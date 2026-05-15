Strefa Schengen, czyli obszar, na którym zniesiona została kontrola graniczna na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej, bez wątpienia ma sporo zalet. Niestety takie rozwiązanie nie jest pozbawione różnego rodzaju problemów. Przykładem jest choćby nielegalna migracja i to właśnie był jeden z argumentów, które niemieckie władze podawały, gdy ogłaszały przywrócenie kontroli granicznych na wszystkich swoich granicach lądowych z sąsiadami. Ale i Polska od pewnego czasu prowadzi swoje kontrole - na granicach z Niemcami i Litwą.

Nowy polsko-niemiecki zespół policji

Są jednak kwestie bezpieczeństwa mieszkańców terenów przygranicznych, których kontrole graniczne nie są w stanie rozwiązać. W związku z tym lubuska policja oraz funkcjonariusze z landu Brandenburgia powołały nową jednostkę, która ma zwiększyć bezpieczeństwo i ograniczyć przestępczość transgraniczną. Działalność rozpoczął specjalny, wspólny, polsko-niemiecki zespół policyjny Frankfurt nad Odrą/Słubice.

Czym zajmie się polsko-niemiecka jednostka policji?

Wchodzący w jego skład funkcjonariusze (troje policjantów z Polski i troje z Niemiec) będą prowadzić patrole wspólnie, a ich głównym celem będzie sprawne niesienie pomocy obywatelom polskim po niemieckiej stronie granicy, obywatelom niemieckim przebywającym na terenie naszego kraju, ale też innym osobom przekraczającym polsko-niemiecką granicę. Zespół będzie patrolował obie strony Odry radiowozem ze specjalnym oznaczeniem, rowerami elektrycznymi lub pieszo. Komendant komisariatu we Frankfurcie nad Odrą, Frank Bohnert, powiedział redakcji RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg), że zespół będzie zajmował się m.in. wypadkami drogowymi czy kradzieżami.

Służby podkreślają, że nowy zespół to kolejny krok w rozwijającej się współpracy między lubuską policją i ich kolegami po fachu z niemieckiego landu Branderburgia.

Kiedy kończą się kontrole na granicy z Niemcami?

Niemcy już od pewnego czasu prowadzą kontrole na granicach z Polską, Czechami, Szwajcarią i Austrią, a od 16 września 2024 r. także na przejściach z Francją, Luksemburgiem, Holandią, Belgią i Danią. Niemieckie władze tłumaczyły taki krok koniecznością zapobiegania nielegalnej migracji. Pierwotnie kontrole miały być prowadzone przez pół roku licząc od połowy września 2024, ale ostatecznie były systematycznie przedłużane. Zgodnie z ostatnią decyzją władz naszych zachodnich sąsiadów kontrole zostały przedłużone do 15 września 2026 r.

Polska prowadzi swoje kontrole na granicach z Niemcami i Litwą od 7 lipca 2025 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało 5 kwietnia, że zostały one przedłużone do 1 października 2026 r.

