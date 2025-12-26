Projekt, który rozpalił wyobraźnię. Czym jest Fiat 126 Vision

Najczęściej pokazywana wizja "nowego Malucha" to Fiat 126 Vision - koncepcyjny projekt stworzony przez MA-DE Studio. Autorzy nie ukrywają, że to designerska reinterpretacja, a nie zapowiedź seryjnego modelu. Właśnie dlatego projekt nie musiał iść na kompromisy stylistyczne.

Bryła nawiązuje do oryginalnego Fiat 126p, ale bez dosłownego retro. Krótkie zwisy, prosta linia nadwozia, wyraźnie zaznaczone nadkola i minimalistyczne światła LED mają tworzyć samochód nowoczesny, a nie muzealny. W wizualizacjach widać też konsekwentnie czystą formę - bez atrapy chłodnicy, bez ozdobników, bez "udawania większego auta, niż jest w rzeczywistości".

Twórcy od początku zakładali napęd elektryczny. To ważne, bo projekt nie próbuje adaptować starej idei do nowej epoki - on od początku powstał jako miejski EV, z myślą o krótkich dystansach, niskiej masie i prostocie konstrukcji.

Projekt samochodu, który mógłby podbić nową klasę M1E wizualnie jest gotowy materiały prasowe

Jaki mógłby być "nowy Maluch", gdyby trafił na drogi

MA-DE nie publikowało szczegółowej specyfikacji technicznej, ale sam charakter projektu pozwala zarysować realistyczny profil takiego auta - zwłaszcza w kontekście dzisiejszych trendów.

To byłby samochód wyraźnie miejski, bez ambicji konkurowania z kompaktami. Niewielki akumulator, wystarczający na codzienne dojazdy, a nie na dalekie trasy. Prosty układ napędowy, umiarkowana moc, nacisk na niską cenę i tanią eksploatację, a nie na osiągi czy wyposażenie znane z większych modeli.

Kluczowa byłaby też filozofia wnętrza. Zamiast dużych ekranów i rozbudowanych systemów - minimalizm, kilka fizycznych przełączników, podstawowe funkcje. Właśnie w tej prostocie tkwiłaby przewaga: łatwiejsza homologacja, niższe koszty produkcji i większa odporność na drożejące komponenty.

Dlaczego dziś ten pomysł ma więcej sensu niż pięć lat temu

Decydujące są zmiany po stronie regulacyjnej Unii Europejskiej. Komisja Europejska pracuje nad nową podkategorią samochodów elektrycznych - określaną roboczo jako M1E - przeznaczoną dla małych, prostych aut miejskich. Chodzi o stworzenie "dolnego piętra" w segmencie M1, czyli pełnoprawnych samochodów osobowych, ale bez presji projektowania coraz większych i coraz droższych modeli.

W tle są dwie twarde liczby: normy CO2 i ceny nowych aut. Dla producentów każde kolejne zaostrzenie przepisów oznacza wyższe koszty, które w segmencie budżetowym najtrudniej przerzucić na klienta. Mały elektryk, produkowany w dużych wolumenach, może realnie obniżać średnią emisję floty i zmniejszać ryzyko kar.

Nieprzypadkowo dyskusja o M1E zbiega się w czasie z przygotowaniami do kolejnego etapu regulacji - m.in. z wejściem Euro 7 dla nowych typów pojazdów od 2026 r. Dla prostych, miejskich aut każda stabilizacja wymagań oznacza niższy próg wejścia.

Co warto wiedzieć o kategorii M1E?

Komisja Europejska oficjalnie wprowadza podkategorię M1E jako "ratunek" dla europejskiego przemysłu przed tanimi autami z Chin. Według wstępnych kryteriów takie auto musi mieć mniej niż 4,20 m długości, być w pełni elektryczne i - co kluczowe - produkowane w Unii Europejskiej. Jego produkcja oznacza bonusy dla producentów. Każdy sprzedany egzemplarz M1E liczy się w bilansie CO2 z mnożnikiem 1,3 (tzw. superkredyty). To sprawia, że być może Fiatowi bardziej opłacałoby się wyprodukować "nowego Malucha" niż płacić kary za sprzedaż dużych SUV-ów. Dzięki stabilności przepisów na 10 lat, producenci mogliby planować produkcję tanich modeli na wielką skalę, co pozwala realnie myśleć o cenach poniżej 80-90 tys. zł przed dopłatami.

Włoscy projektanci postarali się by w swój projekt tchnąć ducha legendarnego 126p materiały prasowe

Sprytny plan producentów i rachunek ekonomiczny

W tej układance "nowy Maluch" przestaje być wyłącznie pomysłem designerskim. Zaczyna przypominać narzędzie biznesowe. Dla dużych koncernów - takich jak Stellantis - mały elektryk może być sposobem na poprawę wyniku flotowego bez konieczności sprzedawania drogich modeli w dużych ilościach.

To właśnie dlatego temat tanich, miejskich EV wraca dziś w Europie z taką siłą. Nie jako alternatywa dla SUV-ów, ale jako osobna kategoria - z inną logiką ceny, użytkowania i regulacji. W tym sensie współczesny Maluch idealnie wpisuje się w moment, w którym rynek szuka czegoś prostszego.

Czy taki samochód miałby szansę na sukces

Tak - ale pod warunkiem, że spełniłby kilka kluczowych założeń. Po pierwsze, cena musiałaby być punktem wyjścia, a nie efektem dopłat i promocji. Po drugie, auto nie mogłoby udawać "pełnowymiarowego" modelu - jego siłą byłaby prostota konstrukcji. Po trzecie, produkcja musiałaby być skalowalna i oparta na możliwie lokalnych łańcuchach dostaw.

Historia pokazuje, że takie auta potrafią się obronić. Wystarczy spojrzeć na to, jak dziś wracają inne ikony w nowej formie - choćby Renault 5, które również gra na emocjach, ale jest już osadzone w realnym planie rynkowym.

Maluch jako symbol zmiany, nie tylko nostalgii

Fiat 126p był kiedyś odpowiedzią na realne potrzeby - mobilność w czasach ograniczeń i wysokich kosztów. Paradoksalnie, dokładnie z tym samym problemem mierzy się dziś europejski rynek nowych aut. Jeśli Unia faktycznie stworzy przestrzeń dla małych, prostych elektryków, "nowy Maluch" może przestać być tylko wizualizacją.

Na razie pozostaje koncepcją. Ale po raz pierwszy od lat pasuje do systemu, który dopiero się kształtuje - a to sprawia, że pytanie o jego powrót przestaje być czystą fantazją.

