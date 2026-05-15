W skrócie Nowy bagażnik rowerowy Thule VeloLite jest lekki, kompaktowy i cechuje się prostą konstrukcją, która ułatwia codzienne użytkowanie.

Model Thule VeloLite występuje w trzech wariantach – na jeden, dwa lub trzy rowery, a system mocowań pozwala dostosować go do różnych typów jednośladów.

Bagażnik Thule VeloLite można złożyć, a jego cena zaczyna się od 1779 zł za wersję na jeden rower i rośnie w zależności od wybranej pojemności.

Jazda rowerem staje się coraz popularniejsza, a część cyklistów decyduje się na zakup bagażnika na hak. Nie zawsze jednak potrzebny jest bagażnik rozbudowany i ciężki, a coraz większą popularnością cieszą się te, które idealnie sprawdzają się w codziennym użytkowaniu. Thule pokazało nowy model VeloLite, który wyróżnia się przede wszystkim prostotą konstrukcji i niską wagą, a także trzema dostępnymi wariantami.

Tworząc Thule VeloLite, chcieliśmy się skupić na tym, co jest naprawdę ważne podczas codziennego transportowania rowerów. Prosty, kompaktowy projekt pozwolił stworzyć lekki bagażnik rowerowy, który jest łatwy w codziennym użytkowaniu i dostępny dla większej liczby rowerzystów – również tych, którzy chcą transportować tylko jeden rower.

Bagażnik rowerowy Thule VeloLite waży tyle, co standardowy rower szosowy

Niebywałą zaletą bagażnika Thule VeloLite jest masa - najlżejsza wersja waży 9,5 kg, co czyni go jednym z najlżejszych produktów w ofercie szwedzkiego producenta. To wynik, który jest zauważalny szczególnie wtedy, gdy bagażnik trzeba często zdejmować i przenosić.

VeloLite został maksymalnie uproszczony. Nie ma tu zbędnych elementów czy rozbudowanych mechanizmów, a całość opiera się na kompaktowej platformie, która ma być po prostu wygodna i przyjazna w codziennym użytkowaniu.

Największą zaletą Thule VeloLite jest prostota konstrukcji i niska masa. Thule materiały prasowe

Jeden, dwa albo trzy rowery. Warianty bagażnika rowerowego Thule VeloLite

VeloLite dostępny jest w trzech wariantach - na jeden, dwa lub trzy rowery. Co więcej, sam system mocowań jest uniwersalny, dzięki czemu nie pojawią się problemy z przymocowaniem roweru szosowego, gravela czy miejskiego. To zasługa niezależnych ramion z obrotowymi uchwytami.

Bagażnik Thule VeloLite jest składany. Zajmuje niewiele miejsca

Bagażnika rowerowego nie wozimy cały czas zapiętego na haku, a po zakończonej przejażdżce wypinamy go i musimy znaleźć dla niego miejsce w garażu. Warto zaznaczyć, że Thule VeloLite jest składany - wersja na jeden rower po złożeniu ma wymiary 42 × 77 × 20 cm (dł. × szer. × wys.), natomiast na trzy jednoślady - 86 × 122 × 20 cm.

Ile kosztuje bagażnik rowerowy Thule VeloLite?

Cena bagażnika rowerowego Thule VeloLite startuje z poziomu 1779 zł za wersję przewidzianą do przewozu jednego roweru. Za odmianę na dwa rowery należy zapłacić 2269 zł, natomiast wariant na trzy jednoślady to wydatek rzędu 2759 zł. VeloLite jest już dostępny w wybranych sklepach oraz na stronie internetowej producenta.

