Już za dwa lata w zakładzie Stellantisa w hiszpańskiej Saragossie rozpocznie się produkcja całkowicie nowego modelu Opla - kompaktowego SUV-a o napędzie elektrycznym. Samochód zostanie opracowany w ciągu dwóch lat, dzięki oparciu go na technologii dostarczonej przez chińską markę Leapmotor. Stellantis podkreśla, że o ile płyta podłogowa, technologia akumulatorów i układ napędowy będą dostarczone przez Chińczyków, o tyle projekt stylistyczny nowego modelu powstanie w centrum Opla w Russelsheim. Opel ma odpowiadać również za zestrojenie zawieszenia.

Nowy SUV Opla to bliźniak Leapmotora B10

Obecnie w zakładzie Stellantisa w Saragossie jest produkowany Opel Corsa, natomiast pod koniec roku zostanie uruchomiona produkcja Leapmotora B10. To właśnie na tym pojeździe będzie oparty nowy SUV Opla. Produkcja tego modelu ma ruszyć przed końcem 2028 roku.

Leapmotor - co to za marka?

Leapmotor to bardzo młoda marka, powstała w 2017 roku, która samochody produkuje od 2019 roku. W Europie usłyszeliśmy o niej w październiku 2023 roku, kiedy koncern Stellantis kupił 20 proc. akcji Leapmotora, a niedługo później utworzył spółkę joint venture pod nazwą Leapmotor International, w której ma 51 proc. udziałów (pozostałe 49 proc. należy do Leapmotor). Leapmotor International odpowiada za produkcję i sprzedaż samochodów na wszystkich rynkach poza Chinami.

Początkowo wydawało się, że Leapmotor stanie się tylko kolejną z kilkunastu marek w gamie Stellantisa. Obecny prezes koncernu Antonio Filosa ma jednak innych plan - rola chińskiej marki ma stopniowo rosnąć. Takim właśnie krokiem naprzód jest planowanie uruchomienie produkcji samochodów elektrycznych Leapmotor w Europie oraz technologiczna integracja z europejskimi markami należącymi do koncernu.

Rośnie rola Leapmotora w Stellantisie

Szczegóły tego planu mają zostać ujawnione 21 maja. Jego sprawna realizacja ma pozwolić Stellantisowi zwiększyć zyski i odzyskać utraconą pozycję w Europie i USA.

Uruchomienie produkcji samochodów elektrycznych w Saragossie jest korzystne również dla samego Leapmotora. pozwoli firmie uniknąć karnych ceł nałożonych na samochody elektryczne produkowane w Chinach.

