Od 70 lat prowadzi wielkie, amerykańskie ciężarówki. Trafi do Księgi Rekordów?
Najstarszy nadal aktywny kierowca cieżarówki ma 93 lata i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Orrin Asmus ze stanu Iowa od ponad siedmiu dekad prowadzi ciężarówki, a jego firma zgłosiła go do Księgi Rekordów Guinnessa jako prawdopodobnie najstarszego czynnego kierowcę ciężarówki na świecie.
Orrin Asmus rozpoczął pracę jako kierowca ciężarówki w wieku 19 lat. Dziś ma 93 lata, a w sierpniu skończy 94. Od 11 lat jest związany z firmą McLaughlin Freight, która postanowiła zgłosić go do Księgi Rekordów Guinnessa. Informację przekazała agencja UPI.
Ponad 70 lat za kierownicą i 8 milionów kilometrów
Przez ponad 70 lat pracy Asmus przejechał przeszło pięć milionów mil, czyli ponad osiem milionów kilometrów. To dystans porównywalny z około dziesięcioma podróżami z Ziemi na Księżyc i z powrotem.
W tym czasie przewoził ładunki niemal po całych Stanach Zjednoczonych. Jak podano, odwiedził wszystkie stany z wyjątkiem Hawajów i Alaski.
Rekord Guinnessa. Kto jest obecnie najstarszym kierowcą ciężarówki?
Obecnie oficjalny tytuł najstarszego czynnego kierowcy ciężarówki należy do Doyla Archera. Rekord został mu przyznany w grudniu ubiegłego roku, gdy miał 92 lata.
Jeśli zgłoszenie McLaughlin Freight zostanie zaakceptowane, Orrin Asmus zostanie nowym rekordzistą Guinnessa i odbierze ten tytuł Archerowi.