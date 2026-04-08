Nowy bagażnik Thule ma czujniki parkowania. Koniec stresu przy cofaniu
Cofanie z rowerami na haku nie zawsze musi oznaczać ryzyko uszkodzenia auta. Nowy bagażnik Thule wprowadza rozwiązanie, które ma to ograniczyć - bez ingerencji w fabryczne systemy pojazdu.
W skrócie
- Thule Epos ParkSecure to bagażnik na hak z czujnikami parkowania aktywowanymi podczas cofania i zintegrowanymi z jego konstrukcją.
- System działa niezależnie od instalacji samochodu, obejmuje rowery o rozstawie osi do 1350 mm i przekazuje informacje kierowcy przez moduł bezprzewodowy.
- Bagażnik dostępny jest w wersjach na 2 lub 3 rowery, a cena zaczyna się od ok. 6,6 tys. zł za mniejszy wariant.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Thule Epos ParkSecure - bagażnik z czujnikami parkowania
Model Thule Epos ParkSecure bazuje na konstrukcji bagażnika Thule Epos. Nowością jest system czujników parkowania zintegrowany bezpośrednio z bagażnikiem.
System aktywuje się automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego. Cztery sensory monitorują przestrzeń za pojazdem i obejmują zasięgiem rowery o rozstawie osi do 1350 mm oraz kołach do 29 cali. Dane przekazywane są do bezprzewodowego modułu instalowanego w samochodzie, który informuje kierowcę sygnałami dźwiękowymi i wizualnymi. Rozwiązanie spełnia normę ISO 17386, stosowaną w fabrycznych systemach czujników parkowania.
Jak działa system ParkSecure podczas cofania?
Największe ryzyko podczas transportu rowerów pojawia się przy manewrowaniu na parkingu. Zamontowany bagażnik wydłuża tył pojazdu, a rowery ograniczają widoczność i mogą ograniczać skuteczność fabrycznych czujników.
System ParkSecure działa niezależnie od instalacji samochodu. Czujniki umieszczone w bagażniku analizują przestrzeń bezpośrednio za rowerami, czyli tam, gdzie standardowe systemy pojazdu często nie obejmują pełnego zasięgu.
Zasięg działania obejmuje całą długość przewożonych rowerów. Dzięki temu kierowca otrzymuje informację o przeszkodach w czasie rzeczywistym, bez konieczności polegania wyłącznie na kamerze cofania lub lusterkach.
Bagażnik Thule Epos ParkSecure - dane techniczne i możliwości
Bagażnik dostępny jest w dwóch wariantach na 2 lub 3 rowery. Maksymalna ładowność wynosi 30 kg na jeden rower, co pozwala transportować także ciężkie e-bike'i.
Odległość między rowerami wynosi 25 cm, co ogranicza ryzyko ich kontaktu podczas jazdy. Konstrukcja oparta jest na teleskopowych ramionach z obrotowymi głowicami, które mogą chwytać ramę lub tylne koło. Dzięki temu możliwy jest montaż różnych typów rowerów, także z błotnikami czy bagażnikami.
Bagażnik można odchylić, aby uzyskać dostęp do przestrzeni bagażowej, nawet przy zamontowanych rowerach. Po złożeniu zajmuje mniej miejsca, a wersja na 3 rowery wyposażona jest w kółka transportowe.
Ile kosztuje Thule Epos ParkSecure?
Model jest dostępny na polskim rynku. Cena wersji na 2 rowery wynosi ok. 6,6 tys. zł, natomiast wariant na 3 rowery kosztuje ok. 7,3 tys. zł.
Thule Epos ParkSecure to rozwiązanie odpowiadające na konkretny problem kierowców. Czujniki parkowania zintegrowane z bagażnikiem mają zwiększać bezpieczeństwo manewrowania i poprawiać kontrolę nad pojazdem podczas cofania.
To rozwiązanie nie wyeliminuje całkowicie ryzyka, ale może je znacząco ograniczyć - szczególnie przy codziennym użytkowaniu i parkowaniu w ograniczonej przestrzeni.