W skrócie Rada Miejska w Łodzi uchwaliła obywatelski projekt, dzięki któremu zasłużeni honorowi krwiodawcy oraz dawcy przeszczepu będą mogli bezpłatnie parkować w strefie płatnego parkowania od jesieni.

Inicjatywa, pod którą podpisało się 850 mieszkańców spełniających kryteria formalne, wzbudziła dyskusję radnych krytykujących sposób jej przygotowania i brak precyzyjnych danych.

Z darmowego abonamentu przypisanego do jednego pojazdu na dwa lata będą mogli skorzystać wyłącznie dawcy rozliczający podatki w Łodzi.

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Środowa sesja Rady Miejskiej w Łodzi od początku zapowiadała się emocjonująco. Wszystko za sprawą obywatelskiego projektu uchwały, który zakłada przyznanie prawa do bezpłatnego parkowania w strefie płatnego parkowania zasłużonym honorowym dawcom krwi oraz przeszczepu.

Autorem inicjatywy jest Jarosław Kostrzewa ze społeczności LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. To osoba od lat znana z ostrej krytyki władz miasta i radnych opozycyjnych oraz dbania o interesy kierowców.

Pod inicjatywą udało się zebrać około 1,4 tys. podpisów mieszkańców. Ostatecznie wymagania formalne spełniło 850 z nich, co pozwoliło skierować projekt pod obrady rady miasta.

Projekt wywołał ostrą dyskusję. Padły mocne słowa

Przed głosowaniem Jarosław Kostrzewa przekonywał, że celem nowych przepisów nie jest wyłącznie przyznanie kolejnego przywileju, ale przede wszystkim zachęcenie większej liczby osób do oddawania krwi.

- Krwi często brakuje, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Dlatego chcemy wyjść z propozycją, którą mam nadzieję państwo przegłosujecie - mówił podczas sesji.

Jak podkreślał, honorowi dawcy już dziś mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, jednak jego zdaniem potrzebne są kolejne rozwiązania promujące krwiodawstwo, szczególnie wśród młodych ludzi.

Projektodawca zwrócił uwagę, że osoby mające 17 lat mogą już zdobyć prawo jazdy. W jego ocenie świadomość, że w przyszłości jako honorowi dawcy będą mogli bezpłatnie parkować w Łodzi, może stać się dodatkową zachętą do oddawania krwi.

Przywołał również przykład właścicieli samochodów elektrycznych, którzy już dziś korzystają z darmowego parkowania. Według przedstawionych danych w Łodzi zarejestrowanych jest około 2,1 tys. takich pojazdów.

Kierowcy aut elektrycznych parkują za darmo, bez żadnego wysiłku czy poświęcenia ze swojej strony. - W przypadku honorowych dawców krwi jest zupełnie inaczej. To przywilej, na który trzeba sobie zapracować, realnym, konkretnym świadczeniem na rzecz innych ludzi - mówił Kostrzewa.

Radni krytykowali przygotowanie projektu, ale poparli jego ideę

Najwięcej zastrzeżeń nie dotyczyło samego pomysłu, lecz sposobu jego przygotowania. Radni niemal wszystkich klubów zadawali pytania dotyczące liczby potencjalnych beneficjentów, kosztów oraz sposobu kontroli uprawnień.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz nie ukrywał rozczarowania prezentacją projektu. - Nie przygotował się pan do przedstawienia projektu, a szkoda, bo temat jest ciekawy i dobry - mówił podczas sesji.

Jak zaznaczył, projektodawca nie potrafił wskazać, ilu mieszkańców Łodzi mogłoby skorzystać z ulgi, nie przedstawił danych pokazujących wpływ podobnych rozwiązań na liczbę krwiodawców, ani nie wyjaśnił, jak zapobiec sytuacjom, w których z uprawnienia korzystałaby osoba inna niż faktyczny dawca.

Krytycznie wypowiadał się także szef klubu PiS Marcin Buchali. Ocenił sposób prezentacji projektu jako "żenujący", jednocześnie zapowiadając poparcie uchwały ze względu na podpisy złożone przez mieszkańców.

Radni najwyraźniej chcieliby, żeby mieszkańcy w ramach prac społecznych wykonali prace, za które sami radni biorą wynagrodzenie.

Władze Łodzi chcą, by płacili wszyscy kierowcy

Pojawiły się również wątpliwości dotyczące konsekwencji nowych przepisów. Radny Damian Raczkowski zastanawiał się, czy kolejne wyjątki nie osłabią prowadzonej od kilku lat polityki płatnego parkowania. Przypomniał, że o podobne przywileje wcześniej zabiegały już inne grupy zawodowe, między innymi psychologowie, fizjoterapeuci odwiedzający pacjentów czy rodziny zastępcze.

Z kolei Maciej Rakowski zwracał uwagę, że honorowi dawcy już korzystają z darmowej komunikacji miejskiej, a ich motywacją do oddawania krwi jest przede wszystkim pomoc innym, a nie dodatkowe korzyści. Ostatecznie był jedynym radnym, który wstrzymał się od głosu.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Projekt poparł również wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Podkreślił, że ponad politycznymi podziałami warto docenić osoby oddające krew i narządy, a nowe przepisy mogłyby zacząć obowiązywać już od 1 października.

W głosowaniu 24 obecnych radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały. Tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nikt nie był przeciw. Co jednak ciekawe, troje radnych nie wzięło udziału w głosowaniu, a aż dziesięciu było nieobecnych na sesji.

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Kto będzie mógł parkować za darmo w Łodzi?

Nowe przepisy obejmą osoby posiadające legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi I stopnia oraz legitymację zasłużonego dawcy przeszczepu.

Status zasłużonego honorowego dawcy krwi I stopnia przysługuje kobietom po oddaniu co najmniej 15 litrów krwi, a mężczyznom po oddaniu minimum 18 litrów. Z kolei legitymację zasłużonego dawcy przeszczepu otrzymują osoby, które oddały narząd lub więcej niż jeden raz przekazały szpik bądź inne regenerujące się komórki i tkanki.

Warunkiem skorzystania z ulgi będzie także rozliczanie podatków w Łodzi. Darmowe parkowanie nie będzie więc przysługiwać przyjezdnym honorowym dawcom krwi i przeszczepów.

Jak uzyskać darmowy abonament parkingowy?

Miasto poinformowało, że bezpłatny abonament parkingowy będzie można wyrobić na dwa sposoby. Pierwszym będzie internetowy e-Sklep z abonamentami Strefy Płatnego Parkowania. Drugim pozostanie osobista wizyta w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Tuwima 36.

Abonament będzie przypisany wyłącznie do jednego pojazdu i zachowa ważność przez dwa lata od dnia wydania.