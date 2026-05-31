O ile trzeba przekroczyć prędkość, żeby zadziałał fotoradar?

Spis treści: Jaka jest tolerancja fotoradarów w Polsce? Dlaczego fotoradary nie karały za każde przekroczenie prędkości? Przy jakiej prędkości fotoradar robi zdjęcie? Czy można dostać mandat za przekroczenie prędkości o 1 km/h?

Jeszcze kilka lat temu część wykroczeń była de facto tolerowana przez system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Powód nie miał jednak wiele wspólnego z pobłażliwością wobec kierowców. Chodziło przede wszystkim o możliwości przerobowe CANARD, czyli Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Dziś sytuacja wygląda już inaczej.

Jaka jest tolerancja fotoradarów w Polsce?

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście fotoradary w Polsce są tak pobłażliwe, jak twierdzi wielu kierowców. Przez lata można było spotkać się z opiniami, że urządzenia ignorują niewielkie przekroczenia prędkości i reagują dopiero wtedy, gdy kierowca jedzie o 20 czy nawet 30 km/h szybciej od obowiązującego limitu.

Jest to rzeczywiście prawda, co potwierdzały raporty Najwyższej Izby Kontroli, dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na przykład w takim raporcie z lipca 2021 roku czytamy:

Prędkości, przy których rejestrowano naruszenie przepisów (progi wyzwolenia urządzeń) często były ustalone na znacznie wyższym poziomie niż limity prędkości określone ustawowo.

W raporcie czytamy też, że NIK interweniowała w tej sprawie już wcześniej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, aby odejść do takiej praktyki. Mimo tego:

Ustalenia kontroli nr P/20/038 potwierdziły, że w stacjonarnych urządzeniach rejestrujących wciąż programowano progi wyzwolenia ponad górny limit (tj. 11 km/h), określony w art. 129h ust. 5 pkt 3 PoRD.

Dlaczego fotoradary nie karały za każde przekroczenie prędkości?

Pojawia się więc pytanie, dlaczego instytucja powołana do wykrywania i ścigania wykroczeń drogowych przez lata tolerowała przekraczanie prędkości w większym zakresie, niż wynikałoby to z przepisów. Najczęściej tłumaczono to ograniczonymi zasobami kadrowymi CANARD oraz koniecznością skupienia się na najpoważniejszych naruszeniach. W przeciwnym razie liczba spraw, których nie udałoby się zakończyć przed upływem terminu przedawnienia, mogłaby być bardzo duża.

Takie wyjaśnienie znajduje potwierdzenie w raportach Najwyższej Izby Kontroli. W jednym z nich wskazano, że w 2019 r. przedawnieniu uległo około 60 proc. wykroczeń zarejestrowanych przez system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, zanim pracownicy CANARD zdążyli ustalić sprawców i wysłać wezwania. Jednocześnie NIK odnotowała, że w kolejnych latach skuteczność działania systemu wyraźnie wzrosła, a liczba nieobsłużonych spraw zaczęła spadać.

Przy jakiej prędkości fotoradar robi zdjęcie?

W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że GITD wreszcie zastosowała się do zaleceń NIK i zrezygnowała z ustawiania momentu aktywacji fotoradarów znacznie powyżej dopuszczalnego limitu prędkości. Czy tak jest faktycznie? Jak dowiedzieliśmy się z Gabinetu Głównego Inspektora GITD, rzeczywiście fotoradary w Polsce uwzględniają jedynie wymagany przepisami bufor na ewentualny błąd kierowcy, wynoszący 10 km/h:

Minister określa (...) sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące, z uwzględnieniem progów prędkości dostosowanych do obowiązującego na drodze ograniczenia prędkości, oraz przetwarzania przez te urządzenia zarejestrowanych danych, a także biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy do 10 km/h włącznie w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości.

Co więcej, zastosowanie się do zaleceń NIK nie jest wcale czymś nowym. W informacji przesłanej do naszej redakcji czytamy, że:

W ubiegłym roku fotoradary i systemy odcinkowego pomiaru średniej prędkości pojazdów zarejestrowały ponad 920,6 tys. wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości. Ponad 527 tys. naruszeń to przekroczenia w przedziale 11-20 km/h.

To oznacza, że ponad połowa zarejestrowanych wykroczeń dotyczyła niewielkich przekroczeń prędkości, które jeszcze kilka lat temu miały być tolerowane przez fotoradary.

Czy można dostać mandat za przekroczenie prędkości o 1 km/h?

Warto na koniec przypomnieć, że zasada tolerancji i niekarania kierowców za przekroczenie prędkości do 10 km/h funkcjonowała w Polsce od lat. Zmieniło się to jednak 1 stycznia 2022 roku w raz z wejściem w życie nowego taryfikatora mandatów. Zgodnie z nim jakiekolwiek przekroczenie prędkości, karane jest mandatem, więc teoretycznie policjant może zatrzymać was nawet za jazdę 52 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h.

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych

