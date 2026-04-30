Spis treści: Peugeot 408 po liftingu. Zmiany skromne, ale widoczne Spore rozmiary, bagażnik i lepsza aerodynamika Co nowego wewnątrz Peugeota 408? Nowy Peugeot 408. W ofercie hybryda, plug-in i elektryk Peugeot 408 - ceny i wersje wyposażenia w Polsce

Peugeot 408 po liftingu. Zmiany skromne, ale widoczne

Przeprowadzony lifting nie zmienił ogólnej koncepcji modelu, ale wyraźnie uporządkował jego wygląd i dostosował go do aktualnego języka projektowego marki Peugeot. Najwięcej uwagi poświęcono detalom nadwozia oraz charakterystycznej sygnaturze świetlnej.

Najbardziej zauważalne zmiany zaszły w przedniej części nadwozia. Zamiast dotychczasowych świateł do jazdy dziennej w formie "kłów", zastosowano trzy smukłe, skośne elementy LED, tworzące nową interpretację motywu "trzech pazurów". Całość uzupełnia listwa świetlna biegnąca przez szerokość pasa przedniego, która optycznie poszerza samochód i nadaje mu nowocześniejszy charakter.

Równie istotne modyfikacje wprowadzono z tyłu. Klasyczny emblemat został zastąpiony podświetlanym napisem "Peugeot", wkomponowanym w listwę łączącą tylne lampy. Do palety lakierów dołączył kolor Flare Green, który wyróżnia się zmiennością odcienia w zależności od światła - od jaśniejszych, żółtawych tonów po głęboką zieleń.

Spore rozmiary, bagażnik i lepsza aerodynamika

Charakterystyczny kształt nadwozia pozostał bez zmian. Producent zapewnia jednak, że dopracowano drobne detale, które wpływają na aerodynamikę. W ten sposób uzyskano współczynnik SCx na poziomie 0,66, co przekłada się na niższe zużycie energii w wariancie bezemisyjnym. To wynosi obecnie 14,7 kWh/100 km.

Nie zmieniły się także rozmiary. Nowy Peugeot 408 mierzy 4687 mm długości, 1848 mm szerokości, a rozstaw osi wynosi 2,79 metra. Bagażnik oferuje 536 litrów pojemności w standardowej konfiguracji, natomiast po złożeniu oparć tylnej kanapy dzielonych w proporcji 60/40 przestrzeń rośnie do 1611 litrów. Konstrukcja wnętrza umożliwia również przewożenie przedmiotów o długości do 1,89 metra, co zwiększa praktyczność samochodu.

Co nowego wewnątrz Peugeota 408?

W kabinie zastosowano koncepcję Peugeot i-Cockpit, charakterystyczną dla modeli tej marki. Obejmuje ona kompaktową kierownicę oraz kokpit skierowany w stronę kierowcy, co poprawia ergonomię i ułatwia odczyt najważniejszych informacji podczas jazdy. Istotnym elementem wyposażenia jest także system i-Toggles, czyli zestaw pięciu konfigurowalnych skrótów dotykowych. Pozwalają one na szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji, takich jak nawigacja, multimedia czy ustawienia klimatyzacji, bez konieczności zagłębiania się w rozbudowane menu systemu.

W kabinie zastosowano dobrze znaną koncepcję Peugeot i-Cockpit. Tibo - The Good Click materiały prasowe

Nowy Peugeot 408. W ofercie hybryda, plug-in i elektryk

Największe zmiany dotyczą gamy napędowej francuskiej nowości, która teraz została odpowiednio uporządkowana. Peugeot 408 jest obecnie dostępny w trzech wariantach, odpowiadającym różnym potrzebom użytkowników.

Podstawową propozycją jest układ HYBRID 145 e-DCS6, który łączy silnik benzynowy o pojemności 1.2 z jednostką elektryczną. Łączna moc systemowa wynosi 145 KM. Według deklaracji producenta samochód może poruszać się w trybie bezemisyjnym przez około połowę czasu jazdy w warunkach miejskich, co przekłada się na niższe zużycie paliwa.

Nie ma już groźnych "kłów". Teraz z przodu dominują "trzy pazury".

Wersja plug-in hybrid zachowała konfigurację obejmującą silnik benzynowy o mocy 180 KM oraz jednostkę elektryczną o mocy 125 KM. Moc systemowa została określona na poziomie 240 KM. Samochód oferuje możliwość pokonania do 85 kilometrów w trybie elektrycznym według cyklu WLTP.

W pełni elektryczny wariant Peugeot E-408 wyposażono w silnik o mocy 213 KM oraz akumulator o pojemności 58,2 kWh. Pozwala to na osiągnięcie zasięgu do 456 kilometrów według normy WLTP. Szybkie ładowanie umożliwia uzupełnienie energii od 20 do 80 proc. w około 30 minut. Nowością jest funkcja przygotowania akumulatora do ładowania, a także system Vehicle To Load, który pozwala wykorzystać samochód jako źródło energii dla zewnętrznych urządzeń.

Peugeot 408 - ceny i wersje wyposażenia w Polsce

Na polskim rynku Peugeot 408 oferowany jest w kilku wersjach wyposażenia, z których podstawową stanowi Allure, a najwyżej pozycjonowaną odmianą jest GT Exclusive. Wersja Allure zapewnia już bogate wyposażenie obejmujące cyfrowe zegary, centralny ekran multimedialny, system i-Cockpit, automatyczną klimatyzację oraz zestaw systemów wspomagających kierowcę.

Odmiana GT Exclusive oferuje m.in. 19-calowe obręcze aluminiowe, reflektory przednie Matrix LED, czujniki parkowania z przodu i z tyłu kamerą 360-stopni, ergonomiczne i sterowane elektrycznie fotele z funkcją masażu, system Premium Hi-Fi z 10 głośnikami, a także rozszerzone systemy bezpieczeństwa i wsparcia jazdy Drive Assist Plus oraz Rear Warning.

Ceny poszczególnych wariantów na polskim rynku kształtują się na poziomie około 150 450 zł za wersję Allure HYBRID 145, natomiast bogatsza odmiana GT z tym samym napędem to koszt 164 600 zł. Wersje plug-in hybrid wyceniane są na 184 600 zł za wariant Allure oraz 197 100 zł za GT. Ceny elektrycznego E-408 rozpoczynają się od 195 450 zł, a kończą na 217 100 zł.

