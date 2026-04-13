W skrócie System Entry Exit System (EES) działa od 10 kwietnia na wszystkich polskich przejściach granicznych i automatycznie rejestruje wjazdy oraz wyjazdy osób spoza strefy Schengen.

Zmiany w kontroli granicznej nie wpływają na codzienny sposób podróżowania motocyklistów i kierowców samochodów, jeśli mają ważne dokumenty i nie przekraczają dozwolonego czasu pobytu.

EES odrzucił wjazd ponad 6,5 tys. osobom jeszcze przed pełnym wdrożeniem, a baza biometryczna systemu zawiera ponad 2 mln rekordów.

W miniony piątek na wszystkich przejściach granicznych nad Wisłą - łącznie jest ich 71 - wprowadzony został system EES, którego zadaniem jest wyeliminowanie trudności i problemów związanych z tradycyjną metodą kontroli.

Nowy system oznacza, że każda osoba spoza strefy Schengen przekraczająca granicę ma automatycznie rejestrowany wjazd i wyjazd. Zamiast ręcznego stemplowania dokumentów wszystko odbywa się cyfrowo - zapisywany jest czas, miejsce oraz dane biometryczne, takie jak wizerunek twarzy czy odciski palców.

Nowy system graniczny w Europie. Koniec pieczątek i kombinowania

EES obejmuje przede wszystkim osoby przyjeżdżające do Unii Europejskiej na krótkie pobyty - do 90 dni. Dotyczy to zarówno osób podróżujących bez wiz, jak i tych, które je posiadają. System automatycznie liczy czas pobytu, więc przekroczenie limitu staje się praktycznie niemożliwe do ukrycia.

Wyjątki są nieliczne - inne zasady obowiązują m.in. dyplomatów czy żołnierzy NATO. Dzieci poniżej 12. roku życia nie mają pobieranych odcisków palców, ale ich dane również trafiają do systemu.

System EES a podróże motocyklem czy samochodem. Czego powinni obawiać się kierowcy?

Z perspektywy osób podróżujących po Europie zmiany nie powinny być odczuwalne na co dzień. Nie ma znaczenia, czy przekraczasz granicę samolotem, samochodem, motocyklem czy autobusem, ponieważ EES dotyczy osoby, a nie środka transportu. System ma przyspieszyć kontrole, bo funkcjonariusze szybciej weryfikują dane i nie muszą analizować dokumentów ręcznie.

Jak działa system EES? Straż Graniczna materiały prasowe

Granice pod większą kontrolą. Nowy system już odmówił wjazdu 6,5 tys. osobom

Entry Exit System ma realnie przyspieszyć pracę funkcjonariuszy i przede wszystkim uszczelnić ruch graniczny. Jeszcze przed pełnym wdrożeniem odmówiono wjazdu ponad 6,5 tys. osobom, a baza danych biometrycznych liczy już ponad 2 mln rekordów. To oznacza znacznie większą kontrolę nad ruchem granicznym niż do tej pory, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnącej liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Czy system EES zmienia coś dla podróżujących po Europie Polaków?

System EES nie zmienia zatem nic dla zmotoryzowanych Polaków podróżujących po Europie i opuszczających granice kraju. Oczywiście pod warunkiem, że posiadają wszystkie wymagane dokumenty, a podróż odbywa się zgodnie z przepisami. Jego zadaniem jest wyłącznie kontrola oraz rejestracja obywateli spoza UE.

W jakich krajach działa system EES?

Wdrażanie systemu EES rozpoczęło się w Polsce 12 października 2025 r., a od 10 kwietnia bieżącego roku działa w pełnym zakresie. Ponadto Entry/Exit System działa również w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Islandii, Królestwie Niderlandów, Lichtensteinie, Litwie, Luksemburgu, Malcie, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Czechach, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Węgrzech, Włoszech i Łotwie. Na Cyprze i w Irlandii paszporty nadal będą stemplowane ręcznie.

