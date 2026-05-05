W skrócie Na autostradzie A4 oddano do użytku odcinkowy pomiar prędkości obejmujący niemal 15 km trasy między węzłem Tarnów Centrum a MOP Jawornik.

System rejestruje czas wjazdu i wyjazdu pojazdu z monitorowanego odcinka, obliczając średnią prędkość przejazdu na całej trasie.

Przekroczenie prędkości na tym odcinku skutkuje mandatem w wysokości od 50 do 2500 zł i przyznaniem punktów karnych według obowiązującego taryfikatora.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Charakterystyczne żółte kamery coraz częściej pojawiają się na polskich drogach. Ich skuteczność wynika z tego, że zmuszają kierowców do utrzymywania dozwolonej prędkości na znacznie dłuższych odcinkach trasy. Najnowszy system został uruchomiony przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w miniony poniedziałek.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4

Nowy odcinkowy pomiar prędkości działa na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Tarnów Centrum a MOP Jawornik w województwie małopolskim. Monitorowany fragment ma długość 14,8 km. Obowiązują tam dwa limity prędkości: dla samochodów osobowych 140 km/h, a dla pojazdów ciężarowych 80 km/h. System wdrożono w ramach projektu rozwoju operacyjności CANARD, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Rozwiń

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości nie polega na kontroli w jednym punkcie. System rejestruje moment wjazdu i wyjazdu z monitorowanego odcinka, a następnie oblicza średnią prędkość przejazdu na całej trasie. Dzięki temu nadzór obejmuje cały fragment drogi między bramkami.

Jeśli średnia prędkość przekroczy dozwolone limity, kierowca otrzymuje mandat oraz punkty karne. Urządzenia działają precyzyjnie i uniemożliwiają "zwolnienie" jedynie na krótkim odcinku objętym pomiarem.

Co grozi za przekroczenie prędkości na A4?

Przekroczenie prędkości na odcinku A4 objętym pomiarem może zakończyć się mandatem oraz nałożeniem punktów karnych. System OPP jest bardzo precyzyjny, co eliminuje możliwość błędu pomiarowego. Wysokość mandatów waha się od 50 do nawet 2500 zł. Taryfikator kar za łamanie ograniczeń prędkości na A4 przedstawia się następująco:

Do 10 km/h: 50 zł (1 punkt karny)

11-15 km/h: 100 zł (2 punkty karne)

16-20 km/h: 200 zł (3 punkty karne)

21-25 km/h: 300 zł (5 punktów karnych)

26-30 km/h: 400 zł (7 punktów karnych)

31-40 km/h: 800 zł (9 punktów karnych)

41-50 km/h: 1000 zł (11 punktów karnych)

51-60 km/h: 1500 zł (13 punktów karnych)

61-70 km/h: 2000 zł (14 punktów karnych)

Ponad 70 km/h: 2500 zł (15 punktów karnych)

Audi RS3 Competition Limited to hołd dla legendy. Takich aut już nie będzie INTERIA.PL