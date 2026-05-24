W skrócie Trasa do Morskiego Oka została zamknięta dla pieszych i pojazdów od poniedziałku do piątku ze względu na remont asfaltu na odcinku między Łysą Polaną a Wodogrzmotami Mickiewicza.

TPN zaleca turystom przełożenie wycieczki nad Morskie Oko na późniejszy termin lub wybór alternatywnych, dłuższych tras przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmundzką Rówień.

Parking na Palenicy Białczańskiej jest podczas zamknięcia nieczynny, a postój na Łysej Polanie pozostaje dostępny dla osób wybierających inne szlaki.

Utrudnienia obejmują odcinek między Łysą Polaną a rejonem Wodogrzmotów Mickiewicza. TPN wyjaśnia, że wykonawca rozpoczął układanie nowych warstw asfaltu, dlatego konieczne było całkowite wyłączenie drogi z ruchu. Wstrzymane zostały również kursy elektrycznych busów oraz przewozy konne.

Droga do Morskiego Oka zamknięta. TPN apeluje do turystów

Tatrzański Park Narodowy zaleca, by osoby planujące wycieczkę nad Morskie Oko przełożyły ją na termin po zakończeniu prac. W czasie remontu nie będzie możliwości przejścia standardową trasą prowadzącą od Palenicy Białczańskiej.

Park wskazuje jednak alternatywne dojścia do schronisk nad Morskim Okiem, w Dolinie Roztoki i Dolinie Pięciu Stawów. Turyści mogą skorzystać z trasy prowadzącej przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, dalej przez Rusinową Polanę i Waksmundzką Rówień. TPN podkreśla jednak, że taka droga oznacza znacznie dłuższy marsz. Czas dojścia wydłuży się o około 1,5-2 godziny w jedną stronę.

Remont drogi do Morskiego Oka podzielony na etapy

Prace remontowe rozpoczęły się 18 maja i zostały podzielone na kilka etapów. W pierwszych dniach prowadzono frezowanie starej nawierzchni oraz roboty przy poboczach. Wówczas ruch pieszy był jeszcze utrzymany.

Kolejne prace zaplanowano również na 8-10 czerwca. W tym terminie droga ma być już dostępna dla pieszych turystów, ale nadal nie będą kursowały e-busy ani wozy konne. TPN zaznacza, że harmonogram może się jeszcze zmienić, jeśli pogoda pogorszy warunki prowadzenia robót.

Parking przy Morskim Oku też z utrudnieniami

Zmiany dotyczą także parkingów w rejonie najpopularniejszego szlaku w Tatrach. Podczas całkowitego zamknięcia drogi nieczynny będzie parking na Palenicy Białczańskiej. Otwarte pozostanie natomiast miejsce postojowe na Łysej Polanie, z którego nadal będą mogli korzystać turyści wybierający się na inne szlaki.

TPN przypomina, że remont ma poprawić stan techniczny trasy prowadzącej do Morskiego Oka. To jedna z najczęściej odwiedzanych dróg w polskich górach, dlatego nawet krótkie zamknięcie oznacza duże utrudnienia dla turystów planujących wyjazd w Tatry.





