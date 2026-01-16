Spis treści: Co się zmieni na Orlenie od 1 lutego 2026 roku? Jak ściągać faktury z KSeF? Kto został zwolniony z KSeF w 2026 roku?

Co się zmieni na Orlenie od 1 lutego 2026 roku?

Orlen zmienia zasady wystawiania faktur. Jak poinformował polski koncern energetyczny, od 1 lutego 2026 r. transakcje będą dokumentowane w Krajowym Systemie eFaktur (KSeF), czyli w centralnym systemie Ministerstwa Finansów. Faktury będą tam wystawiane, przesyłane, odbierane i przechowywane (przez 10 lat). W skrócie oznacza to, że na stacjach Orlenu nie będzie już możliwości otrzymania faktury VAT w tradycyjnej papierowej formie.

"Prosimy nie przysyłać od 1 lutego 2026 r. wizualizacji faktur ustrukturyzowanych w formie papierowej ani w pliku PDF na dotychczasowy adres e-mail dedykowany do przesyłania faktur, jeżeli faktura została wystawiona w KSeF" - zaapelował Orlen. Zaznaczono również, że koncern "nie będzie informował kontrahenta o wystawionej w KSeF fakturze".

Jak ściągać faktury z KSeF?

Przedsiębiorca będzie mógł korzystać z KSeF używając programów finansowo-księgowych (o ile są one zintegrowane z KSeF) czy też z bezpłatnych narzędzi Ministerstwa Finansów (np. aplikacji). Warto zaznaczyć, że obowiązek wystawiania faktur VAT w systemie wejdzie etapami:

od 1 lutego 2026 roku dla firm, które w 2024 r. zanotowały sprzedaż powyżej 200 mln zł (z VAT)

od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych

Podział na dwa etapy wejścia obowiązkowego rozliczania faktur przez KSeF to "wyjście naprzeciw oczekiwaniom mniejszych przedsiębiorców, którzy zyskają dodatkowy czas na dopięcie przygotowań". Władze tłumaczą wprowadzenie systemu ujednoliceniem procesu fakturowania i konsekwencji mniejszym ryzykiem błędów czy też stałym dostępem do faktur przez 10 lat.

Kto został zwolniony z KSeF w 2026 roku?

Z drugiej strony są przecież przedsiębiorcy, którzy nie do końca radzą sobie z usługami cyfrowymi i nie są przygotowani na integrację z KSeF. Dla nich stworzono specjalną furtkę, ale obowiązującą tylko przez konkretny czas. Do 31 grudnia 2026 r. będzie można wystawiać faktury poza KSeF, jeżeli w danym miesiącu suma sprzedaży z VAT na takich fakturach nie przekroczy 10 tys. zł. Władze podkreślają, że do tego limitu wlicza się jedynie faktury, które obowiązkowo należy wystawić w KSeF (tzn. w stosunku do tych, w przypadku których nie istnieje możliwość wyłączenia).

Oprócz tego do 31 grudnia 2026 roku możliwe będzie wystawianie paragonów z NIP do 450 zł jako faktury uproszczone. Nie trafiają one do systemu KSeF, a w konsekwencji nie wlicza się ich do wspomnianego limitu 10 tys. zł. Takie ułatwienia mają pomóc w sprawnym przejściu na nowy system.

Oczywiście, jak wspomnieliśmy, przepisy od 1 lutego dotyczą sporej części przedsiębiorców. Oznacza to, że inne sieci, m.in. Shell, BP czy Moya, również będą zobowiązane do wdrożenia nowych zasad. W efekcie prosta czynność, jaką obecnie jest tankowanie, staje się procesem księgowym.

