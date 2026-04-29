W skrócie Na trasie S19 udostępniono dwujezdniową obwodnicę Kocka, jednak formalnie inwestycja nie jest jeszcze zakończona.

Na nowo otwartym odcinku obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, trwają jeszcze prace wykończeniowe i porządkowe, a wykonawca jest w trakcie uzyskiwania decyzji administracyjnych.

Dane Generalnego Pomiaru Ruchu za 2025 r. pokazują, że natężenie ruchu na części nowych odcinków Via Carpatii jest wyraźnie niższe od przyjętego progu dla drogi ekspresowej.

Jak informuje GDDKiA, przejazd nowym odcinkiem S19 odbywa się na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu. Oznacza to, że kierowcy mogą już korzystać z obu jezdni, ale na trasie nadal obowiązują ograniczenia i trwają ostatnie prace.

Obwodnica Kocka zyskała drugą jezdnię. Kierowcy już jadą nowym odcinkiem S19

Sama obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej nie jest nową inwestycją. Pierwsza jednojezdniowa trasa powstała już w 2011 r. jako jeden z pierwszych odcinków ekspresowych w województwie lubelskim. 8-kilometrowa trasa od początku była jednak przygotowana pod rozbudowę. Wiosną 2024 r. ruszyły prace nad dobudową drugiej jezdni i właśnie ten etap został teraz oddany do ruchu.

W ramach inwestycji nie tylko rozbudowano trasę o drugi pas ruchu, ale przebudowano również węzły Kock Północ i Kock Południe, powstało około 4 km dróg dojazdowych, a także wymieniono nawierzchnię na istniejącej części obwodnicy.

W ramach rozbudowy obwodnicy Kocka powstały również dwa mosty i dwa wiadukty. GDDKiA

120 tys. m2 nawierzchni bitumicznych. Powstała druga jezdnia obwodnicy Kocka

Zakres prac był zdecydowanie większy niż sama budowa drugiej nitki drogi. Na trasie powstały także dwa mosty, dwa wiadukty oraz pięć przejść dla małych zwierząt. Łączna powierzchnia nowych nawierzchni bitumicznych wyniosła ok. 120 tys. m2, co odpowiada mniej więcej 17 pełnowymiarowym boiskom piłkarskim. Z kolei podbudowa drogi pochłonęła około 40 tys. ton kruszywa łamanego - to masa zbliżona do czterech wież Eiffla.

Obwodnica Kocka gotowa, ale nie do końca. Kierowcy powinni zachować ostrożność

Choć kierowcy mogą już korzystać z obu jezdni to inwestycja formalnie wciąż czeka na pełne dopuszczenie do użytkowania. Wykonawca - firma Polaqua - jest w trakcie uzyskiwania odpowiednich decyzji administracyjnych. Na trasie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a drogowcy prowadzą jeszcze prace wykończeniowe i porządkowe. To oznacza m.in. niższe limity prędkości i konieczność zachowania szczególnej ostrożności.

Droga ekspresowa S19 w Polsce

Oddanie drugiej jezdni obwodnicy Kocka to kolejny krok w rozbudowie trasy S19, która docelowo ma być jednym z kluczowych korytarzy transportowych w tej części kraju. Trasa - będąca częścią szlaku Via Carpatia - jest systematycznie rozwijana i w Polsce ma mieć docelowo około 700 km długości. S19 przebiegać będzie przez pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Trasa poprowadzi od granicy ze Słowacją w Barwinku przez Rzeszów i Lublin do Białegostoku, a dalej w kierunku Litwy.

S19 będzie świecić pustkami? Natężenie ruchu budzi pytania

Z najnowszych danych Generalnego Pomiaru Ruchu za 2025 r. wynika, że natężenie ruchu rośnie w dużych miastach, ale na części nowych odcinków - szczególnie w słabiej zaludnionych regionach - jest wyraźnie niższe.

Podczas gdy w największych aglomeracjach odnotowano rekordowe wyniki, na niektórych fragmentach Via Carpatii ruch spada poniżej poziomu 15 tys. pojazdów na dobę, który uznawany jest za uzasadniający budowę drogi ekspresowej. Zdarzają się też odcinki, gdzie ruch wynosi zaledwie 3-5 tys. aut dziennie.

Volkswagen ID. Polo na żywo. W końcu elektryk, który nie wygląda jak elektryk INTERIA.PL