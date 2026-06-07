Od 8 czerwca zmiany na stacjach paliw. Kto ma diesla, ten żałuje

Michał Domański

Michał Domański

Zdaniem analityków nowy tydzień przyniesie podwyżki na stacjach paliw. Najbardziej odczują to kierowcy tankujący olej napędowy, który może zdrożeć nawet o kilkadziesiąt groszy.

Stacja paliw w Polsce, przy której wyświetlone są aktualne ceny paliw z czerwca 2026 roku.
Od 8 czerwca ceny na stacjach w Polsce powinny być wyższe niż w mijającym tygodniuAdam StaskiewiczEast News

W skrócie

  • Analitycy przewidują podwyżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu, szczególnie dla kierowców korzystających z oleju napędowego.
  • Według prognoz benzyna 95 może przekroczyć 6 zł za litr, a olej napędowy podrożeje o prawie 30 groszy, co zbliży jego cenę do benzyny 98.
  • W ostatnim czasie ceny hurtowe paliw spadły, ale niestabilność na rynku międzynarodowym i ograniczenia podaży mogą prowadzić do wzrostu cen na stacjach.
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Ceny paliw w Polsce od 8 czerwca

Wszystko wskazuje na to, że po ostatnich wyraźnych obniżkach cen paliw, kierowców czekają zauważalne podwyżki. Jak podaje e-petrol.pl, średnio płaciliśmy na stacjach w mijającym tygodniu następujące kwoty:

  • Pb95 - 5,94 zł
  • Pb98 - 6,53 zł
  • ON - 6,25 zł
  • LPG - 3,57 zł

Uwagę zwraca przede wszystkim zejście benzyny 95 do poziomu poniżej 6 zł za litr, a także ceny oleju napędowego, które są wyraźnie niższe niż w przypadku benzyny 98. Zdaniem ekspertów to się jednak zmieni i w nadchodzącym tygodniu średnie ceny paliw w Polsce będą się utrzymywać w następujących przedziałach:

  • Pb95 - 5,93-6,07 zł
  • Pb98 - 6,53-6,67 zł
  • ON - 6,42-5,54 zł
  • LPG - 3,49-3,58 zł

Istnieje więc spora szansa, że benzyna 95 znów będzie kosztowała powyżej 6 zł, natomiast olej napędowy może podrożeć o niemal 30 groszy. To największy z przewidywanych wzrostów, który może doprowadzić do zrównania się cen diesla oraz benzyny 98. Na obniżkę mogą liczyć jedynie kierowcy tankujący LPG.

Hurtowe ceny paliw i sytuacja międzynarodowa

Na początku czerwca benzyna 95 i olej napędowy były najtańsze od początku funkcjonowania rządowego pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej). Jak jednak zauważyli analitycy serwisu e-petrol.pl, niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie grozi odwróceniem trendu w kolejnych dniach i powrotem podwyżek cen paliw na stacjach.

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Mirosław Domagała
Mirosław Domagała

Eksperci zwrócili uwagę, że perspektywa przedłużającego się ograniczenia podaży surowca wzbudza niepokój na rynku naftowym. - Według analityków Międzynarodowej Agencji Energetycznej w letnim szczycie popytu na paliwa, globalne zapasy surowca i produktów naftowych mogą osiągnąć krytycznie niski poziom, a zaskakująca chińska polityka ograniczania importu, która obecnie stabilizuje sytuację podażową na świecie, wcale nie musi być kontynuowana w kolejnych miesiącach - wskazali.

Analitycy zauważyli, że na krajowym rynku hurtowym początek czerwca przyniósł przecenę wszystkich głównych produktów rafineryjnych. W porównaniu z 27 maja spadły ceny benzyn, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego. Aktualnie metr sześcienny benzyny bezołowiowej 98 kosztuje 5734,00 zł, benzyna 95 kosztuje w sprzedaży hurtowej 5202,80 zł, olej napędowy - 5628,00 zł, a lekki olej opałowy - 4678,80 zł. Oznacza to tygodniowy spadek, odpowiednio o: 322 zł, 342,80 zł, 160 zł i 180,40 zł na metrze sześciennym.


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