W skrócie Porsche opatentowało system pomocniczej linii jazdy, inspirowany wyścigowymi grami komputerowymi.

Nowa technologia przewiduje wykorzystanie drona z projektorem, który wyświetlałby optymalną trasę bezpośrednio na torze.

Innowacja pozwala na dynamiczną zmianę sugerowanej linii w czasie rzeczywistym, w zależności od stylu jazdy kierowcy i warunków na torze.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Dokument do którego dotarł serwis CarBuzz został złożony 10 listopada 2025 roku i opublikowany pod koniec grudnia. Jego autorem jest Dennis Maisch, a sama koncepcja brzmi jak żywcem wyjęta z gier wideo. Chodzi o system, który pokazuje kierowcy idealną linię przejazdu na torze - dokładnie taką, jaką gracze znają z Gran Turismo czy Forzy.

Nowy patent Porsche zrewolucjonizuje jazdę po torze?

Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć o rozszerzonej rzeczywistości i liniach wyświetlanych na head-up displayu. Porsche jednak wybrało zupełnie inną drogę. Zgodnie z opisem patentowym, optymalna linia jazdy miałaby być rzutowana bezpośrednio na asfalt przez autonomicznego drona. System składałby się z samochodu, jednostki obliczającej najlepszą trajektorię, modułu komunikacyjnego analizującego dane w czasie rzeczywistym oraz drona z projektorem, który mógłby lecieć przed autem lub niezależnie wzdłuż toru.

Co ważne, linia pomocnicza nie byłaby statyczna. Patent przewiduje możliwość dynamicznej korekty w zależności od stylu jazdy kierowcy oraz warunków panujących na torze. Innymi słowy, jeśli kierowca przesadzi z prędkością lub pojazd straci przyczepność, system miałby na bieżąco zmienić sugerowaną trajektorię. Działa to podobnie jak w grach wyścigowych, gdzie strefy hamowania i przyspieszania są podświetlane różnymi kolorami.

Tzw. linia pomocnicza to popularne rozwiązanie w symulatorach wyścigowych. Screen: Assetto Corsa Evo Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Linia pomocnicza to ciekawy pomysł, ale czy realny?

Oczywiście samo zgłoszenie patentowe nie gwarantuje, że technologia trafi do przyszłych modeli Porsche. Zwykle ma ono na celu ochronę własności intelektualnej, zwłaszcza że system wiąże się z praktycznymi wyzwaniami. Projektor musiałby być na tyle mocny, by linia była widoczna w pełnym słońcu, a dron wystarczająco szybki, by nadążyć za współczesnym Porsche na torze. Musiałby też perfekcyjnie znać układ trasy. Warto jednak pamiętać, że Porsche nie jest jedyną marką badającą takie rozwiązania - podobne pomysły wcześniej zgłaszał m.in. Lexus przy koncepcie LFA.

Nie ulega jednak wątpliwości, że sam pomysł jest ciekawym przykładem tego, jak nowe technologie mogą łączyć świat wirtualny z realnym doświadczeniem jazdy. Kiedy postępy w mocy silników i elektronice napotykają na ograniczenia inżynierskie, projektanci sięgają po inną ścieżkę - tworzenie systemów, które bezpośrednio wspierają umiejętności kierowcy. Gdyby projekt doczekał się wdrożenia, może otworzyć nową erę treningu na torach wyścigowych, w której autonomiczne systemy latające staną się integralną częścią nauki i doskonalenia jazdy.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL