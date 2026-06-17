Nowe przepisy są elementem reformy unijnego systemu celnego. Tymczasowa opłata będzie obowiązywać przez dwa lata i ma ograniczyć napływ milionów tanich przesyłek spoza Unii Europejskiej oraz wyrównać warunki konkurencji między europejskimi sprzedawcami a platformami z Chin.

Części samochodowe z Chin. Co najczęściej kupują kierowcy?

Przez ostatnie lata chińskie platformy sprzedażowe stały się dla wielu kierowców miejscem, gdzie można było kupić drobne części i akcesoria znacznie taniej niż w Polsce. Wśród najpopularniejszych produktów znajdują się interfejsy diagnostyczne OBD, czujniki ciśnienia TPMS, kamery cofania, moduły Android Auto i CarPlay, oświetlenie LED, spinki tapicerki, emblematy, przełączniki, piloty do centralnego zamka czy różnego rodzaju akcesoria do wnętrza samochodu.

W przypadku wielu takich produktów sama wartość zamówienia wynosi od kilku do kilkudziesięciu euro. To właśnie przy takich zakupach nowa opłata będzie najbardziej odczuwalna.

Nowa opłata za części z Chin od 1 lipca. Jakie będą zasady?

Od 1 lipca 2026 r. przesyłki spoza Unii Europejskiej o wartości do 150 euro, czyli ok. 630 zł zostaną objęte tymczasową należnością celną wynoszącą 3 euro za pozycję w zgłoszeniu celnym, czyli około 13 zł. Nowe przepisy będą obowiązywać do 1 lipca 2028 r.

W praktyce oznacza to, że zamówienie niewielkiej części za 50, czy 100 złotych będzie kosztowało zauważalnie więcej niż dotychczas. Im tańszy produkt, tym większy procentowy wpływ nowej opłaty na jego końcową cenę.

Dlaczego UE kończy z tanimi przesyłkami z Chin?

Bruksela argumentuje, że obecny system nie nadąża za gwałtownym wzrostem liczby niewielkich przesyłek trafiających do Europy. Według Komisji Europejskiej tylko w 2024 r. do państw UE sprowadzono około 4,6 mld przesyłek o niskiej wartości, czyli dwa razy więcej niż rok wcześniej. Znaczna część z nich pochodziła z Chin.

Krajowa Administracja Skarbowa zwraca również uwagę, że dotychczasowe zwolnienie było nadużywane poprzez zaniżanie wartości przesyłek oraz ich sztuczne dzielenie, aby uniknąć należności celnych.

Ile zdrożeją części samochodowe z Chin?

To zależy od rodzaju produktu. W przypadku markowych części kosztujących kilkaset złotych dodatkowa opłata będzie miała niewielkie znaczenie. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja przy drobnych akcesoriach za kilkanaście, czy kilkadziesiąt złotych. Tam wzrost całkowitego kosztu zakupu może być już wyraźnie odczuwalny.

Nie oznacza to jednak końca zakupów z Chin. Wielu kierowców nadal będzie zamawiać produkty, których trudno szukać na polskim rynku lub które nawet po doliczeniu nowej opłaty pozostaną tańsze od europejskich odpowiedników.

Nowe przepisy to dopiero początek zmian

Nowa opłata ma charakter przejściowy i będzie obowiązywać do 1 lipca 2028 r. Docelowo Unia Europejska planuje całkowicie przebudować system poboru należności od przesyłek spoza Wspólnoty. Oznacza to, że import tanich towarów z Chin może w kolejnych latach zostać objęty jeszcze bardziej szczegółowymi procedurami celnymi.





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