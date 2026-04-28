W skrócie Thule wprowadza do oferty nowy namiot dachowy Widesky typu hardshell dla dwóch osób, który oferuje funkcję salonu oprócz miejsca do spania.

Widesky waży mniej niż 68 kg, ma aluminiową konstrukcję, panoramiczne okna, zintegrowane oświetlenie LED i można go zamontować na standardowych samochodach osobowych.

Cena namiotu Thule Widesky została ustalona na 15 999 zł, a jego sprzedaż ruszy jeszcze w kwietniu bieżącego roku.

Podróżowanie po świecie robi się coraz bardziej popularne, a spora część osób rezygnuje z noclegów w hotelach na rzecz namiotów. Te, które montowane są na dachach samochodów - nie tylko terenowych, ale również osobowych - pozwalają na spędzenie nocy niemal w każdym miejscu. Firma Thule zaprezentowała najnowszy model, który nie pełni wyłącznie funkcji sypialni, ale także przestrzeni użytkowej, z której można korzystać w ciągu dnia.

Namiot dachowy Thule, w którym spędzisz nie tylko noc. Ma funkcję sypialni

Największą różnicą względem klasycznych konstrukcji jest sposób wykorzystania wnętrza. Podwyższona przednia część pozwala siedzieć w wyprostowanej pozycji, a materac można przekształcić w sofę. W praktyce oznacza to, że namiot może pełnić funkcję mobilnego salonu, a nie tylko miejsca do spania.

Thule Widesky stworzony został z myślą o noclegu, ale również spędzaniu czasu wewnątrz.

Duże, panoramiczne okna i panele siatkowe poprawiają wentylację i widoczność, a zintegrowane oświetlenie LED z regulacją jasności pozwala korzystać z wnętrza także po zmroku.

Tworząc Thule Widesky skupiliśmy się na zaoferowaniu dopracowanego rozwiązania typu hardshell, w którym spędzanie czasu za dnia będzie równie komfortowe, jak spanie w nocy. Zaprojektowano go dla ludzi, którzy cenią funkcje oraz przemyślany projekt, i którzy poszukują namiotu dachowego wręcz zapraszającego ich do spędzania w nim czasu

Jak rozkłada się namiot dachowy Thule Widesky?

W przypadku namiotów dachowych liczy się nie tylko waga i wymiary po złożeniu, ale także sposób rozkładania. Widesky korzysta z mechanizmu wspomaganego amortyzatorami gazowymi, dzięki czemu jego rozłożenie zajmuje dosłownie chwilę. Nie ma tu klasycznego rozwijania materiału - wystarczy odpiąć klamry i otworzyć obudowę.

Całość opiera się na aluminiowej konstrukcji z bazą o strukturze plastra miodu, co ma zapewniać wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne. Materiał pochodzi z recyklingu i został zaprojektowany z myślą o użytkowaniu również w trudniejszych warunkach pogodowych.

Lżejszy i bardziej uniwersalny. Namiot dachowy Thule Widesky

Namiot Thule Widesky waży mniej niż 68 kg, a po zamknięciu ma tylko 20 cm wysokości. To sprawia, że można go zamontować nie tylko na autach terenowych czy dużych SUV-ach, ale także na standardowych samochodach osobowych. To jedna z zalet, dzięki której Widesky ma być bardziej uniwersalny niż konkurencyjne modele, które często dedykowanę są do większych pojazdów. Po rozłożeniu namiot osiąga 124 cm wysokości (bez materaca).

Namiot dachowy Thule Widesky dedykowany jest do wszystkich rodzajów samochodów osobowych.

Wnętrze zaprojektowano z myślą o komforcie nie tylko podczas snu. Pikowany materac piankowy, ocieplany sufit z filcu oraz praktyczne kieszenie na drobiazgi tworzą przestrzeń, która ma za zadanie przypominać bardziej przytulny pokój niż klasyczny namiot. Co istotne, drabinę można zamontować po dowolnej stronie, a jej pokrowiec pełni dodatkowo funkcję organizera.

Ile kosztuje namiot dachowy Thule Widesky?

Thule poinformowało, że nowy namiot typu hardshell trafi do sprzedaży jeszcze w kwietniu bieżącego roku. Model Widesky został wyceniony na 15 999 zł.

