Od 16 kwietnia nowe paliwo na stacjach w całej Polsce. Czym się wyróżnia?
Wskutek ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie kierowcy uważnie obserwują rynek paliw. Wielu z nich mogło jednak zapomnieć o dość istotnej zmianie, która zajdzie na stacjach już jutro, 16 kwietnia. Otóż właściciele samochodów z silnikami Diesla będą tankować nowe paliwo. Wszystko wynika z obowiązujących przepisów.
Skomplikowana sytuacja na Bliskim Wschodzie przełożyła się na ceny ropy naftowej, a to z kolei odbiło się na cenach paliw na stacjach.
Polskie władze podjęły kroki, by opanować sytuację. W ramach rządowego pakietu "Ceny Paliw Niżej" obniżono podatki na benzynę i olej napędowy, a Ministerstwo Energii każdego dnia ustala maksymalne ceny paliw.
Kierowcy wiedzą więc, za ile będą tankować. Ale nie wiedzą, że już jutro na stacjach zajdzie spora zmiana dla właścicieli samochodów z silnikiem Diesla.
O co chodzi ze zmianą paliwa?
Zgodnie z "Rozporządzeniem ministra gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych" w ciągu roku tankujemy różne paliwa. Niezmiennie są to benzyna i olej napędowy, ale w zależności od okresu, do zbiorników tankowane są różne typy paliw: zimowe, przejściowe i letnie.
Wymiana paliwa powinna następować w momencie, kiedy zmieniają się temperatury powietrza. Już jutro, 16 kwietnia, na stacjach zajdzie ważna zmiana dla właścicieli samochodów z silnikami Diesla. Paliwo przejściowe zostanie zastąpione przez paliwo letnie.
Czym różni się letni olej napędowy od przejściowego?
Wymienione wyżej rozporządzenie stanowi, że nowe paliwo musi charakteryzować się określonymi parametrami. W przypadku oleju napędowego najważniejszym jest temperatura zatkania zimnego filtra (CFPP). W oleju letnim jest ona wyższa niż w przejściowym.
Dodatki zawarte w paliwie mają zapobiegać wytrącaniu się parafiny, dzięki czemu unikamy zatkania filtra. Przejściowy olej napędowy zapewnia prawidłową pracę silnika przy mrozie do -10 stopni Celsjusza. W przypadku oleju letniego to 0 stopni.
Do kiedy letnie paliwo na stacjach?
Podkreślmy jeszcze, że zmiany na stacjach, które zajdą 16 kwietnia, dotyczą wyłącznie oleju napędowego. Właściciele samochodów z silnikami benzynowymi wciąż tankować będą jeszcze paliwo przejściowe. Taki stan rzeczy potrwa do 1 maja, kiedy to pojawi się letnia benzyna. Zarówno olej napędowy, jak i benzyna w swoich letnich wydaniach oferowane będą do 30 września. 1 października na stacjach ponownie pojawią się paliwa przejściowe.
Co ważne, w okresie zmiany paliw stacje nie informują w żaden sposób o tym procesie. Wynika to z faktu, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ zmiany nie wiążą się z żadnymi nowościami w sposobie tankowania.
Podobnie nie powinniśmy mieć wątpliwości odnośnie tego, czy mając w zbiorniku jeszcze trochę paliwa przejściowego, możemy zatankować już to letnie. Uspokajamy, oba paliwa spokojnie można mieszać.