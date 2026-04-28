Nowy namiot dachowy Thule to coś więcej niż nocleg. Ma funkcję salonu
Szwedzka firma Thule wprowadza do oferty nowy namiot dachowy, który wyraźnie wykracza poza standardowe rozwiązania w tym segmencie. Model Thule Widesky to konstrukcja typu hardshell dla dwóch osób i oferuje coś więcej niż tylko miejsce do spania.
W skrócie
- Thule wprowadza do oferty nowy namiot dachowy Widesky typu hardshell dla dwóch osób, który oferuje funkcję salonu oprócz miejsca do spania.
- Widesky waży mniej niż 68 kg, ma aluminiową konstrukcję, panoramiczne okna, zintegrowane oświetlenie LED i można go zamontować na standardowych samochodach osobowych.
- Cena namiotu Thule Widesky została ustalona na 15 999 zł, a jego sprzedaż ruszy jeszcze w kwietniu bieżącego roku.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Podróżowanie po świecie robi się coraz bardziej popularne, a spora część osób rezygnuje z noclegów w hotelach na rzecz namiotów. Te, które montowane są na dachach samochodów - nie tylko terenowych, ale również osobowych - pozwalają na spędzenie nocy niemal w każdym miejscu. Firma Thule zaprezentowała najnowszy model, który nie pełni wyłącznie funkcji sypialni, ale także przestrzeni użytkowej, z której można korzystać w ciągu dnia.
Namiot dachowy Thule, w którym spędzisz nie tylko noc. Ma funkcję sypialni
Największą różnicą względem klasycznych konstrukcji jest sposób wykorzystania wnętrza. Podwyższona przednia część pozwala siedzieć w wyprostowanej pozycji, a materac można przekształcić w sofę. W praktyce oznacza to, że namiot może pełnić funkcję mobilnego salonu, a nie tylko miejsca do spania.
Duże, panoramiczne okna i panele siatkowe poprawiają wentylację i widoczność, a zintegrowane oświetlenie LED z regulacją jasności pozwala korzystać z wnętrza także po zmroku.
Tworząc Thule Widesky skupiliśmy się na zaoferowaniu dopracowanego rozwiązania typu hardshell, w którym spędzanie czasu za dnia będzie równie komfortowe, jak spanie w nocy. Zaprojektowano go dla ludzi, którzy cenią funkcje oraz przemyślany projekt, i którzy poszukują namiotu dachowego wręcz zapraszającego ich do spędzania w nim czasu
Jak rozkłada się namiot dachowy Thule Widesky?
W przypadku namiotów dachowych liczy się nie tylko waga i wymiary po złożeniu, ale także sposób rozkładania. Widesky korzysta z mechanizmu wspomaganego amortyzatorami gazowymi, dzięki czemu jego rozłożenie zajmuje dosłownie chwilę. Nie ma tu klasycznego rozwijania materiału - wystarczy odpiąć klamry i otworzyć obudowę.
Całość opiera się na aluminiowej konstrukcji z bazą o strukturze plastra miodu, co ma zapewniać wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne. Materiał pochodzi z recyklingu i został zaprojektowany z myślą o użytkowaniu również w trudniejszych warunkach pogodowych.
Lżejszy i bardziej uniwersalny. Namiot dachowy Thule Widesky
Namiot Thule Widesky waży mniej niż 68 kg, a po zamknięciu ma tylko 20 cm wysokości. To sprawia, że można go zamontować nie tylko na autach terenowych czy dużych SUV-ach, ale także na standardowych samochodach osobowych. To jedna z zalet, dzięki której Widesky ma być bardziej uniwersalny niż konkurencyjne modele, które często dedykowanę są do większych pojazdów. Po rozłożeniu namiot osiąga 124 cm wysokości (bez materaca).
Wnętrze zaprojektowano z myślą o komforcie nie tylko podczas snu. Pikowany materac piankowy, ocieplany sufit z filcu oraz praktyczne kieszenie na drobiazgi tworzą przestrzeń, która ma za zadanie przypominać bardziej przytulny pokój niż klasyczny namiot. Co istotne, drabinę można zamontować po dowolnej stronie, a jej pokrowiec pełni dodatkowo funkcję organizera.
Ile kosztuje namiot dachowy Thule Widesky?
Thule poinformowało, że nowy namiot typu hardshell trafi do sprzedaży jeszcze w kwietniu bieżącego roku. Model Widesky został wyceniony na 15 999 zł.