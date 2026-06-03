Nowość dla kierowców od 10 czerwca. Urzędy zmieniają zasady rejestracji

W skrócie Ministerstwo Infrastruktury planuje uprościć procedurę zachowania obecnego numeru rejestracyjnego po zakupie używanego auta bez potrzeby wizyty z tablicami rejestracyjnymi w urzędzie.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że od 10 czerwca kierowca będzie składał pisemne oświadczenie o stanie tablic i znaku legalizacyjnym zamiast ich okazywania urzędnikowi.

Oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację, również na jego odwrocie, bez konieczności stosowania specjalnych druków.

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Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. Najważniejszą zmianą jest znaczące ułatwienie procedury rejestracji w przypadku chęci zachowania przez nabywcę dotychczasowych tablic rejestracyjnych. Co najważniejsze - resort chce, by zmiany w tym zakresie zaczęły obowiązywać już 10 czerwca bieżącego roku.

10 czerwca zmiany w rejestracji aut. Koniec biegania z tablicami

Na etapie konsultacji publicznych znajduje się właśnie datowany na 25 maja 2026 projekt rozporządzenia wprowadzającego zmiany w sposobie rejestracji pojazdów. Wszystko wskazuje na to, że dokument procedowany jest w ekspresowym tempie, a samo rozporządzenie opublikowane zostanie 9 czerwca. Data jest wysoce prawdopodobna, bo - zgodnie z projektem - znowelizowane przepisy miałyby obowiązywać już od 10 czerwca.

Z perspektywy kierowców najważniejsza ze zmian to rezygnacja z obowiązku okazywania urzędnikowi tablic rejestracyjnych pojazdu, w przypadku chęci zachowania przez nowego właściciela dotychczasowego numeru rejestracyjnego.

Uściślijmy - chodzi o zarejestrowane już w Polsce samochody używane, które zmieniły właśnie właściciela. Jeśli tablice rejestracyjne są w dobrym stanie (czytelne, nieuszkodzone) i zgodne z obowiązującym wzorem (np. flaga UE zamiast polskiej) rejestrując takie auto w dowolnym miejscu w kraju można zachować dotychczasowy numer i rejestracje.

Do urzędu już bez tablic. Używane auto przerejestrujesz szybciej

Problem w tym, że obecne przepisy tworzą niepotrzebne kolejki w wydziałach komunikacji. Urzędnik musi każdorazowo zweryfikować stan dotychczasowych tablic i "dokonać ich ponownej legalizacji", czyli nakleić nową nalepkę legalizacyjną.

Wielu kierowców nie ma tego świadomości, więc każdego dnia interesanci "odbijają się" od okienek, gdy urzędnicy odsyłają ich do samochodu po komplet dotychczasowych tablic. Nerwowe wyszarpywanie z ramek dotychczasowych tablic i gonitwa po piętrach z brudnymi rejestracjami pod pachą to codzienność polskich urzędów. Zdecydowanie wydłuża to proces rejestracji i skutkuje jeszcze większymi kolejkami.

Wszystko zmienić ma się już za kilka dni - 10 czerwca. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, począwszy do tej daty: "organ rejestrujący nie będzie dokonywał ponownej legalizacji dotychczasowych tablic rejestracyjnych a właściciel będzie zobowiązany złożyć oświadczenie, że posiada tablice (tablicę) rejestracyjne utrzymane w należytym stanie i czytelne, a umieszczony na nich znak legalizacyjny nie jest uszkodzony"

Mówiąc wprost, nie trzeba już będzie zdejmować rejestracji z samochodu i pokazywać ich urzędnikowi. Inne ułatwienie dotyczy samego oświadczenia, które musi być złożone w formie pisemnej. Kierowcy nie będą jednak potrzebować do tego żadnych specjalnych druków ani nawet kartki. W samym projekcie czytamy bowiem, że: "Oświadczenie, o którym mowa w art. 73 ust. 1a ustawy, może być złożone na wniosku o rejestrację, w tym na jego odwrocie".

Ile można zaoszczędzić zostawiając dotychczasowe rejestracje?

Każdego roku w Polsce właściciela zmienia około dwóch milionów samochodów. Polacy chętnie korzystają dziś z możliwości pozostawienia dotychczasowych rejestracji zarejestrowanego już w kraju pojazdu, bo wiąże się to ze znacznym ograniczeniem kosztów przerejestrowania auta. Zachowanie dotychczasowego numeru i tablic rejestracyjnych pozwala zmniejszyć koszty rejestracji używanego samochodu o połowę - z około 160 zł do 80 zł.

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