Nowy taryfikator punktów karnych. Ważna zmiana w czerwcu

Jak poinformowali Interię przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, resort pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, które zwiększą bezpieczeństwo na drogach. Wśród procedowanych zmian są m.in. większe kary za przekroczenie prędkości i brak możliwości zmniejszenia liczby punktów karnych za niektóre przewinienia drogowe.

Zmiany mają wejść w życie 3 czerwca 2026 roku

Co dokładnie zmieni się na polskich drogach po tej dacie?

Punktów karnych już nie skasujesz. Rewolucja w kursach doszkalających

Obecnie MSWiA pracuje m.in. nad nowym rozporządzeniem w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Rewolucja objąć ma tzw. kursy doszkalające, dzięki którym raz na sześć miesięcy kierowca może usunąć ze swojego konta punktowego do sześciu punktów karnych.

"Resort pracuje nad rozporządzeniem, w którym zniknie możliwość zmniejszenia liczby punktów karnych poprzez kurs doszkalający za przewinienia, które są najczęstszymi przyczynami wypadków" - stwierdziła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka

Sprecyzujmy - propozycja resortu, która znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych, zakłada usunięcie możliwość zmniejszenia liczby punktów karnych przy pomocy kursów doszkalające za takie przewinienia jak m.in.:

jazda pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka,

spowodowanie wypadku,

niebezpieczne wyprzedzanie,

przekroczenie prędkości,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Warto dodać, że każdy z wymienionych podpunktów dotyczy innej części z obowiązującego dziś taryfikatora mandatów i zawiera po kilka lub kilkanaście szczegółowo określonych zachowań (jak np. wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście itp.).

Jeśli przedstawiciele MSWiA przeforsują proponowane zmiany, oznaczać to będzie, że kierowcy stracą możliwość skasowania punktów dzięki tzw. kursom doszkalającym za ponad połowę ze wszystkich wykroczeń sklasyfikowanych w tzw. taryfikatorze punktów karnych.

Nowy taryfikator punktów karnych już w czerwcu

Sam taryfikator punktów karnych również czekają modyfikacje. Jak precyzują przedstawiciele MSWiA, planowane zmiany obejmują zaostrzenie kar za rażące przekroczenie prędkości. Plan zakłada, że za przekroczenie prędkości w zakresie 41-50 km/h sankcja wzrośnie z obecnych 11 do 13 punktów karnych. W przypadku przekroczenia prędkości powyżej 50 km/h kierowca ma być karany maksymalną liczbą - 15 punktów karnych.

Dla porównania, w obecnym taryfikatorze znajdziemy jeszcze:

przekroczenie prędkości w zakresie 51-60 km/h - 13 punktów karnych,

przekroczenie prędkości w zakresie 61-70 km/h - 14 punktów karnych,

przekroczenie prędkości powyżej 71 km km/h - 15 punktów karnych.

Oznacza to, że granica ponad 50 km/h, za której przekroczenie kierowcy czasowo tracą obecnie prawa jazdy nie tylko w terenie zabudowanym, ale też - od 3 marca - na drogach dwukierunkowych jednojezdniowych, ma stać się "sufitem" taryfikatora. Każde przekroczenie prędkości powyżej tego limitu skutkować ma maksymalną przewidzianą przez taryfikator sankcją.

Koniec grania na czas. Punkty karne

Przedstawiciele MSWiA precyzują ponadto, że resort pracuje także nad wyeliminowaniem sytuacji, w których - ze względu na stosowany dziś sposób sumowania punktów - mniej groźne przewinienia były karane ostrzej niż poważne przestępstwa. Ponadto zamknięta ma też zostać furtka pozwalająca niektórym kierowcom wywinąć się do powtórnego egzaminu na prawo jazdy.

"O skierowaniu na egzamin sprawdzający za przekroczenie maksymalnej liczby punktów karnych będzie decydował stan z dnia przekroczenia limitu, a nie dzień wypisania pisma przez urzędnika" - czytamy w przesłanym naszej redakcji oświadczeniu.

