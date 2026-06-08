W skrócie Samochody elektryczne z funkcją oddawania energii V2G mają wspierać rynek fotowoltaiki i obniżać koszty rozbudowy sieci energetycznej.

Raport przygotowany dla Transport & Environment wskazuje, że ograniczenie wielkości floty aut elektrycznych może prowadzić do utraty czystej energii oraz spowolnienia rozwoju OZE i fotowoltaiki.

Zwolennicy elektromobilności argumentują, że elektryki podłączone do sieci mogą pomóc stabilizować system energetyczny, dostarczając energię w krytycznych momentach.

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Lobbyści różnych organizacji branżowych starają się właśnie przekonać Komisję Europejską do zmiany planów dotyczących elektryfikacji europejskiego parku samochodowego. Z jednej strony przedstawiciele producentów pojazdów, jak np. ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów), wskazują, że obrane tempo zmian niszczy miejsca pracy w UE i postulują o złagodzenie unijnych celów emisji CO2 dla nowych samochodów.

Po drugiej stronie barykady są organizacje proekologiczne pokroju Transport & Environment (European Federation for Transport and Environment) lobbujące za utrzymaniem celów klimatycznych dla sektora motoryzacyjnego.

Przedstawiciele tej drugiej strony przedstawili właśnie raport dotyczący wpływu spowolnienia tempa rozwoju elektromobilności na sieć energetyczną. Wnioski mogą się wydawać dyskusyjne, ale warto zapoznać się z wyliczeniami T&E, by zdawać sobie sprawę, że elektromobilność do zdecydowanie więcej niż tylko technologiczna zmiana w branży motoryzacyjnej.

Samochody elektryczne mają działać jak "gąbka na prąd"

Na zlecenie T&E badacze z Instytutu Fraunhofera przeanalizował m.in., w jaki sposób osłabienie unijnych celów emisyjnych dla nowych samochodów wpłynęłoby na potencjał technologii vehicle-to-grid (V2G) w Europie. V2G pozwala samochodom elektrycznym oddawać energię do sieci w momentach niedoboru mocy.

Autorzy analizy przekonują, że bez dodatkowych milionów baterii samochodowych "zdolnych magazynować nadwyżki energii z wiatru i słońca", Europa będzie tracić do 2040 roku dodatkowe 6 TWh czystej energii rocznie. Wynika to z konieczności okresowego ograniczania pracy farm wiatrowych i słonecznych w momentach najwyższej produkcji, gdy brakuje wystarczającego popytu lub możliwości magazynowania energii. Scenariusz postulowany przez ACEA oznaczałby o 25 proc. większą skalę takich ograniczeń niż przy utrzymaniu obecnych celów CO2.

Samochody elektryczne mogą działać jak ogromna gąbka dla nadwyżek energii z wiatru i słońca, oddając ją do sieci wtedy, gdy jest potrzebna. Osłabienie celów dla elektromobilności oznaczałoby jednak znacznie mniej dostępnych magazynów energii w postaci baterii samochodowych. To osłabi opłacalność inwestycji w OZE i spowolni rozwój fotowoltaiki

Elektryk zamiast magazynu energii? To może mieć sens

T&E powołuje się np. na dane fundacji Instrat, z których wynika, że podłączone do sieci elektryki z systemem V2G, w krytycznych wieczornych godzinach (tzw. "dunkelflaute") mogłyby dostarczać polskiemu systemowi energetycznemu ponad 500 MW. To odpowiednik dużej elektrowni gazowej.

By taki plan mógł się udać, potrzebna jest jednak odpowiednia skala. T&E przestrzega, że propozycje ACEA poskutkują np. zmniejszeniem prognozowanej liczby poruszających się po europejskich drogach samochodów elektrycznych "o 49 mln w 2040 roku".

- Bez dodatkowych milionów baterii samochodowych zdolnych magazynować nadwyżki energii z wiatru i słońca Europa będzie tracić do 2040 r. dodatkowe 6 TWh czystej energii rocznie. Wynika to z konieczności okresowego ograniczania pracy farm wiatrowych i słonecznych w momentach najwyższej produkcji, gdy brakuje wystarczającego popytu lub możliwości magazynowania energii. Scenariusz postulowany przez ACEA oznaczałby o 25 proc. większą skalę takich ograniczeń niż przy utrzymaniu obecnych celów CO2 - przekonuje T&E.

Organizacja przestrzega też, że bez "efektu skali" system elektroenergetyczny będzie musiał także zapewnić "dodatkowe moce wytwórcze na okresy wysokiego zapotrzebowania na energię". I wylicza, że:

Przy mniejszej liczbie samochodów elektrycznych oddających energię do sieci Europa potrzebowałaby o jedną trzecią większych mocy rezerwowych (+13 GW) niż w przypadku utrzymania obecnych celów CO2 dla samochodów. To odpowiednik budowy nawet dodatkowych 150 elektrowni szczytowych.

Elektryki jako magazyny energii? Tak to ma działać w praktyce

W argumentacji T&E znaleźć można kilka słabych punktów, ale przy odpowiedniej skali stabilizowanie systemu energetycznego samochodami elektrycznymi może mieć sens. W dużym uproszczeniu chodzi o to, by auta magazynowały energię z OZE i - w czasie "pików energetycznych" (tzw. "dunkelflaute") - oddawały ją do sieci odciążając klasyczne elektrownie. Teoretycznie stwarza to zagrożenie, że podłączony do sieci samochód rano nie będzie nadawał się do dalszej jazdy, bo odda zmagazynowaną w baterii energię do sieci.

W praktyce taki scenariusz zdaje się jednak skrajnie mało prawdopodobny, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, przebiegiem oddawania i pobierania prądu z sieci steruje użytkownik pojazdu (np. z poziomu aplikacji). Po drugie - wieczorne szczyty energetyczne trwają stosunkowo krótko, a przez 2 czy 3 godziny elektryk z systemem V2G nie jest w stanie przekazać do sieci więcej niż 8-10 kWh. To energia, która może zostać z nawiązką uzupełniona do rana tańszym prądem z sieci.

Obecnie może się to wydawać odległą przyszłością, ale pamiętajmy, że już dziś w niektórych krajach - w szczycie produkcji energii z OZE - prąd osiąga tzw. "ceny ujemne". Oznacza to, że właściciele elektryków mogliby np. ładować swoje samochody w pogodny weekend po minimalnych (lub żadnych) kosztach, odsprzedawać energię do sieci w czasie wieczornego piku, a następnie uzupełniać ją w nocy po preferencyjnych stawkach.

Ponadto przedstawiciele T & E twierdzą również, że osłabienie unijnych celów CO2 dla samochodów zgodnie z postulatami ACEA może przełożyć się na załamanie rynku fotowoltaiki. Spowolnienie tempa przechodzenia na auta elektryczne oznaczałoby "37 proc. mniej nowych instalacji fotowoltaicznych w UE w latach 2025-2040" - czytamy w raporcie.





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