Spis treści: Polacy mają sposób na ceny paliwa. Rzucili się po hybrydy plug-in Hybrydy plug-in lepsze niż diesle i LPG. Już są trzecią siłą w Polsce Chińskie auta opanowały rynek hybryd plug-in w Polsce. Całe podium dla Chinczyków

W pierwszej połowie roku w Polsce zarejestrowano już blisko 27 tys. hybryd plug-in. Dla porównania - w całym 2025 roku nad Wisłą zarejestrowano 34 137 takich aut. Oznacza to, że w pierwszym półroczu bieżącego roku suma rejestracji hybryd z napędem PHEV w Polsce osiągnęła już blisko 80 proc. (78,2 proc.) całego ubiegłorocznego wyniku.

Polacy mają sposób na ceny paliwa. Rzucili się po hybrydy plug-in

Ciekawe spostrzeżenia niesie analiza miesięcznych wyników rejestracji. Jeszcze w styczniu w Polsce zarejestrowano w sumie 2830 hybryd plug-in. Luty był już wyraźnie lepszy (3617) ale wyniki wciąż były dalekie od obecnych. Punktem zwrotnym okazał się marzec, gdy na polskie drogi pierwszy raz w ujęciu miesięcznym - wyjechała rekordowa liczba ponad 5 tys. (5126 rejestracji) hybryd plug-in. Wynik powyżej 5 tys. zarejestrowanych aut utrzymał się też w kwietniu (5022 rejestracje) i stopniał nieco w maju (4601 rejestracji).

Trudno nie zauważyć korelacji ze średnimi cenami paliwa. Rekordowy marzec był pierwszym pełnym miesiącem konfliktu w Zatoce Perskiej i blokady cieśniny Ormuz. Z kolei nieco słabszy maj wpisuje się w środek obowiązywania rządowego pakietu antykryzysowego CPN (Ceny Paliw Niżej).

Hybrydy plug-in lepsze niż diesle i LPG. Już są trzecią siłą w Polsce

Przeszło 34,1 tys. rejestracji to wynik zauważalnie lepszy niż w przypadku nowych aut z silnikiem Diesla (18,7 tys. rejestracji), aut elektrycznych (16,5 tys. rejestracji) czy nowych samochodów z instalacją gazową (7,6 tys. rejestracji). W rekordowym tempie hybrydy plug-in stały się więc trzecią po klasycznych hybrydach (157,5 tys. rejestracji) i autach z klasycznymi silnikami benzynowymi (85 tys. rejestracji) siłą na rynku nowych samochodów w naszym kraju.

Hybrydy typu PHEV stają się coraz popularniejsze ponieważ są etapem przejściowym między elektrykami, których ludzie już by chcieli, ale wciąż się ich obawiają, a samochodami spalinowymi

Drzewiecki zwraca uwagę, że segment w szybkim tempie opanowany został przez producentów z Chin.

To, co dzisiaj oferuje "armia chińska", czyli dość duże zasięgi na baterii, ale jednak mimo wszystko zabezpieczenie w postaci silnika spalinowego, nie mówiąc już o samych cenach, jest dla wielu nabywców argumentem przekonywującym”

Chińskie auta opanowały rynek hybryd plug-in w Polsce. Całe podium dla Chinczyków

Istotnie w ostatnich miesiącach na polskim rynku hybryd plug-in zaszły ogromne zmiany. Jeszcze na koniec 2025 roku wśród najczęściej rejestrowanych aut z napędem plug-in królowała Toyota (3 644 rejestracje), przed 2. BYD (3 265 rejestracji) i 3. Jaecoo (2 688 rejestracji). W pierwszej piątce były też kolejno: 4. Volvo (2 669 rejestracji) i 5. Audi (2 665 rejestracji).

Dla porównania, po pierwszej połowie 2026 roku niekwestionowanym liderem zestawienia jest BYD z wynikiem 3 913 rejestracji. Na drugą siłę wśród plug-inów wyrosła marka Chery (3 152 rejestracje). Ostatni stopień podium należy do jej koncernowej siostry - Omody (2 951 rejestracji). Podium zdominowali więc producenci z Kraju Środka.

W pierwszej piątce znajdziemy jeszcze: 4. Audi (2 286 rejestracji) i kolejną z marek koncernu Chery - Jaecoo (1 841 rejestracji).

Ubiegłoroczny lider - Toyota - spadła na odległą 7. pozycję (1 396 rejestracji), z pierwszej piątki wypadło też Volvo (6. miejsce - 1650 rejestracji).





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