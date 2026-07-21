Spis treści: Jak przebiega autostrada A14? Kiedy autostrada A14 będzie zamknięta? Utrudnienia na A14 już wcześniej Dlaczego Niemcy zamykają autostradę A14?

Jak przebiega autostrada A14?

Autostrada A14 to jedno z ważnych połączeń w rejonie Niemiec zbliżonym do granicy z Polską i Czechami. Co prawda jest ona podzielona na fragmenty, ale jej najdłuższa nieprzerwana część - od Drezna do Magdeburga - łączy niemieckie autostrady A2 i A4, przebiegające ze wschodu na zachód. Dodatkowo dalej na północ mamy jeszcze niepołączone ze sobą odcinki, które prowadzą aż do okolic miasta Wismar na wybrzeżu Morza Bałtyckiego.

Kiedy autostrada A14 będzie zamknięta?

W najbliższych dniach jednak kierowców podróżujących przez kraj naszych zachodnich sąsiadów czekają spore utrudnienia. Od godziny 20:00 31 lipca do 5:00 3 sierpnia fragment między węzłami Mutzschen i Grimma będzie zamknięty w obu kierunkach. Wynika to z rozbiórki wiaduktu znajdującego się nad autostradą w pobliżu miejscowości Grimma.

W związku z tym zamknięte zostaną wjazdy na węzeł Mutzschen w kierunku Lipska i Grimma w stronę Drezna. Kierowcy zostaną skierowani na oznakowane objazdy.

Utrudnienia na A14 już wcześniej

Drogowcy przygotowują się już do rozbiórki wiaduktu. Do 31 lipca zamknięty będzie pas awaryjny. Ruch w obu kierunkach nadal odbywać się będzie dwoma pasami. Dodatkowo pas awaryjny będzie wyłączony z użytkowania również po weekendowym zamknięciu całego odcinka - od 3 sierpnia do ok. 7 września. Niemieccy drogowcy zapowiadają, że ograniczenia w ruchu w obu kierunkach między wymienionymi wyżej węzłami będą obowiązywać do końca września 2026 r.

Dlaczego Niemcy zamykają autostradę A14?

Wiadukt w pobliżu miejscowości Grimma wchodzi obecnie w skład lokalnej drogi prowadzącej z miejscowości Grottewitz do Wurschwitz. Konstrukcja wyłączona jest z użytku od 29 października 2025 r. Jest to efekt pojawiania się nowych pęknięć i pogłębiania już wcześniej istniejących. Może to zagrozić stabilności konstrukcji. Ostatecznie zdecydowano, że najlepszym rozwiązaniem jest rozbiórka i postawienie nowego obiektu. Prace zaplanowano na wakacje, by zminimalizować stopień utrudnień w ruchu.