W skrócie We Wrocławiu testowano listwy LED mające poprawić bezpieczeństwo pieszych na przejściach.

Rozwiązanie cieszyło się popularnością wśród przechodniów, ale zostało wyłączone z powodu braku odpowiednich przepisów.

Obecnie trwają starania o wprowadzenie zmian prawnych umożliwiających stosowanie takich innowacji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nowe przepisy dotyczące pierwszeństwa pieszych na pasach weszły w życie 1 czerwca 2021 r. i do dziś zmiana ta budzi spore kontrowersje. Chociaż w założeniu nowelizacja miała poprawić bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, to w rzeczywistości doprowadza do wielu niebezpiecznych sytuacji. Przypomnijmy, że od ponad 4 lat pieszy ma pierwszeństwo, gdy już jest na przejściu lub dopiero na nie wchodzi (z wyjątkiem tramwaju).

Chcieli poprawić bezpieczeństwo pieszych. We Wrocławiu zamontowali ostrzegawcze światło LED

Piesi wyraźnie wzięli sobie do serca nowe przepisy, przez co wielokrotnie wchodzą na przejście, nie upewniając się wcześniej czy nie nadjeżdża pojazd. Aby poprawić bezpieczeństwo tych, którzy nie odrywają wzroku od telefonu lub są przekonani o swoim pierwszeństwie, montowane są najróżniejsze rozwiązania, których zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa.

We Wrocławiu na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Oławskiej i Podwala wbudowano listwy LED, których zadaniem jest ostrzeganie pieszych za pomocą koloru zsynchronizowanego z sygnalizacją świetlną. System ten po raz pierwszy pojawił się w stolicy Dolnego Śląska i został ciepło przyjęty przez przechodniów. W zamyśle oświetlenie miało poprawić bezpieczeństwo szczególnie tych, którzy zapatrzeni w telefon nie zwracają uwagi na tradycyjną sygnalizację świetlną.

Rozwiń

Listwy LED przed przejściem dla pieszych we Wrocławiu. Okres próbny się skończył

Wybór akurat tego skrzyżowania nie był przypadkowy - piesi na ul. Oławskiej i Podwala przechodzą przez dwie jezdnie i torowisko. Co więcej, w czasie jednego cyklu świateł nie jest możliwe przejście na drugą stronę, więc w oczekiwaniu na zielony sygnał wiele osób zaczyna przeglądać telefon.

To rozwiązanie może poprawić bezpieczeństwo pieszych, natomiast pamiętajmy, że nic nie zastąpi uważności i zdrowego rozsądku. To niezwykle ważne, by przechodząc przez każde przejście dla pieszych, zachować szczególną uwagę i ostrożność

Pasek LED wbudowany był tuż przed przejściem i wyświetlał sygnał, który w danym momencie pojawiał się na standardowym sygnalizatorze. Tym sposobem ostrzegał i zwracał uwagę pieszych wchodzących z głową opuszczoną w dół lub zapatrzonych w telefon.

Okres próbny się skończył. Listwy LED na przejściach dla pieszych są niezgodne z przepisami

Chociaż rozwiązanie było proste i skuteczne, zostało wprowadzone tymczasowo. Okazało się jednak, że listwy LED zamontowano wyłącznie w ramach testów i nie mogą zostać wprowadzone na stałe ze względu na obowiązujące przepisy.

Chociaż pilotaż został już zakończony, a mieszkańcy nowe rozwiązanie przyjęli z otwartością, to nie ma odpowiednich regulacji prawnych, które pozwoliłyby na montaż na stałe takich listew LED. "Ustawa Prawo o ruchu drogowym nie przewiduje świateł w nawierzchni przejścia. Będziemy starać się u prawodawcy o zmiany" - mówi Joanna Urbańska-Jaworska z Urzędu Miasta Wrocław w rozmowie z Gazetą Wrocławską.

Przy Audi Concept C pracował polski designer. Auto zapowiada nowe TT INTERIA.PL INTERIA.PL