W skrócie Przy wjazdach na niemieckie autostrady pojawiły się znaki z ograniczeniem do 100 km/h, co wzbudziło zaskoczenie wśród kierowców i służb, ale okazało się akcją aktywistów Greenpeace, a nie wynikiem nowych regulacji.

Aktywiści Greenpeace w poniedziałek rano zamieścili symbole ograniczenia prędkości do 100 km/h w pobliżu przejść granicznych, domagając się wprowadzenia takiego limitu na wszystkich autostradach w Niemczech.

Policja poinformowała, że naklejki nie mają mocy prawnej i zostaną usunięte, a obecnie w Niemczech nie obowiązuje ogólnokrajowy limit prędkości na autostradach.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Sprawa wywołała spore zamieszanie zarówno wśród kierowców, jak i samych niemieckich służb. Jak informuje tygodnik "Spiegel", zaskoczone były również władze odpowiedzialne za zarządzanie drogami, ponieważ przez krótką chwilę nikt nie wiedział, kto stoi za zmianą oznakowania.

Kierowcy myśleli, że Niemcy wprowadziły nowy limit. To były działania aktywistów

Według informacji opublikowanych przez niemiecką gazetę aktywiści Greenpeace pojawili się w poniedziałek rano przy przejściu granicznym Vetschau niedaleko Akwizgranu. Na oznakowaniu z informacją o zalecanej prędkości 130 km/h naklejono symbol ograniczenia do 100 km/h.

Na tym jednak nie poprzestano - podobne działania przeprowadzono przy kolejnych 25 przejściach granicznych prowadzących na niemieckie autostrady. Dla kierowców wjeżdżających do Niemiec mogło to zatem wyglądać jak oficjalna zmiana przepisów.

Za zmianą ograniczenia prędkości stoją aktywiści z organizacji Greenpeace. Greenpeace materiały prasowe

Greenpeace chce limitu 100 km/h na wszystkich autostradach

Za "sztuczną" zmianą ograniczenia prędkości stoi organizacja Greenpeace, która od lat domaga się wprowadzenia ogólnego ograniczenia prędkości na niemieckich autostradach. Jak wyjaśniła cytowana przez niemieckie media ekspertka Greenpeace ds. transportu Marissa Reiserer, limit 100 km/h miałby pomóc ograniczyć zużycie paliwa, zmniejszyć emisję dwutlenku węgla oraz poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

To kolejna próba wywołania publicznej dyskusji na temat jednej z najbardziej charakterystycznych cech niemieckich autostrad, czyli braku ogólnego limitu prędkości na wielu odcinkach.

W obecnej sytuacji nie trzeba długo się zastanawiać. Ograniczenie prędkości zmniejsza zużycie paliwa, a tym samym obniża wydatki kierowców na tankowanie o miliardy euro. Sprawia też, że jesteśmy mniej zależni od niepewnego importu ropy naftowej oraz wspiera ochronę klimatu. Skoro w innych krajach zaczyna już brakować paliwa, niemiecki rząd nie może nadal trzymać się anachronicznego prawa do nieograniczonej jazdy z dużą prędkością

Policja wydała komunikat dla kierowców. Nowy limit prędkości na autostradzie to działanie aktywistów

Głos w sprawie zmienionego oznakowania zabrała również Federalna Policja w Akwizgranie - funkcjonariusze poinformowali, że naklejki zostaną usunięte, a kierowcy nie powinni traktować ich jako obowiązujących znaków drogowych.

Policja przypomniała również, że samowolne zaklejanie lub modyfikowanie oznakowania drogowego może zostać zakwalifikowane jako uszkodzenie mienia. Służby podkreśliły, że w Niemczech nadal nie obowiązuje limit prędkości na niektórych odcinkach autostrad.

Nowy limit prędkości na niemieckich autostradach nie jest efektem zmian przepisów. Greenpeace materiały prasowe

Niemcy nadal bez rewolucji na autostradach. Ograniczenia prędkości nie będzie

Akcja Greenpeace ponownie przywróciła dyskusję na temat przyszłości niemieckich autostrad. Zwolennicy ograniczeń wskazują na kwestie bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska, a przeciwnicy przekonują, że obecne przepisy sprawdzają się od lat i autostrady u naszych zachodnich sąsiadów należą do najbezpieczniejszych w Europie.

Na razie nic jednak nie wskazuje na to, aby niemiecki rząd planował wprowadzenie limitu prędkości 100 km/h na autostradach. Kierowcy nadal mogą korzystać z odcinków bez ograniczeń prędkości, a poniedziałkowe znaki okazały się jedynie elementem protestu aktywistów, a nie wprowadzeniem nowych przepisów.

To Porsche waży 2,5 tony. Sprawdziłem, czy czuć to za kierownicą INTERIA.PL