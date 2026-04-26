W skrócie Rentowność obowiązkowego OC komunikacyjnego nie przekracza 0,5 proc., a koszty likwidacji szkód stale rosną.

Polisy komunikacyjne odpowiadają za znaczną część rynku ubezpieczeń w Polsce, ale mają niewielki udział w zyskach technicznych.

Składki na OC i AC stanowią 38,4 proc. wszystkich składek ubezpieczeniowych płaconych przez Polaków, co jest znacznie powyżej średniej UE.

Rentowność OC to tylko 0,5 proc.

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że rentowność obowiązkowego OC komunikacyjnego nie przekracza 0,5 proc. To poziom bliski granicy opłacalności.

Problemem są rosnące koszty napraw samochodów, za którymi nie nadążają ceny polis. Średnia wartość odszkodowania wypłacanego z tytułu OC zwiększa się w tempie 5-7 proc. rocznie. Wpływ mają na to coraz większe zaawansowanie techniczne samochodów, a co za tym idzie - wyższe są ceny części zamiennych i droższa robocizna, bo naprawy są coraz bardziej skomplikowane.

Udział OC w rynku - duży segment, mały udział w zyskach

Polisy komunikacyjne odpowiadają za znaczną część rynku ubezpieczeń w Polsce. OC generuje 20,8 proc. składki, a AC - kolejne 16 proc.

Jednak udział tych polis w wynikach finansowych jest niewielki. OC odpowiada jedynie za 0,8 proc. wyniku technicznego, czyli różnicy między przychodami ze składek a kosztami odszkodowań i działalności. Lepiej wygląda sytuacja polis AC, które generują 10,5 proc zysku.

Jednak ubezpieczenia na życie odpowiadają za 57,5 proc. wyniku, a pozakomunikacyjne ubezpieczenia majątkowe - za 31,2 proc. Segment OC ma więc duże znaczenie sprzedażowe, ale niską opłacalność. W tej sytuacji podwyżki cen polis OC i AC wydają się nieuchronne.

Polski rynek ubezpieczeń uzależniony od polis samochodowych

Na tle innych krajów Unii Europejskiej Polska wyróżnia się wysokim udziałem ubezpieczeń komunikacyjnych. Składki na OC i AC stanowią 38,4 proc. wszystkich składek ubezpieczeniowych płaconych przez Polaków.

Dla porównania, średnia dla UE wynosi 12,9 proc. W Hiszpanii jest to 17,8 proc., w Niemczech - 17,3 proc., we Francji - 8,7 proc., a we Włoszech - 11,2 proc. Polski rynek jest więc silnie uzależniony od segmentu, który generuje relatywnie niskie zyski.

