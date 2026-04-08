W skrócie Thule Epos ParkSecure to bagażnik na hak z czujnikami parkowania aktywowanymi podczas cofania i zintegrowanymi z jego konstrukcją.

System działa niezależnie od instalacji samochodu, obejmuje rowery o rozstawie osi do 1350 mm i przekazuje informacje kierowcy przez moduł bezprzewodowy.

Bagażnik dostępny jest w wersjach na 2 lub 3 rowery, a cena zaczyna się od ok. 6,6 tys. zł za mniejszy wariant.

Thule Epos ParkSecure - bagażnik z czujnikami parkowania

Model Thule Epos ParkSecure bazuje na konstrukcji bagażnika Thule Epos. Nowością jest system czujników parkowania zintegrowany bezpośrednio z bagażnikiem.

System aktywuje się automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego. Cztery sensory monitorują przestrzeń za pojazdem i obejmują zasięgiem rowery o rozstawie osi do 1350 mm oraz kołach do 29 cali. Dane przekazywane są do bezprzewodowego modułu instalowanego w samochodzie, który informuje kierowcę sygnałami dźwiękowymi i wizualnymi. Rozwiązanie spełnia normę ISO 17386, stosowaną w fabrycznych systemach czujników parkowania.

Jak działa system ParkSecure podczas cofania?

Największe ryzyko podczas transportu rowerów pojawia się przy manewrowaniu na parkingu. Zamontowany bagażnik wydłuża tył pojazdu, a rowery ograniczają widoczność i mogą ograniczać skuteczność fabrycznych czujników.

Thule materiały prasowe

System ParkSecure działa niezależnie od instalacji samochodu. Czujniki umieszczone w bagażniku analizują przestrzeń bezpośrednio za rowerami, czyli tam, gdzie standardowe systemy pojazdu często nie obejmują pełnego zasięgu.

Zasięg działania obejmuje całą długość przewożonych rowerów. Dzięki temu kierowca otrzymuje informację o przeszkodach w czasie rzeczywistym, bez konieczności polegania wyłącznie na kamerze cofania lub lusterkach.

Bagażnik Thule Epos ParkSecure - dane techniczne i możliwości

Bagażnik dostępny jest w dwóch wariantach na 2 lub 3 rowery. Maksymalna ładowność wynosi 30 kg na jeden rower, co pozwala transportować także ciężkie e-bike'i.

Odległość między rowerami wynosi 25 cm, co ogranicza ryzyko ich kontaktu podczas jazdy. Konstrukcja oparta jest na teleskopowych ramionach z obrotowymi głowicami, które mogą chwytać ramę lub tylne koło. Dzięki temu możliwy jest montaż różnych typów rowerów, także z błotnikami czy bagażnikami.

Thule materiały prasowe

Bagażnik można odchylić, aby uzyskać dostęp do przestrzeni bagażowej, nawet przy zamontowanych rowerach. Po złożeniu zajmuje mniej miejsca, a wersja na 3 rowery wyposażona jest w kółka transportowe.

Ile kosztuje Thule Epos ParkSecure?

Model jest dostępny na polskim rynku. Cena wersji na 2 rowery wynosi ok. 6,6 tys. zł, natomiast wariant na 3 rowery kosztuje ok. 7,3 tys. zł.

Thule Epos ParkSecure to rozwiązanie odpowiadające na konkretny problem kierowców. Czujniki parkowania zintegrowane z bagażnikiem mają zwiększać bezpieczeństwo manewrowania i poprawiać kontrolę nad pojazdem podczas cofania.

To rozwiązanie nie wyeliminuje całkowicie ryzyka, ale może je znacząco ograniczyć - szczególnie przy codziennym użytkowaniu i parkowaniu w ograniczonej przestrzeni.

