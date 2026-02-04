Od ciężarówki oderwało się koło i siało zniszczenie na drodze

Do opisywanych wydarzeń doszło w miejscowości Kaczorów. Z ciężarowego Volvo, którym kierował 60-letni mężczyzna urwało się lewe tylne koło i w sposób niekontrolowany zaczęło przemieszczać się drogą, pasem do jazdy w przeciwnym kierunku. Po chwili od oderwania koło uderzyło w jeden z najeżdżających samochodów, a inny kierowca, chcąc uniknąć zderzenia, zdecydował się zjechać z drogi do przydrożnego rowu. Pechowo zrobił to miejscu, gdzie spadek terenu był dość duży.

Rozbity samochód, w który uderzyło oderwane koło materiały prasowe

Dwa rozbite samochody, bo koło oderwało się od ciężarówki

W samochodach, które zamieszane były w zdarzenie, znajdowało się łącznie pięć osób. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, wobec czego przybyła na miejsce policja zakwalifikowała zdarzenie jako kolizję.

1020 zł mandatu i 10 punktów za oderwane koło

Za jej sprawcę został uznany kierowca samochodu ciężarowego. 60-letni kierowca została ukarany mandatem w wysokości 1020 zł, otrzymał również 10 punktów karnych.

Poza policjantami na miejscu działały aż cztery zastępy straży pożarnej. Konieczne było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, usunięcie rozlanych płynów z rozbitego samochodu i kierowanie ruchem, który odbywał się wahadłowo.

