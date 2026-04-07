W skrócie Na drodze ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Rychnowo i Olsztynek Zachód uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości obejmujący 10,4 km trasy.

System działa poprzez rejestrację czasu wjazdu i wyjazdu pojazdu na kontrolowanym odcinku, umożliwiając obliczenie średniej prędkości przejazdu.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości nakładane są mandaty i punkty karne zgodnie z określonym taryfikatorem.

Systemy odcinkowego pomiaru prędkości pojawiają się w Polsce coraz częściej. Ich działanie opiera się na innej zasadzie niż w przypadku tradycyjnych kontroli, ponieważ obejmuje cały wyznaczony fragment trasy. Kierowca oceniany jest więc na podstawie średniej prędkości z całego przejazdu, a nie jednego, konkretnego momentu.

Dane gromadzone przez służby pokazują, że rozwiązanie działa na dużą skalę. W 2024 roku działające urządzenia zarejestrowały ponad 719 tysięcy wykroczeń, a rok później liczba ujawnionych naruszeń wzrosła do niemal 736 tysięcy. Przy jednoczesnym zwiększaniu liczby instalacji oznacza to dziesiątki wykroczeń rejestrowanych każdego dnia przez pojedynczy system.

Nowy odcinek pod kontrolą na trasie S7

Niedawno najnowszy pomiar objął fragment ekspresowej "siódemki" o długości 10,4 kilometra. Na kontrolowanym odcinku obowiązuje ograniczenie do 120 km/h dla samochodów osobowych oraz 80 km/h dla pojazdów ciężarowych. System został wdrożony w ramach projektu rozwijającego możliwości Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Automatyczna kontrola rozpoczęła działanie 3 kwietnia w południe. Od tego momentu każdy pojazd przejeżdżający między wskazanymi węzłami jest rejestrowany przez kamery znajdujące się na początku i końcu odcinka.

Na czym polega odcinkowy pomiar prędkości

Zasada działania systemu jest stosunkowo prosta. Kamery rejestrują moment wjazdu pojazdu na kontrolowany odcinek drogi oraz czas jego opuszczenia. Na podstawie tych danych obliczany jest czas przejazdu, a następnie średnia prędkość.

Jeśli wyliczona wartość przekracza dopuszczalny limit, system automatycznie rejestruje wykroczenie. Oznacza to, że zwolnienie tuż przed końcem odcinka nie pozwoli uniknąć konsekwencji, jeżeli wcześniejsza jazda odbywała się ze zbyt dużą prędkością.

Kary takie jak podczas kontroli drogowej

Przekroczenie prędkości wykryte przez odcinkowy pomiar wiąże się z takimi samymi konsekwencjami jak zatrzymanie przez patrol drogowy. Wysokość mandatu zależy od skali naruszenia obowiązujących ograniczeń i rośnie wraz z liczbą kilometrów na godzinę ponad limit.

Najniższa kara przewidziana jest za niewielkie przekroczenie prędkości i wynosi 50 zł oraz jeden punkt karny. W przypadku poważniejszych naruszeń mandat może sięgnąć 2,5 tys. złotych i 15 punktów karnych. Ponowne złamanie przepisów w ciągu dwóch lat oznacza wyższą sankcję finansową zgodnie z zasadą recydywy.

Szczegółowy taryfikator wygląda następująco:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny

11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne

16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne

21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych

26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych

31-40 km/h - mandat 800 zł (w ramach recydywy 1,6 tys. zł) i 9 punktów karnych

41-50 km/h - mandat 1 tys. zł (recydywa 2 tys. zł) i 11 punktów karnych

51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł (recydywa 3 tys. zł) i 13 punktów karnych

61-70 km/h - mandat 2 tys. zł (recydywa 4 tys. zł) i 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł (recydywa 5 tys. zł) i 15 punktów karnych

