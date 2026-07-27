Nowy most w Głuchołazach otwarty. "Ma być odporny na kataklizmy"

W skrócie Nowy most w Głuchołazach zaprojektowano tak, by był odporny na powódź – konstrukcja nie posiada podpór w nurcie rzeki i została umieszczona o metr wyżej niż poprzednia przeprawa.

W czerwcu 2026 roku obiekt przeszedł rygorystyczne testy obciążeniowe, podczas których konstrukcję poddano naciskowi 272 ton przy użyciu ośmiu ciężarówek wypełnionych piaskiem.

Koszt budowy nowego mostu wyniósł 65 mln złotych, a inwestycja jest częścią rządowego programu odbudowy infrastruktury drogowej po katastrofalnej powodzi z września 2024 roku.

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We wrześniu 2024 r. powódź, która dotknęła południowo-zachodnie rejony kraju, zerwała most tymczasowy oraz budowaną przeprawę przez rzekę Biała Głuchołaska. Spowodowało to ogromne trudności komunikacyjne w samych Głuchołazach, ale też a drodze krajowej nr. 40, która biegnie od Prudnika do przejście granicznego z Czechami.

Nowy most jest odporny na powódź

"Widać ciągle blizny i ślady po tej powodzi. (...) Ponad 360 mln zł tylko w tym mieście, w tym budowa mostu. Jestem dumny, bo ten most wygląda imponująco, jeśli porównać go z mostem tymczasowym" - stwierdził Donald Tusk podczas konferencji prasowej związanej z uruchomieniem mostu.

Nowy most w Głuchołazach podczas testów obciążeniowych GDDKiA/ GDDKiA materiały prasowe

Nowy most w Głuchołazach opiera się na przyczółkach po dwóch stronach koryta rzeki. Brak podpory w jej nurcie sprawia, że to konstrukcja odporniejsza od poprzedniej w razie wezbrania poziomu wody. Sama konstrukcja jest umieszczona o metr wyżej niż stary most. Obiekt ma konstrukcję belkową, wzmocnioną łukiem. Przeprawa o długości 52 m ma 19 m szerokości i mieści po jednym pasie do jazdy w przeciwnych kierunkach oraz ścieżki pieszo-rowerowe.

W ostatnim dniu czerwca 2026 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła testy obciążeniowe nowego mostu na rzece Biała Głuchowska. Na moście zaparkowano jednocześnie osiem ciężarówek z naczepami wypełnionymi piaskiem. W efekcie konstrukcję obciążono masą 272 ton. Bezpieczeństwo przeprawy sprawdzano również za pomocą pojazdów ciężarowych, jadących z prędkością 30 km/h oraz sprzętu mierzącego naprężenia konstrukcji.

Minister infrastruktury oglądający skutki powodzi z 2024 r. i most tymczasowy (12.09.2025 r.) Ministerstwo Infrastruktury materiały prasowe

Nowy most to nie koniec

"Powódź zniszczyła normalne życie mieszkańców. Postawiliśmy wszystkich na nogi, by przywrócić komunikację w tym rejonie województwa. Udało się bardzo szybko wybudować most tymczasowy, ale wiedzieliśmy, że trzeba na nowo zbudować most stały. Ten most miał kosztować 40 mln zł, a w sumie kosztuje 65 mln zł. To ma być most odporny na kataklizmy, na największą nawet powódź. Naprawy w infrastrukturze drogowej po powodzi z 2024 r. kosztowały pół miliarda złotych" - stwierdził podczas konferencji prasowej minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

To jednak nie koniec działań rządu. "Przed nami remont mostu św. Wojciecha i jeszcze dużo inwestycji jeśli chodzi o infrastrukturę rekreacyjną. Łącznie rząd Donalda Tuska przeznaczył 11 mld zł na odbudowę po powodzi. Nadal nad odbudową będziemy pracować, to jeszcze nie koniec działań - zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.



