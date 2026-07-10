Orrin Asmus rozpoczął pracę jako kierowca ciężarówki w wieku 19 lat. Dziś ma 93 lata, a w sierpniu skończy 94. Od 11 lat jest związany z firmą McLaughlin Freight, która postanowiła zgłosić go do Księgi Rekordów Guinnessa. Informację przekazała agencja UPI.

Ponad 70 lat za kierownicą i 8 milionów kilometrów

Przez ponad 70 lat pracy Asmus przejechał przeszło pięć milionów mil, czyli ponad osiem milionów kilometrów. To dystans porównywalny z około dziesięcioma podróżami z Ziemi na Księżyc i z powrotem.

W tym czasie przewoził ładunki niemal po całych Stanach Zjednoczonych. Jak podano, odwiedził wszystkie stany z wyjątkiem Hawajów i Alaski.

Rekord Guinnessa. Kto jest obecnie najstarszym kierowcą ciężarówki?

Obecnie oficjalny tytuł najstarszego czynnego kierowcy ciężarówki należy do Doyla Archera. Rekord został mu przyznany w grudniu ubiegłego roku, gdy miał 92 lata.

Jeśli zgłoszenie McLaughlin Freight zostanie zaakceptowane, Orrin Asmus zostanie nowym rekordzistą Guinnessa i odbierze ten tytuł Archerowi.

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