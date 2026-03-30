W skrócie Na trasie S8 między węzłami Wołomin (Nowy Janków) i Zielonka uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości na odcinku 8,1 km.

System rejestruje średnią prędkość pojazdu na kontrolowanym odcinku i automatycznie zapisuje wykroczenie, jeśli zostanie przekroczony limit.

Wysokość mandatów za przekroczenie prędkości jest taka sama jak podczas zwykłej kontroli drogowej i zależy od skali naruszenia.

Odcinkowe pomiary prędkości coraz częściej pojawiają się na polskich drogach. W odróżnieniu od klasycznych fotoradarów kontrola za ich pomocą nie dotyczy jednego miejsca, lecz całego fragmentu trasy. Kierowca nie może więc jedynie zwolnić przed urządzeniem - musi utrzymywać odpowiednie tempo jazdy przez cały nadzorowany odcinek.

Policyjne statystki jasno pokazują skalę działania systemu w naszym kraju. W 2024 roku 459 fotoradarów działających w jego ramach zarejestrowało ponad 719 tys. wykroczeń. Rok później liczba urządzeń wzrosła do 477, a liczba ujawnionych przekroczeń prędkości sięgnęła niemal 736 tys. Średnio na jedno urządzenie przypadło ponad półtora tysiąca naruszeń w ciągu roku, co oznacza około 60 rejestracji dziennie.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na drodze S8

Niedawno nowy system uruchomiono na drodze ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Wołomin (Nowy Janków) i Zielonka. Kontrolowany odcinek ma dokładnie 8,1 kilometra długości. Dopuszczalna prędkość wynosi tam 120 km/h dla samochodów osobowych oraz 80 km/h dla pojazdów ciężarowych.

To ważny fragment wylotowy z Warszawy w kierunku Białegostoku, gdzie ruch jest intensywny, a kierowcy często przekraczali obowiązujące ograniczenia. Wprowadzenie odcinkowego pomiaru ma wymusić bardziej równomierną jazdę i ograniczyć sytuacje, w których znaki drogowe były ignorowane.

Dziewięć nowych OPP na Mazowszu. Gdzie konkretnie?

Nowe miejsca objęte odcinkowym pomiarem prędkości są wybierane we współpracy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Każdy taki odcinek jest wcześniej oznaczony odpowiednimi znakami informacyjnymi, które uprzedzają kierowców o kontroli.

Na Mazowszu zaplanowano łącznie dziewięć nowych lokalizacji tego typu systemów, z których część już działa. Obejmują one odcinki dróg ekspresowych S7, S8, S17 oraz S2, w tym kolejne fragmenty tras wylotowych z Warszawy.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Zasada działania odcinkowego pomiaru prędkości jest stosunkowo prosta. System działa w oparciu o kamery ustawione na początku i końcu kontrolowanego fragmentu drogi. Urządzenia rejestrują moment wjazdu i opuszczenia odcinka przez pojazd, a także jego identyfikację. Na tej podstawie obliczany jest czas przejazdu.

Z uzyskanego wyniku wyliczana jest średnia prędkość. Jeśli przekracza ona obowiązujący limit, system automatycznie zapisuje wykroczenie. Oznacza to, że krótkie hamowanie przed końcem odcinka nie ma znaczenia, jeżeli wcześniejsza jazda była zbyt szybka.

Zobacz również: Wiktor Seredyński

Mandaty takie same jak przy zwykłej kontroli

Konsekwencje przekroczenia prędkości są takie same jak podczas tradycyjnej kontroli drogowej. Wysokość mandatu zależy od skali naruszenia przepisów i rośnie wraz z przekroczeniem limitu.

Najniższa kara przewidziana jest za jazdę szybszą do 10 km/h ponad dozwoloną prędkość i wynosi 50 zł oraz jeden punkt karny. W przypadku największych przekroczeń mandat może sięgnąć 2,5 tysiąca złotych i 15 punktów karnych. Ponowne popełnienie tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat skutkuje wyższą karą finansową zgodnie z zasadą recydywy. Szczegółowy taryfikator wygląda następująco:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny

11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne

16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne

21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych

26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych

31-40 km/h - mandat 800 zł (w ramach recydywy 1,6 tys. zł) i 9 punktów karnych

41-50 km/h - mandat 1 tys. zł (recydywa 2 tys. zł) i 11 punktów karnych

51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł (recydywa 3 tys. zł) i 13 punktów karnych

61-70 km/h - mandat 2 tys. zł (recydywa 4 tys. zł) i 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł (recydywa 5 tys. zł) i 15 punktów karnych

Elektryczne Porsche Cayenne zmienia wszystko. Spalinowe przestaje mieć sens INTERIA.PL