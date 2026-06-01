W skrócie W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o rzekomym obowiązku posiadania apteczki w aucie od 1 czerwca 2026 roku, jednak nie ma obecnie podstaw prawnych do potwierdzenia tej daty.

Trwają prace nad projektem przywracającym obowiązek posiadania apteczki w samochodach osobowych, ale szczegóły i data wejścia w życie nowych przepisów nie zostały jeszcze określone.

Brak apteczki może skutkować karą finansową opartą na artykule 97 Kodeksu wykroczeń, jednak wysokość mandatów będzie znana po wprowadzeniu nowych regulacji.

Kierowcy coraz częściej pytają, czy wraz z początkiem czerwca 2026 roku apteczka stanie się obowiązkowym elementem wyposażenia samochodu osobowego. Powodem są informacje dotyczące projektu zmian przygotowywanego przez Ministerstwo Infrastruktury. Choć rzeczywiście resort pracuje nad nowelizacją przepisów regulujących warunki techniczne pojazdów i ich obowiązkowe wyposażenie, nie oznacza to jeszcze, że nowe wymagania zaczną obowiązywać od konkretnej daty.

Za przygotowanie projektu odpowiada wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Z harmonogramu prac wynika, że rozporządzenie ma zostać wydane w drugim kwartale 2026 roku, czyli najpóźniej do końca czerwca. To jednak jedynie termin zakończenia procesu legislacyjnego. Ministerstwo nie wskazało jeszcze daty wejścia w życie nowych regulacji, nie przedstawiło również szczegółowych wymagań dotyczących wyposażenia przyszłej apteczki samochodowej.

Apteczka ma wrócić do wyposażenia aut osobowych

Projekt przewiduje objęcie obowiązkiem posiadania apteczki pojazdów kategorii homologacyjnej M1, czyli samochodów osobowych. Jak podkreśla resort infrastruktury, celem zmian jest zwiększenie dostępności podstawowych materiałów medycznych, które mogą okazać się przydatne nie tylko podczas udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych, ale również w innych nagłych sytuacjach wymagających szybkiej reakcji.

Przedstawiciele ministerstwa zwracają uwagę, że ostateczny kształt nowych przepisów nie został jeszcze przesądzony. Będzie on zależał od przebiegu konsultacji. Resort zauważa również, że wielu kierowców już dziś wozi apteczki dobrowolnie. Z tego względu planowane jest stopniowe wdrażanie nowych wymagań, tak aby uniknąć nagłego wzrostu popytu na tego typu wyposażenie.

Powrót do rozwiązania sprzed ponad dwóch dekad

Obowiązkowa apteczka w samochodzie nie byłaby w Polsce nowością. Taki wymóg funkcjonował przez wiele lat, jeszcze od czasów PRL. Wynikał z rozporządzenia Ministra Komunikacji z 31 grudnia 1962 roku, które nakładało na właścicieli samochodów osobowych obowiązek posiadania zestawu pierwszej pomocy.

Przepisy te obowiązywały przez kolejne dekady i zostały uchylone dopiero 1 lutego 2003 roku. Jeśli obecny projekt zostanie przyjęty, oznaczałoby to powrót do rozwiązania, które zniknęło z polskich regulacji ponad 20 lat temu.

Czy za brak apteczki będzie groził mandat?

Jeżeli apteczka zostanie wpisana na listę obowiązkowego wyposażenia samochodu, jej brak może stać się podstawą do ukarania kierowcy. Wskazywaną podstawą prawną jest art. 97 Kodeksu wykroczeń, dotyczący naruszenia przepisów związanych z bezpieczeństwem lub porządkiem w ruchu drogowym.

Teoretycznie maksymalna grzywna przewidziana w takich przypadkach może wynieść nawet 3 tys. zł. Nie oznacza to jednak, że kierowcy automatycznie będą otrzymywać tak wysokie mandaty. Obecna praktyka pokazuje, że za brak obowiązkowego wyposażenia, takiego jak gaśnica czy trójkąt ostrzegawczy, kary najczęściej mieszczą się w przedziale od 50 do 100 zł. Dopiero po wejściu nowych regulacji będzie wiadomo, w jaki sposób służby będą egzekwować obowiązek posiadania apteczki.

