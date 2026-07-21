Spis treści: Obowiązkowa apteczka od 2027 roku. Kogo obejmą nowe zasady? Apteczka z normą DIN 13164. Co powinno znaleźć się w środku? Nawet 3000 zł kary. Co grozi za brak apteczki samochodowej? Pierwsza pomoc na drodze. Dlaczego apteczka jest tak ważna? Obowiązkowe wyposażenie auta. Co musisz mieć już teraz?

Obecnie Polska jest jednym z państw Unii Europejskiej, w których przepisy nie nakładają obowiązku przewożenia apteczki w samochodzie osobowym. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie wybranych kategorii pojazdów, między innymi autobusów. Sytuacja ma się jednak zmienić po wejściu w życie zapowiadanej od pewnego czasu nowelizacji.

Ministerstwo Infrastruktury chce rozszerzyć katalog elementów wymaganych w aucie o apteczkę pierwszej pomocy. Nowy zapis ma trafić do rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych pojazdów, jednak wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie oznacza, że każdy kierowca będzie musiał dokupić apteczkę.

Obowiązkowa apteczka od 2027 roku. Kogo obejmą nowe zasady?

Pierwotnie pojawiały się informacje sugerujące, że po określonej dacie wszystkie samochody poruszające się po polskich drogach będą musiały zostać wyposażone w apteczkę. Ostateczny projekt zakłada, że obowiązek obejmie wyłącznie nowe samochody osobowe, które zostaną po raz pierwszy zarejestrowane po 31 marca 2027 roku. Oznacza to, że nie będzie daty, po której wszystkie samochody będą musiały być wyposażone w apteczkę.

Zamiast tego zaproponowano, by obowiązek ten dotyczył samochodów po raz pierwszy zarejestrowanych od 1 kwietnia 2027 r. Przepisy nie będą działać wstecz, dlatego właściciele obecnie użytkowanych samochodów nie zostaną zobowiązani do zakupu dodatkowego wyposażenia. Warto to jednak rozważyć - obecność apteczki może mieć bowiem znaczenie w sytuacji wypadku lub innego zdarzenia drogowego, gdy konieczne jest udzielenie pomocy przed przyjazdem służb ratunkowych.

Obowiązek posiadania apteczki funkcjonuje już w wielu krajach europejskich. Wśród państw Unii Europejskiej, które wymagają takiego wyposażenia, znajdują się między innymi Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy oraz Słowenia.

Apteczka zgodna z normą DIN 13164 zawiera m.in. opatrunki, bandaże, rękawiczki ochronne i folię NRC. Nie przewiduje natomiast leków ani środków przeciwbólowych. 123RF/PICSEL

Apteczka z normą DIN 13164. Co powinno znaleźć się w środku?

W projekcie przepisów nie wyszczególniono, co powinno znajdować się w apteczce samochodowej. Nie ma też polskiej normy, która określałaby jej obligatoryjne wyposażenie. Kierowcy, którzy będą musieli kupić apteczkę lub zdecydują się zrobić to wcześniej, powinni jednak zwrócić uwagę na zgodność z normą DIN 13164. Określa ona standardowy skład samochodowego zestawu pierwszej pomocy stosowanego w wielu krajach Europy.

Co m.in. musi zawierać apteczka samochodowa DIN 13164?

Zestaw materiałów opatrunkowych

Sterylne opatrunki indywidualne

Kompresy gazowe i chusty opatrunkowe

Bandaże elastyczne

Koc ratunkowy (folia termiczna / NRC)

Nożyczki ratownicze (o długości min. 14 cm z zaokrąglonymi końcami)

Rękawice jednorazowe (co najmniej 4 sztuki)

Maseczkę do sztucznego oddychania

Instrukcję udzielania pierwszej pomocy

Spełnienie tej normy oznacza również, że wyposażenie będzie akceptowane w krajach europejskich, w których przewożenie apteczki jest wymagane przepisami. Dzięki temu kierowcy podróżujący za granicę unikają problemów związanych z różnymi wymaganiami poszczególnych państw.

Nawet 3000 zł kary. Co grozi za brak apteczki samochodowej?

Po wprowadzeniu nowych regulacji brak wymaganego wyposażenia samochodu może stać się podstawą do ukarania kierowcy. W przypadku apteczki zastosowanie może mieć art. 97 Kodeksu wykroczeń, który dotyczy naruszenia przepisów związanych z bezpieczeństwem lub porządkiem w ruchu drogowym.

Przepisy przewidują w takich sytuacjach możliwość nałożenia grzywny nawet do 3 tys. zł. Nie oznacza to jednak, że każda osoba bez apteczki otrzyma najwyższą możliwą karę. Obecna praktyka przy brakach w obowiązkowym wyposażeniu, takim jak gaśnica czy trójkąt ostrzegawczy, wskazuje zazwyczaj na mandaty w wysokości od 50 do 100 zł.

Dopiero po wejściu przepisów w życie będzie wiadomo, jak dokładnie służby będą kontrolować obowiązek posiadania apteczki i jakie kary będą stosowane w praktyce.

Pierwsza pomoc na drodze. Dlaczego apteczka jest tak ważna?

Wprowadzenie obowiązkowej apteczki ma nie tylko wymiar formalny, ale przede wszystkim praktyczny. W przypadku kolizji lub poważniejszego wypadku dostęp do podstawowych środków opatrunkowych może pozwolić na szybsze udzielenie pomocy osobom poszkodowanym.

Polskie przepisy nakładają na świadków zdarzeń obowiązek udzielenia pierwszej pomocy. Za zaniechanie takiej reakcji może grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności. Należy jednak pamiętać, że osoba pomagająca musi w pierwszej kolejności zadbać o własne bezpieczeństwo.

Udzielenie pomocy nie zawsze oznacza wykonywanie skomplikowanych czynności medycznych. Już wezwanie służb ratunkowych i zabezpieczenie miejsca zdarzenia jest uznawane za działanie pomocowe. Posiadanie apteczki pozwala jednak zrobić więcej, szczególnie w pierwszych minutach po wypadku, które często mają kluczowe znaczenie.

Obowiązkowe wyposażenie auta. Co musisz mieć już teraz?

Do czasu wejścia nowych przepisów dotyczących apteczek kierowców obowiązują obecne wymagania określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 31 grudnia 2002 roku dotyczącym warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Samochód dopuszczony do ruchu musi posiadać między innymi numer identyfikacyjny VIN, sprawne wycieraczki przedniej szyby wraz ze spryskiwaczami, prędkościomierz, lusterko wsteczne oraz co najmniej jedno lusterko boczne po lewej stronie. Wymagane są także pasy bezpieczeństwa, zagłówki dla wszystkich miejsc siedzących, sygnał dźwiękowy oraz błotniki odpowiadające szerokości opon.

Obowiązkowe wyposażenie obejmuje również gaśnicę oraz trójkąt ostrzegawczy. Gaśnica powinna być łatwo dostępna, choć przepisy dopuszczają jej przechowywanie także w bagażniku. Trójkąt ostrzegawczy musi posiadać homologację i służy do oznaczenia pojazdu stojącego w miejscu, które może stwarzać zagrożenie. Jego ustawienie jest wymagane między innymi podczas awarii lub postoju w niebezpiecznym miejscu, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ruchu drogowego.