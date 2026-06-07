Od 8 czerwca zmiany na stacjach paliw. Kto ma diesla, ten żałuje

W skrócie Analitycy przewidują podwyżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu, szczególnie dla kierowców korzystających z oleju napędowego.

Według prognoz benzyna 95 może przekroczyć 6 zł za litr, a olej napędowy podrożeje o prawie 30 groszy, co zbliży jego cenę do benzyny 98.

W ostatnim czasie ceny hurtowe paliw spadły, ale niestabilność na rynku międzynarodowym i ograniczenia podaży mogą prowadzić do wzrostu cen na stacjach.

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Ceny paliw w Polsce od 8 czerwca

Wszystko wskazuje na to, że po ostatnich wyraźnych obniżkach cen paliw, kierowców czekają zauważalne podwyżki. Jak podaje e-petrol.pl, średnio płaciliśmy na stacjach w mijającym tygodniu następujące kwoty:

Pb95 - 5,94 zł

Pb98 - 6,53 zł

ON - 6,25 zł

LPG - 3,57 zł

Uwagę zwraca przede wszystkim zejście benzyny 95 do poziomu poniżej 6 zł za litr, a także ceny oleju napędowego, które są wyraźnie niższe niż w przypadku benzyny 98. Zdaniem ekspertów to się jednak zmieni i w nadchodzącym tygodniu średnie ceny paliw w Polsce będą się utrzymywać w następujących przedziałach:

Pb95 - 5,93-6,07 zł

Pb98 - 6,53-6,67 zł

ON - 6,42-5,54 zł

LPG - 3,49-3,58 zł

Istnieje więc spora szansa, że benzyna 95 znów będzie kosztowała powyżej 6 zł, natomiast olej napędowy może podrożeć o niemal 30 groszy. To największy z przewidywanych wzrostów, który może doprowadzić do zrównania się cen diesla oraz benzyny 98. Na obniżkę mogą liczyć jedynie kierowcy tankujący LPG.

Hurtowe ceny paliw i sytuacja międzynarodowa

Na początku czerwca benzyna 95 i olej napędowy były najtańsze od początku funkcjonowania rządowego pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej). Jak jednak zauważyli analitycy serwisu e-petrol.pl, niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie grozi odwróceniem trendu w kolejnych dniach i powrotem podwyżek cen paliw na stacjach.

Eksperci zwrócili uwagę, że perspektywa przedłużającego się ograniczenia podaży surowca wzbudza niepokój na rynku naftowym. - Według analityków Międzynarodowej Agencji Energetycznej w letnim szczycie popytu na paliwa, globalne zapasy surowca i produktów naftowych mogą osiągnąć krytycznie niski poziom, a zaskakująca chińska polityka ograniczania importu, która obecnie stabilizuje sytuację podażową na świecie, wcale nie musi być kontynuowana w kolejnych miesiącach - wskazali.

Analitycy zauważyli, że na krajowym rynku hurtowym początek czerwca przyniósł przecenę wszystkich głównych produktów rafineryjnych. W porównaniu z 27 maja spadły ceny benzyn, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego. Aktualnie metr sześcienny benzyny bezołowiowej 98 kosztuje 5734,00 zł, benzyna 95 kosztuje w sprzedaży hurtowej 5202,80 zł, olej napędowy - 5628,00 zł, a lekki olej opałowy - 4678,80 zł. Oznacza to tygodniowy spadek, odpowiednio o: 322 zł, 342,80 zł, 160 zł i 180,40 zł na metrze sześciennym.





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