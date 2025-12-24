Nowy system poboru opłat w Chorwacji. Kierowcy będą mieli wybór

Szymon Piaskowski

Szymon Piaskowski

Chorwacja od lat jest jednym z najpopularniejszych kierunków wyjazdów samochodem, zwłaszcza w sezonie letnim. Wraz ze wzrostem liczby turystów rośnie też obciążenie autostrad, a w szczytowych terminach tworzą się korki przed punktami poboru opłat. Władze kraju zapowiedziały zmianę, która ma ograniczyć zatory i przyspieszyć przejazd, szczególnie w okresach największego ruchu. Zmiana ma być wdrażana etapami, a nowy model ma objąć całą sieć autostrad.

Bramki płatnicze na autostradzie umożliwiające opłacenie przejazdu za pomocą karty płatniczej lub systemu ENC, widoczna infrastruktura drogowa oraz oznakowanie kierujące do odpowiednich pasów
Chorwacja rusza z nowym systemem opłat na autostradach.JACEK DOMINSKI/REPORTEREast News

W skrócie

  • Chorwacja wprowadza od 2027 roku nowy elektroniczny system poboru opłat na autostradach, eliminujący konieczność zatrzymywania się przy bramkach.
  • Kierowcy samochodów osobowych i motocykli będą mogli wybrać między rejestracją na podstawie tablic lub urządzeniem pokładowym.
  • Opłaty za przejazd będą naliczane za przejechane kilometry, a przejazd będzie rozliczany elektronicznie z możliwością wcześniejszej rejestracji.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, od 1 marca 2027 roku ma obowiązywać jednorodny elektroniczny system poboru opłat na chorwackich autostradach, który będzie oparty na automatycznej rejestracji przejazdu. Zakładany cel to płynniejszy ruch i mniejsze ryzyko kolejek przy wjazdach i zjazdach.

Nowy system ma korzystać z rozwiązań typu "multi-lane free flow", czyli z infrastrukturą pozwalającą na przejazd bez zatrzymywania się przy szlabanach. HAC, czyli chorwacki operator autostrad, informuje o projekcie elektronicznego poboru opłat realizowanym w formule unijnej, a prace mają obejmować bramownice i urządzenia odczytujące zarówno tablice rejestracyjne, jak i sygnały z urządzeń pokładowych.

Jak będzie można płacić za autostrady w Chorwacji?

W nowym modelu kierowcy samochodów osobowych i motocykli do 3,5 tony mają mieć dwie możliwości. Pierwsza opcja to rozliczenie na podstawie tablic rejestracyjnych w systemie ALPR, czyli automatycznego rozpoznawania numerów. Druga to korzystanie z urządzenia pokładowego ENC, które działa jak transponder, a opłaty naliczane są automatycznie.

    Dla ciężarówek i autobusów powyżej 3,5 tony przewidziano obowiązkowe korzystanie z transpondera, co ma ułatwić kontrolę i rozliczanie przejazdów w ramach systemu zależnego od pokonanego dystansu. Podkreślono przy tym, że opłaty mają pozostać naliczane za przejechane kilometry, a nie w formie winiety czasowej, bo założenia reformy opierają się na powiązaniu opłaty z faktycznym użyciem infrastruktury.

    Istotna zmiana dotyczy także sposobu płatności. Model zakłada obsługę rozliczeń elektronicznych, z wykorzystaniem aplikacji, kart lub kont powiązanych z urządzeniem, a w kolejnych etapach kierowcy mają mieć możliwość szybkiej rejestracji również w punktach, które ułatwią start w systemie osobom przyjeżdżającym z zagranicy. Oznacza to, że przygotowanie do przejazdu ma się odbywać wcześniej albo bezpośrednio przy wjeździe, ale bez klasycznego postoju na bramkach.

    Dla kierowców z Polski najważniejsze będzie to, aby przed wyjazdem ustalić, jaką metodę rozliczenia wybrać, zwłaszcza jeśli podróż przypada na szczyt sezonu. W przypadku rejestracji po tablicach ważne będzie poprawne powiązanie numerów z formą płatności, natomiast przy ENC istotne stanie się pozyskanie i aktywacja urządzenia w sposób przewidziany przez operatora. Na razie nie ma jeszcze informacji o cenie transpondera oraz tego, jakie stawki za kilometr będą obowiązywać.

