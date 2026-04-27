Od 1 maja duża zmiana na stacjach. Nowe paliwo w całej Polsce

W skrócie Od 1 maja na stacjach w całej Polsce wprowadzona zostaje letnia benzyna, zastępując paliwo przejściowe.

Zmiana paliwa wynika z ustawowych przepisów dotyczących jakości paliw, które nakazują dostosowanie składu do wyższych temperatur powietrza.

Letni olej napędowy jest dostępny od 16 kwietnia, a letnia benzyna będzie oferowana do końca września.

Choć wielu użytkowników aut nie zwraca na to uwagi, paliwo dostępne na stacjach nie jest przez cały rok takie samo. Jego skład i właściwości zmieniają się wraz z porami roku, co ma bezpośredni związek z temperaturą otoczenia. To regularny proces, który pozwala silnikom pracować sprawnie zarówno zimą, jak i latem. Od 1 maja nastąpi kolejna taka zmiana - benzyna przejściowa zostanie zastąpiona letnią.

Sezonowa zmiana paliw. Dlaczego to takie ważne?

To element cyklu, który powtarza się co roku i obejmuje trzy rodzaje paliw: zimowe, przejściowe i letnie. Ostatnia modyfikacja miała miejsce w połowie listopada, gdy wprowadzono paliwa zimowe. Ich zadaniem jest zapewnienie bezproblemowego działania silnika przy niskich temperaturach. Skład takich paliw jest dostosowany do mrozów, dzięki czemu ograniczają ryzyko problemów z uruchomieniem jednostki napędowej.

Zmiany te nie są jednak decyzją samych operatorów stacji. Obowiązują w oparciu o przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra gospodarki dotyczącym jakości paliw ciekłych. Dokument określa konkretne wymagania, jakie muszą spełniać paliwa w danym okresie roku, w tym wartości kluczowych parametrów.

Zima i lato. Parametry benzyny i oleju napędowego

W przypadku benzyny istotną rolę odgrywa prężność par, czyli wskaźnik określający jej lotność. W okresie zimowym wartość ta mieści się w przedziale 60-90 kPa, natomiast od marca dolna granica spada do 45 kPa. Zbyt wysoka prężność może prowadzić do powstawania tzw. korków parowych, które zakłócają pracę silnika. Z kolei zbyt niska utrudnia rozruch przy niskich temperaturach.

Podobne dostosowania obejmują olej napędowy. W jego przypadku kluczowym parametrem jest temperatura zatkania zimnego filtra, znana jako CFPP. Zimowy diesel jest przygotowany na bardzo niskie temperatury, nawet do -20 stopni Celsjusza, dzięki dodatkom zapobiegającym wytrącaniu parafiny. W wersji przejściowej CFPP wynosi około -10 stopni, co jest wystarczające na wiosnę. Letni olej napędowy pojawił się na stacjach już 16 kwietnia.

Kiedy zmienia się paliwo na stacjach?

Harmonogram wprowadzania paliw jest ściśle określony. Benzyna przejściowa dostępna jest od 1 marca do 30 kwietnia, a olej napędowy w tej wersji - do 15 kwietnia. Następnie wprowadzane są paliwa letnie: dla diesla od 16 kwietnia, a dla benzyny od 1 maja. Oba pozostają w sprzedaży do końca września.

Jesienią cykl zaczyna się od nowa. W październiku ponownie pojawiają się paliwa przejściowe, a od listopada aż do końca lutego dominują paliwa zimowe. Cały system ma na celu dostosowanie właściwości paliwa do aktualnych warunków pogodowych.

Changan Deepal S05 to początek chińskiej ofensywy w Europie. Wkrótce w Polsce INTERIA.PL