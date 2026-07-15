Obowiązkowe apteczki to nie koniec. Będzie więcej zmian dla kierowców

W skrócie Obowiązek posiadania apteczki w samochodach osobowych dotyczyć będzie tylko aut po raz pierwszy zarejestrowanych po 31 marca 2027 roku.

Nowe regulacje dotyczące elektrycznych hulajnóg wymuszą blokady techniczne uniemożliwiające zwiększenie prędkości maksymalnej powyżej 20 km/h.

Ministerstwo planuje zakaz poruszania się po drogach publicznych pojazdów zabytkowych oznakowanych jako współczesne radiowozy Policji.

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Resort infrastruktury przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia określającego warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich obowiązkowego wyposażenia. Wśród proponowanych zmian znalazły się zarówno przepisy dotyczące samochodów osobowych, jak i regulacje obejmujące inne środki transportu. Część nowych wymogów zacznie obowiązywać już od 2027 roku.

Apteczka obowiązkowa, ale tylko w nowych samochodach

Najbardziej odczuwalną zmianą dla kierowców ma być wprowadzenie obowiązkowego wyposażenia samochodów osobowych w apteczkę doraźnej pomocy. Zgodnie z projektem wymóg obejmie wyłącznie auta po raz pierwszy zarejestrowane po 31 marca 2027 roku. Oznacza to, że właściciele samochodów już poruszających się po drogach nie będą musieli ich dodatkowo wyposażać.

Ministerstwo uzasadnia takie rozwiązanie chęcią zwiększenia dostępności środków pierwszej pomocy przy jednoczesnym uniknięciu obowiązku doposażenia kilku milionów już eksploatowanych pojazdów. Obecnie apteczki są wymagane między innymi w taksówkach, autobusach, pojazdach przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania oraz w części samochodów ciężarowych.

Bez narzuconego standardu wyposażenia

Co istotne, projekt nie przewiduje wprowadzenia jednego, obowiązkowego wzoru wyposażenia apteczki. Resort zwraca uwagę, że wielu kierowców już dziś dobrowolnie wozi ją w samochodzie, dlatego właściciele aut nadal będą mogli wybierać spośród produktów dostępnych na rynku.

Ministerstwo wskazuje przy tym, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z zestawów spełniających niemiecką normę DIN 13164. Brak szczegółowego katalogu wyposażenia oznacza, że przepisy pozostawią kierowcom swobodę wyboru konkretnego rozwiązania.

Zmiany obejmą także hulajnogi i pojazdy zabytkowe

Apteczki to jednak nie wszystko. Jak informuje PAP - projekt nowelizacji zawiera również przepisy dotyczące elektrycznych hulajnóg oraz urządzeń transportu osobistego. W przypadku pojazdów wyprodukowanych po 31 marca 2027 roku konstrukcja będzie musiała uniemożliwiać zwiększenie maksymalnej prędkości powyżej 20 km/h poprzez ingerencję mechaniczną, elektroniczną lub programową.

Nowe regulacje mają także ograniczyć możliwość poruszania się po drogach publicznych pojazdów zabytkowych oznakowanych jak współczesne pojazdy uprzywilejowane, zwłaszcza radiowozy Policji. Zdaniem ministerstwa takie oznakowanie może wprowadzać innych uczestników ruchu w błąd i negatywnie wpływać na bezpieczeństwo oraz porządek publiczny. Zmiana nie odbierze takim pojazdom statusu zabytku, lecz uniemożliwi ich użytkowanie na drogach publicznych z takim oznakowaniem.

Wkrótce kolejne korekty w przepisach

Nowelizacja ma również dostosować przepisy do zmian obowiązujących od 2026 roku w Prawie o ruchu drogowym. Chodzi o możliwość wykorzystywania ciągników rolniczych jako pojazdów uprzywilejowanych. Projekt określa zasady ich oznakowania i wyposażenia, co ma umożliwić ich wykorzystanie między innymi przez straż pożarną podczas akcji ratowniczych.

Wśród pozostałych propozycji znalazła się rezygnacja z obowiązkowego przewożenia koła zapasowego w autokarach, umożliwienie Siłom Zbrojnym RP korzystania z nieoznakowanych pojazdów uprzywilejowanych, zastąpienie określenia "karetka sanitarna" nazwą "wojskowy samochód sanitarny" oraz dostosowanie krajowych przepisów do unijnych regulacji dotyczących homologacji pojazdów i ich wyposażenia.

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