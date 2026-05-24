Od 25 maja zmiany na stacjach paliw. Tylko jedni kierowcy naprawdę się ucieszą

Michał Domański

Zdaniem analityków nadchodzący tydzień przyniesie kolejne pozytywne zmiany w cenach paliw, ale prawdziwe powody do zadowolenia ma tylko jedna grupa kierowców.

Zbliżenie na trzy pistolety dystrybutora paliwa: dwa czarne Diesel i jeden zielony 95 na stacji benzynowej.
Ceny paliw w nadchodzącym tygodniu powinny być jeszcze niższe niż obecnie123RF/PICSEL

  • W nadchodzącym tygodniu przewiduje się dalsze spadki cen paliw, ale prawdziwą korzyść odczują głównie kierowcy tankujący olej napędowy.
  • Od 25 maja obowiązują maksymalne ceny paliw na stacjach: Pb95 – 6,46 zł, Pb98 – 7,00 zł, ON – 6,85 zł, a także prognozowane niższe stawki w kolejnych dniach dla wszystkich rodzajów paliw.
  • W ostatnim tygodniu wzrosły ceny paliw w hurcie, lecz różnica między benzyną 95 a olejem napędowym znacząco się zmniejszyła.
Ceny paliw na stacjach w Polsce od 25 maja

Mijający tydzień przyniósł zauważalne obniżki na stacjach paliw. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii maksymalne ceny na polskich stacjach od soboty do poniedziałku wynoszą:

  • Pb95 - 6,46 zł
  • Pb98 - 7,00 zł
  • ON - 6,85 zł

Zdaniem analityków e-petrol.pl, tendencja spadkowa powinna utrzymać się w nadchodzącym tygodniu. Prognozowane ceny paliw w tym czasie powinny kształtować się następująco:

  • Pb95 - 6,34-6,45 zł
  • Pb98 - 6,87-6,98 zł
  • ON - 6,72-6,83 zł
  • LPG - 3,59-3,68 zł

Spadki powinny zaliczyć więc wszystkie rodzaje paliw - również LPG, które nie jest objęte rządowym programem Ceny Paliw Niżej. Zdecydowanie najwięcej powodów do zadowolenia mają jednak kierowcy tankujący olej napędowy. Przez dłuższy czas było to najdroższe paliwo, a obecnie stale zwiększa ono dystans do benzyny 98, choć do poziomu Pb95 nadal sporo mu brakuje.

Zmiany w hurtowych cenach paliw

W mijającym tygodniu obserwowano wzrost cen zarówno w hurcie, jak i na stacjach paliw. W rafineriach Orlenu i Aramco Poland w ostatnim tygodniu podrożały wszystkie podstawowe paliwa. Aktualnie metr sześcienny benzyny 98 kosztuje 6178,20 zł, benzyny 95 - 5681,80 zł, oleju napędowego - 6047,00 zł. W porównaniu z poprzednim tygodniem oznacza to wzrost odpowiednio o 63,40 zł, 83,20 zł i 34,00 zł na metrze sześciennym.

Jednocześnie różnica między ceną benzyny 95 a diesla wyraźnie się zmniejsza. Obecnie jest to 365,20 zł za metr sześcienny, podczas gdy miesiąc temu było 681,40 zł, wobec rekordowego 1525,80 zł z 21 marca.

- Na rynku detalicznym obserwowaliśmy w ostatnich dniach skutki wzrostów hurtowych cen benzyn. Ze środowego raportu e-petrol.pl wynika, że popularna "95" kosztowała w tym tygodniu średnio 6,42 zł/l, czyli o 14 gr więcej niż w połowie maja. Olej napędowy podrożał symbolicznie, o 1 gr, do 6,82 zł/l, natomiast autogaz potaniał o 4 gr i jego cena średnia wynosiła 3,68 zł/l - podali analitycy.


