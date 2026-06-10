W skrócie Od 10 czerwca 2026 rejestrując używany samochód z zachowaniem dotychczasowych tablic, nie trzeba już ich przedstawiać w urzędzie.

Zmiany w przepisach obejmują także uproszczenia dotyczące dokumentów z przeglądu technicznego i rejestracji przez internet, które mają być wdrażane do 2027 roku.

Uzyskanie adnotacji o haku holowniczym w dowodzie rejestracyjnym w niektórych przypadkach nie wymaga już dodatkowego badania technicznego.

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Zmiany wynikają z nowelizacji przepisów przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Część nowych zasad zaczęła obowiązywać 10 czerwca, a kolejne mają wejść w życie w 2027 r. i docelowo umożliwić załatwianie coraz większej liczby spraw związanych z rejestracją pojazdu przez internet.

Nie trzeba już wozić tablic do wydziału komunikacji

Do tej pory właściciel samochodu, który chciał zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne, musiał zdjąć je z auta i przedstawić w urzędzie. Nie miało znaczenia, że numery pozostawały takie same.

Od 10 czerwca wystarczy oświadczenie, że tablice są czytelne i spełniają aktualne wymogi formalne. Samych tablic rejestracyjnych nie trzeba już okazywać urzędnikowi.

Przepis, który od lat irytował kierowców

Obowiązek fizycznego okazania tablic był pozostałością starszych procedur rejestracyjnych. W praktyce oznaczało to, że kierowca musiał odkręcić tablice tylko po to, by pokazać je urzędnikowi. Potem wracały na ten sam samochód. Nowe przepisy kończą ten obowiązek w większości standardowych przypadków.

Kiedy tablice rejestracyjne nadal trzeba oddać?

Nowe przepisy nie oznaczają całkowitego końca obowiązku zwracania tablic. Tablice nadal trzeba będzie oddać wtedy, gdy samochód otrzyma nowe numery rejestracyjne lub gdy obecnych nie można już legalnie używać. Dotyczy to m.in. czarnych tablic rejestracyjnych oraz starszych tablic z polską flagą zamiast oznaczenia Unii Europejskiej.

Zmiana dotyczy tylko jednego z elementów procedury. Po zakupie używanego samochodu nadal trzeba złożyć wniosek o rejestrację i dopełnić pozostałych formalności wymaganych przez przepisy.

Mniej dokumentów przy rejestracji samochodu

Nowelizacja obejmuje również dokumenty związane z badaniem technicznym. Jeżeli informacja o ważnym badaniu znajduje się już w Centralnej Ewidencji Pojazdów, urząd nie będzie wymagał dodatkowego zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów. Dane zostaną zweryfikowane w systemie.

Nowe przepisy dotyczą także haków holowniczych

Zmiany obejmują również samochody wyposażone w hak holowniczy. Do tej pory właściciel pojazdu musiał wykonać dodatkowe badanie techniczne i przedstawić w urzędzie zaświadczenie od diagnosty, aby uzyskać adnotację "HAK" w dowodzie rejestracyjnym.

Od 10 czerwca w części przypadków nie będzie to już konieczne. Jeżeli dokumentacja homologacyjna pojazdu potwierdza możliwość ciągnięcia przyczepy, urząd będzie mógł dokonać odpowiedniego wpisu bez dodatkowej wizyty na stacji kontroli pojazdów.

Ułatwienie nie obejmie jednak wszystkich pojazdów. Dodatkowe badanie nadal może być wymagane w przypadku niestandardowego montażu lub sytuacji, gdy hak nie wynika z homologacji pojazdu.

Rejestracja samochodu przez internet coraz bliżej

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że kolejne ułatwienia pojawią się już w przyszłym roku. Od 18 stycznia 2027 r. kierowcy mają uzyskać możliwość składania wniosków o rejestrację pojazdu za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Tablice rejestracyjne mają być wysyłane pocztą lub odbierane z automatów wydawczych działających przy urzędach.

Planowane jest również wykorzystanie danych znajdujących się już w państwowych rejestrach oraz informacji pozyskiwanych elektronicznie z innych państw Unii Europejskiej w przypadku samochodów sprowadzanych z zagranicy.

Dla kierowców najważniejsza zmiana jest jednak znacznie prostsza. Jeżeli kupią używany samochód i będą chcieli zachować dotychczasowe numery rejestracyjne, nie będą już musieli odkręcać tablic przed wizytą w wydziale komunikacji.

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