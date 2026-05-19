W skrócie Renault Clio jest obecnie najchętniej kupowanym nowym autem w Europie, a Dacia Sandero spadła na siódme miejsce, podczas gdy Tesla model Y wróciła na podium.

Renault Clio zadebiutowało we wrześniu 2025 roku i w pierwszym kwartale osiągnęło 55,8 tysiąca rejestracji, podczas gdy Tesla model Y zaliczyła wzrost zainteresowania do 51,5 tysiąca rejestracji, poprawiając swój ubiegłoroczny wynik o blisko 61,5 procent.

Tesla model Y jest obecnie jedynym autem elektrycznym w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się nowych aut w Europie, a drugą najlepiej sprzedającą się Teslą jest Skoda Elroq na trzydziestym miejscu.

Pierwsze miesiące 2026 roku przyniosły świetne wiadomości dla dealerów Renault i Tesli. Z danych branżowej firmy analitycznej DATAFORCE wynika, że w pierwszym kwartale 2026 roku najlepiej sprzedającym się samochodem w Europie było Renault Clio. O prawdziwej eksplozji zainteresowania nabywców mogą też mówić dealerzy Tesli. Wzrost zainteresowania sklasyfikowaną na drugim miejscu Teslą model Y sięgnął rekordowych 68 proc.

Renault Clio nowym królem europejskich dróg

Śmiało można powiedzieć, że nowe Renault Clio, które oficjalnie zadebiutowało we wrześniu 2025 roku, okazało się strzałem w dziesiątkę. W pierwszym kwartale 2026 roku, z wynikiem 55,8 tys. rejestracji (+1,27 proc. r./r.) francuskie auto było najlepiej sprzedającym się nowym modelem w Europie.

Samo Renault zajmuje po pierwszym kwartale 5. miejsce wśród najchętniej wybieranych marek samochodowych w Europie (191,3 tys. rejestracji), ustępując jedynie: BMW (199,6 tys. rejestracji), Toyocie (222,1 tys. rejestracji), Skodzie (225,0 tys. rejestracji) i Volkswagenowi (347,2 tys. rejestracji).

W Europie znów pokochali Teslę. Model Y hitem

Największe wrażenie robi jednak wysokie miejsce w rankingu rejestracji Tesli Model Y. Model producenta, który po zaangażowaniu się Elona Muska w politykę przeżywał w Europie trudne chwile, wskoczył właśnie na drugie miejsce w rankingu najczęściej rejestrowanych nowych samochodów na Starym Kontynencie (dane UE, EFTA, CEFTA i Wielka Brytania). Z rewelacyjnym wynikiem blisko 51,5 tys. rejestracji Tesla model Y poprawiła swój ubiegłoroczny rezultat o blisko 61,5 proc.

Wygląda więc na to, że wystarczyła korekta cenników i lifting Modelu Y, by w niespełna rok Europejczycy wybaczyli Elonowi Muskowi jego romans z administracją Donalda Trumpa. Elektryk amerykańskiej marki wyprzedził właśnie w rankingu popularności w Europie takie ikony, jak m.in. 3. Volkswagena Golfa (50,8 tys. rejestracji) czy 6. Volkswagena T-Roca.

Warto przypomnieć, że jeszcze w pierwszym kwartale 2025 roku, wkrótce po tym, jak Elon Musk zaangażował się w kampanię prezydencką Donalda Trumpa i zacieśnił współpracę z nową administracją, Tesla przeżywała w Europie bardzo trudne chwile. Na kluczowych europejskich rynkach, jak Niemcy, Francja czy Hiszpania, spadki rejestracji przekraczały 70 proc.

Obecnie nie sposób przeoczyć, że Tesla model Y to jedyny samochód z napędem elektrycznym nie tyko w pierwszej dziesiątce, ale nawet w zestawieniu "top 20" najchętniej kupowanych nowych aut w Europie. Drugim najlepiej sprzedającym się elektrykiem jest aktualnie - zamykająca pierwszą trzydziestkę - Skoda Elroq.

Dziesiątka najczęściej kupowanych nowych aut w Europie w pierwszym kwartale 2026 roku:

Renault Clio - 55,8 tys. rejestracji, Tesla model Y - 51,5 tys. rejestracji, Volkswagen Golf - 50,8 tys. rejestracji, Nissan Qashqai - 49,7 tys. rejestracji, Toyota Yaris Cross - 49,4 tys. rejestracji, Volkswagen T-Roc - 49,3 tys. rejestracji, Dacia Sandero - 48,9 tys. rejestracji, Volkswagen Tiguan - 47,2 tys. rejestracji, Peugeot 208 - 46,6 tys. rejestracji, Peugeot 2008- 45,7 tys. rejestracji.

