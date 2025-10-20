Na polskich drogach pojawi się nowy znak informacyjny F-23. To odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na coraz częstsze stosowanie tzw. "środkowego pasa wielofunkcyjnego" - rozwiązania, które kierowcy znają z praktyki, ale do tej pory nie miało swojego oficjalnego oznaczenia. Nowy znak ma uporządkować sytuację i poprawić bezpieczeństwo w miejscach, gdzie kierowcy często wykonują manewr skrętu w lewo lub włączania się do ruchu z dróg podporządkowanych.

Czym jest środkowy pas wielofunkcyjny?

Środkowy pas wielofunkcyjny to specjalnie wydzielony pas ruchu, który znajduje się pomiędzy pasami przeciwnego kierunku jazdy. Ma on umożliwiać płynniejsze i bezpieczniejsze wykonywanie manewrów - głównie skrętu w lewo oraz włączania się do ruchu z posesji, parkingu lub drogi podporządkowanej. Kierowcy mogą z niego korzystać wyłącznie w celu wykonania tych manewrów. Nie wolno natomiast traktować go jako pasa do jazdy na wprost, ani do wyprzedzania.

Znak F-23 ma więc charakter informacyjny - wskazuje, że w danym miejscu zaczyna się odcinek drogi z takim pasem. To rozwiązanie ma pomóc uniknąć nieporozumień i niebezpiecznych sytuacji, gdy kierowcy nie wiedzą, jak prawidłowo korzystać z tego elementu infrastruktury.

Jak wygląda nowy znak F-23?

Na znaku F-23 przedstawiono schematyczny rysunek jezdni z zaznaczonym środkowym pasem wielofunkcyjnym. W praktyce ma on pojawiać się przy wjeździe na odcinek drogi, gdzie taki pas został wyznaczony. Jeśli pas będzie miał długość ponad 500 metrów, znak będzie powtarzany. Koniec odcinka zostanie oznaczony wersją znaku z dopiskiem "koniec".

Znak F-23 wprowadza "środkowy pas wielofunkcyjny" GDDKiA

Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że znak F-23 będzie stosowany wyłącznie w obszarze zabudowanym, pomiędzy skrzyżowaniami. Na odcinku objętym nowym znakiem obowiązywać ma także zakaz wyprzedzania, co ma zapobiec kolizjom w sytuacji, gdy pojazdy wjeżdżają lub zjeżdżają z takiego pasa.

Po co wprowadzono ten znak?

Pomysł wprowadzenia F-23 nie jest przypadkowy. W ostatnich latach wiele samorządów i zarządców dróg zaczęło stosować środkowe pasy wielofunkcyjne jako sposób na zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa w ruchu lokalnym. Brak jednoznacznego oznakowania prowadził jednak do nieporozumień - część kierowców traktowała taki pas jako dodatkowy pas ruchu, inni z kolei nie wiedzieli, że mogą na niego wjechać przy skręcie w lewo.

Resort infrastruktury chce, by dzięki nowemu znakowi sytuacja stała się czytelna i jednolita w całym kraju. Wprowadzenie znaku F-23 to też próba dostosowania przepisów do rzeczywistości - rozwiązanie istnieje od dawna, ale dopiero teraz zyska podstawę prawną.

Kiedy zobaczymy F-23 na drogach?

Projekt rozporządzenia wprowadzającego znak F-23 znajduje się w konsultacjach publicznych. Po ich zakończeniu dokument trafi do podpisu ministra infrastruktury. Według zapowiedzi resortu, nowe oznakowanie ma pojawić się na drogach w 2026 roku.

W praktyce wdrażanie będzie stopniowe - najpierw w miastach, gdzie takie rozwiązania już funkcjonują, a następnie w kolejnych lokalizacjach. Istniejące oznakowanie będzie można utrzymywać jeszcze przez okres przejściowy, który - zgodnie z projektem - potrwa nawet do dziesięciu lat.

Co to oznacza dla kierowców?

Nowy znak nie wprowadza rewolucji, ale przypomina, że korzystanie ze środkowego pasa wymaga szczególnej ostrożności. Skręcając w lewo, trzeba ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom z przeciwnego kierunku, a przy włączaniu się do ruchu - upewnić się, że można to zrobić bez wymuszenia pierwszeństwa. Pas wielofunkcyjny nie służy do postoju ani do omijania korków.

Znak F-23 ma więc przede wszystkim pomóc kierowcom w zrozumieniu zasad i zwiększyć bezpieczeństwo tam, gdzie ruch lokalny przecina się z głównymi arteriami.

"Najciekawszy moment od 100 lat". Jakub Faryś z PZPM o motoryzacji w Polsce INTERIA.PL