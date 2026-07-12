Na pierwszy rzut oka wygląda to na lokalny problem Indii. W rzeczywistości podobny kierunek zmian obserwujemy również w Europie. Niemcy testują już benzynę E20, a w Polsce po wprowadzeniu E10 trwa dyskusja, czy w przyszłości udział bioetanolu w paliwach będzie jeszcze większy.

Kierowcy protestują przeciwko obowiązkowemu E20

Indie od kwietnia wprowadziły benzynę E20 jako standardowe paliwo dostępne na wszystkich stacjach. Oznacza to, że podstawowa benzyna zawiera 20 proc. bioetanolu, podczas gdy wcześniej standardem było E10 z 10-procentową domieszką, taką jak u nas.

Zmiana wywołała falę krytyki. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się relacje kierowców o większym zużyciu paliwa, spadku osiągów i wyższych kosztach eksploatacji. Kilka dni temu część z nich wyszła na ulice Delhi, protestując przeciw obowiązkowemu wprowadzeniu nowego paliwa.

Uczestnicy demonstracji zarzucają władzom, że nie pozostawiły kierowcom realnego wyboru. Co prawda benzyna bez zwiększonej domieszki etanolu nadal jest dostępna, ale w wielu regionach kosztuje nawet o 40-50 proc. więcej od standardowego E20.

Rząd: E20 nie uszkadza silników

Rząd premiera Narendry Modiego odrzuca zarzuty kierowców i twierdzi, że informacje o rzekomym szkodliwym wpływie paliwa są efektem dezinformacji rozpowszechnianej w mediach społecznościowych.

Na wspólnej konferencji prasowej przedstawiciele administracji oraz sześciu producentów samochodów przekonywali, że wieloletnie testy nie wykazały, aby stosowanie E20 prowadziło do powszechnych uszkodzeń silników lub układów paliwowych.

Przedstawiciel Maruti Suzuki poinformował nawet, że producent przeanalizował dane serwisowe ponad 15 mln starszych samochodów, które formalnie nie były homologowane do E20, nie znajdując dowodów na awarie związane z nowym paliwem.

Jednego skutku nie kwestionuje praktycznie nikt

Choć producenci i rząd odrzucają zarzuty dotyczące trwałości silników, sami przyznają, że E20 ma jedną wadę. Bioetanol zawiera mniej energii niż benzyna, dlatego samochody zużywają go więcej. Według producentów oznacza to spadek efektywności paliwowej o około 3-3,5 proc. Niektóre analizy wskazują jednak, że w określonych warunkach wzrost zużycia paliwa może być jeszcze większy.

Mechanicy cytowani przez BBC zwracają uwagę, że w starszych pojazdach mogą pojawiać się osady w układzie paliwowym lub konieczność częstszego serwisowania. Jednocześnie inni serwisanci przyznają, że nie zaobserwowali podobnych problemów.

Eksperci podkreślają również, że wciąż brakuje publicznie dostępnych, niezależnych badań, które jednoznacznie potwierdzałyby lub wykluczały wpływ E20 na trwałość starszych samochodów.

Dlaczego Indie zdecydowały się na E20?

Władze przekonują, że większy udział bioetanolu ma kilka celów jednocześnie. Przede wszystkim chodzi o ograniczenie importu ropy naftowej, którego Indie są jednym z największych odbiorców na świecie. Drugim argumentem jest zmniejszenie emisji CO₂ oraz wsparcie krajowego rolnictwa, ponieważ bioetanol produkowany jest m.in. z trzciny cukrowej i kukurydzy.

Rząd podkreśla również, że argument za zwiększaniem produkcji paliw wytwarzanych z krajowych surowców wzmacniają napięcia na światowym rynku ropy.

Europa również przygląda się benzynie E20

Choć obowiązkowe E20 funkcjonuje dziś przede wszystkim w Indiach, podobne rozwiązania analizowane są również w Europie.

W Niemczech od kilku lat prowadzone są testy benzyny E20 z udziałem producentów samochodów, w tym Volkswagena, BMW i Mercedesa. Celem jest sprawdzenie wpływu większej zawartości bioetanolu na współczesne jednostki napędowe i układy paliwowe.

Równocześnie Polska przygotowuje wdrożenie przepisów wynikających z unijnej dyrektywy RED III. Projekt zakłada znaczące zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w transporcie do 2030 roku. Sam projekt nie wprowadza dziś benzyny E20, jednak eksperci wskazują, że osiągnięcie nowych celów może w przyszłości oznaczać dalszy wzrost udziału biokomponentów w paliwach.

To oznacza, że dyskusja, która dziś wywołuje protesty w Indiach, w kolejnych latach może stać się znacznie bliższa również europejskim kierowcom.





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