Od 3 lipca ważna zmiana na drogach. Koniec z blokowaniem lewego pasa

W skrócie Od 3 lipca do 30 sierpnia 2026 roku na polskich drogach obowiązują sezonowe ograniczenia ruchu w określonych godzinach w piątki, soboty i niedziele dla pojazdów o masie powyżej 12 ton.

Policja notuje coroczny wzrost liczby naruszeń zakazu wyprzedzania się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu, który wynosił od ponad 2,9 tys. w 2023 roku do niemal 4,5 tys. w roku 2025.

Za nieprzestrzeganie letnich zakazów jazdy przewoźnikowi grozi kara finansowa do 2000 zł, a kierowcy mandat w wysokości od 200 do 500 zł, przy czym z ograniczeń wyłączone są m.in. autobusy czy transporty leków.

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"Wyścig słoni" nadal problemem, mimo zakazu

Zakaz wyprzedzania się ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony na autostradach oraz drogach ekspresowych z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku obowiązuje od 1 lipca 2023 roku. Wprowadzono go w celu ograniczenia tzw. "wyścigu słoni", czyli długotrwałych manewrów wyprzedzania pomiędzy ciężarówkami, które spowalniają ruch i powodują liczne utrudnienia.

Statystyki policji pokazują jednak, że przepisy wciąż są często ignorowane. W 2023 roku - czyli w pierwszym, niepełnym roku ich obowiązywania - odnotowano ponad 2,9 tys. naruszeń. Rok później było ich już prawie 3,7 tys., a w 2025 roku liczba wzrosła do niemal 4,5 tys. Dane z początku 2026 roku wskazują, że trend się utrzymuje - do końca lutego policja zarejestrowała już 783 takie przypadki.

Wakacyjne ograniczenia dla ciężarówek od 3 lipca

Na szczęście od początku lipca kierowcy samochodów osobowych będą mogli odetchnąć z ulgą. Wraz z rozpoczęciem wakacji wprowadzono sezonowe zakazy ruchu dla pojazdów ciężarowych. Oznacza to, że w okresie zwiększonego natężenia ruchu część transportu ciężkiego zostaje czasowo wyłączona z dróg. Przepisy będą obowiązywały do 30 sierpnia 2026 roku i mają na celu zwiększenie płynności przejazdów na głównych trasach w czasie wzmożonych wyjazdów na letni wypoczynek.

Jak podaje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton - z wyjątkiem tych objętych zwolnieniami - nie mogą poruszać się po polskich drogach w następujących dniach i godzinach:

piątki: w godz. 18:00 - 22:00

soboty: w godz. 8:00 - 14:00

niedziele: w godz. 8:00 - 22:00

Za złamanie zakazu kierowcy zapłacą 2 tys. zł kary

Za naruszenie obowiązujących zakazów przewidziane są kary finansowe. Kierowca może otrzymać mandat w wysokości od 200 do 500 zł, osoba zarządzająca transportem musi liczyć się z karą do 1000 zł, natomiast przewoźnik - nawet do 2000 zł. Przepisy wynikają z rozporządzenia Ministra Transportu z 31 lipca 2007 r. dotyczącego okresowych ograniczeń w ruchu niektórych pojazdów.

Szeroki wachlarz wyjątków. Pojazdy zwolnione z zakazu

Warto jednak zaznaczyć, że ograniczenia nie obejmują wszystkich uczestników ruchu. Zakaz nie dotyczy m.in. autobusów oraz pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu skutków awarii i klęsk żywiołowych. Wyłączone są również transporty leków i środków medycznych, produktów szybko psujących się, żywych zwierząt oraz przesyłek pocztowych stanowiących istotną część ładunku.

Do wyjątków zaliczają się także sytuacje związane z transportem międzynarodowym i logistyką graniczną. Zwolnione z zakazu są pojazdy powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu na terenie Polski lub realizujące dostawę do odbiorcy mającego siedzibę w kraju. Ograniczenia nie dotyczą również pojazdów, które wjechały do Polski poza godzinami obowiązywania zakazu i znajdują się w promieniu do 50 km od miejsca przekroczenia granicy.

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