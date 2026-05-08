Od 11 maja zmiany na stacjach paliw. Kto ma LPG, ten żałuje

W skrócie Minister energii ogłosił, że od soboty do poniedziałku wszystkie paliwa oprócz LPG będą tańsze niż obecnie.

Nowe maksymalne ceny dotyczą benzyny 95 i 98 oraz oleju napędowego, podczas gdy LPG nie obejmuje rządowego wsparcia.

Program Ceny Paliw Niżej będzie kontynuowany do czasu ustabilizowania rynku paliw.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nowe maksymalne ceny paliw na stacjach w Polsce

Zgodnie z dzisiejszym obwieszczeniem ministra energii, od soboty do poniedziałku maksymalne ceny benzyny 95 nie mogą przekroczyć 6,35 zł, benzyny 98 - 6,85 zł, zaś oleju napędowego - 7,03 zł.

To dobra wiadomość dla wszystkich kierowców, ponieważ oznacza to zauważalne obniżki. Dzisiaj za Pb95 płacimy bowiem 6,41 zł, Pb98 kosztuje 6,90 zł, a z kolei za ON trzeba zapłacić 7,17 zł.

Ceny LPG w Polsce - nadal bez rządowego wsparcia

Niezmiennie poza rządowym wsparciem i poza programem Ceny Paliw Niżej, pozostaje LPG. Jak podaje e-petrol.pl jego obecna średnia cena w Polsce wynosi 3,78 zł. Według prognoz ekspertów od poniedziałku 11 maja powinna ona nieznacznie spaść do poziomu między 3,68 a 3,77 zł.

Z jednej strony to dobra wiadomość, ale z drugiej nie zmienia ona faktu, że rząd nadal nie przewiduje włączenia LPG do programu CPN. W przypadku pozostałych paliw pozwolił on o obniżenie ich cen o około 1,20 zł i na takie wsparcie niezmiennie liczą kierowcy samochodów z instalacją gazową.

Do kiedy będzie obowiązywał program Ceny Paliw Niżej?

Pod koniec kwietnia minister energii Miłosz Motyka mówił, że rządowy pakiet Ceny Paliwa Niżej nie ma konkretnej daty zakończenia. Zapewniał też, że program będzie funkcjonował tak długo, jak długo sytuacja na rynku paliw nie wróci do względnej stabilizacji.

Kluczowe znaczenie ma tu uspokojenie sytuacji geopolitycznej i trwały pokój w regionach wpływających na globalne dostawy ropy. Na ten moment wiadomo jedno - w najbliższych tygodniach kierowcy nadal będą korzystać z obniżonych cen.

Polski samochód elektryczny w 2029 roku? "Podobne zapowiedzi już słyszeliśmy" Polsat News