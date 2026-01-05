W skrócie Francja wprowadza od 2026 roku obowiązkowe różowe tablice rejestracyjne dla pojazdów z tymczasowymi numerami.

Nowe tablice mają być lepiej widoczne i eliminować pomyłki w identyfikacji pojazdów, zwłaszcza przy naruszeniach przepisów.

Kierowcy mają na wymianę tablic trzy miesiące, za niedostosowanie grozi kara w wysokości 235 euro.

Co roku we Francji około 400 tys. pojazdów otrzymywało tymczasowe tablice rejestracyjne oznaczone prefiksem "WW". Tymczasowa rejestracja dotyczyła przede wszystkim samochodów importowanych i obowiązywała od czterech do sześciu miesięcy, bez możliwości jej przedłużenia. Po upływie tego okresu właściciel pojazdu był zobowiązany do uzyskania stałego dowodu rejestracyjnego, potocznie określanego jako "carte grise".

Ten sam numer rejestracyjny na dwóch autach

Rozwiązanie to choć proste w swoich założeniach, miało jednak swoje wady. Tymczasowe tablice z prefiksem "WW" były wizualnie identyczne z tablicami pełnoprawnie zarejestrowanych pojazdów - różnica była widoczna tylko w początkowym oznaczeniu. Z tego powodu kontrola pojazdów była utrudniona, szczególnie w przypadku naruszeń przepisów. Dodatkowo ograniczona liczba kombinacji powodowała, że te same numery rejestracyjne przypisywano nowym samochodom średnio co 14 miesięcy, co zwiększało ryzyko, że dwa pojazdy będą miały identyczny numer.

Konsekwencje były oczywiste - powtarzalność numerów rejestracyjnych na różnych pojazdach nierzadko skutkowała niesłusznym nakładaniem kar na właścicieli, którzy następnie musieli wyjaśniać sprawę w urzędach. W odpowiedzi Francja postanowiła zmienić przepisy i wprowadzić nowe tablice rejestracyjne w kolorze różowym. Ich kolorystyka ma ułatwić szybkie rozróżnianie pojazdów i ograniczyć liczbę przypadków nieprawidłowego egzekwowania przepisów.

Różowy kolor tablic rejestracyjnych. Jedyny taki na świecie

Dlaczego zdecydowano się na kolor różowy? Francuski urząd zapewnia, że chodziło o unikalność w skali Europy - żaden inny kraj nie stosuje podobnego oznaczenia, co wyklucza pomyłki z tablicami zagranicznymi lub stałymi. Jednocześnie barwa ta pełni wyłącznie funkcję wizualną i nie wiąże się z kategorią prawa jazdy. Każda tablica będzie oznaczona datą ważności, co pozwoli organom kontrolnym na szybkie i łatwe sprawdzenie prawidłowości rejestracji pojazdu.

Kierowcy mają 3 miesiące. Potem mandat za złe tablice

Według informacji francuskiego dziennika Le Dauphine Libere, reforma ma realną szansę ograniczyć luki w dotychczasowym systemie oraz zmniejszyć liczbę przypadków nadużyć. Nowe przepisy obejmują wszystkie pojazdy, niezależnie od tego, czy zostały zakupione we Francji, importowane, czy wykorzystywane w celach testowych. Pełne wdrożenie regulacji przewidziano do końca pierwszego kwartału 2026 roku. Kierowcy poruszający się pojazdem z tymczasową tablicą niespełniającą wymogów podlegają karze grzywny w wysokości 235 euro.

