale z pewnością zwiększy przepustowość lokalnego układu komunikacyjnego i poprawi rozkład ruchu - ocenił.

Nowa trasa ma więc przede wszystkim usprawnić rozprowadzenie ruchu po mieście i odciążyć najbardziej obciążone ulice, a nie całkowicie wyeliminować korki.

Ile kosztowała nowa droga w Zakopanem?

Budowa nowego połączenia kosztowała 6,4 mln zł. Całość została sfinansowana z budżetu miasta. Jak wyjaśnił burmistrz, stosunkowo wysoki koszt inwestycji wynikał z konieczności przeprowadzenia rozległych robót ziemnych oraz niwelacji terenu.

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