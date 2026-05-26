Nowe zasady kasowania punktów karnych. Rząd w ostatniej chwili zmienił zdanie
3 czerwca kierowców czekają zmiany w taryfikatorze i sposobie kasowania punktów karnych. Niespodziewanie, na ostatniej prostej przed ich wprowadzeniem, zmotoryzowani dostali prezent od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie zniknie możliwość kasowania punktów karnych za przekroczenia prędkości przy pomocy tzw. kursów reedukacyjnych. Nie oznacza to jednak, że wszystko pozostanie po staremu.
W skrócie
- 3 czerwca wprowadzona zostanie zmiana w sposobie kasowania punktów karnych, ale pozostanie możliwość ich redukcji za niektóre przekroczenia prędkości na kursach reedukacyjnych.
- Możliwość anulowania punktów karnych za przekroczenie prędkości będzie dostępna tylko dla wykroczeń nieprzekraczających 30 km/h ponad limit i wyłącznie po odbyciu kursu stacjonarnego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
- Punkty karne nie będą mogły być kasowane za najpoważniejsze wykroczenia, takie jak prowadzenie pod wpływem alkoholu, przekroczenie prędkości powyżej 30 km/h, czy spowodowanie wypadku, natomiast pełna lista wykroczeń kwalifikujących się do kasowania została szczegółowo opisana w rozporządzeniu.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Do 3 czerwca musi wejść w życie rozporządzenie dotyczące m.in. sposobu kasowania punktów karnych przy pomocy tzw. kursów reedukacyjnych. Dotychczasowy projekt zakładał np, że kierowcy nie będą już mogli skasować w ten sposób punktów nałożonych na nich za przekroczenia prędkości. To się jednak zmieniło.
Niespodziewana korekta w projekcie rozporządzenia to efekt interwencji Ministerstwa Infrastruktury. W czasie przeprowadzonego w przyspieszonym trybie opiniowania wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec krytycznie odniósł się do pomysłu całkowitej rezygnacji z kasowania punktów karnych za prędkość w ramach tzw. kursów reedukacyjnych.
Punkty za prędkość jednak skasujesz. Ale jest haczyk
W piśmie skierowanym do Czesława Mroczka - sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Bukowiec zaproponował, by kierowcy którzy przekroczyli prędkość o mniej niż 30 km/h mogli w dalszym ciągu korzystać ze szkoleń, w ramach których - raz na sześć miesięcy - skasować można maksymalnie 6 punktów karnych.
W przypadku naruszeń przekroczenia prędkości dotyczących dopuszczalnej prędkości, jednak nie więcej niż o 30 km/h, które należą do najczęstszych naruszeń, sam fakt ukarania grzywną w drodze mandatu karnego i otrzymania punktów karnych wydaje się proporcjonalną i wystarczającą dolegliwością
Bukowiec zaznaczył, że samo przystąpienie przez kierowcę do udziału w szkoleniu w celu redukcji punktów karnych "ma ewidentne wartości edukacyjne i uświadamia konsekwencje popełnianych wykroczeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego".
Argumentował przy tym, że w przepisach ustawy o kierujących pojazdami doprecyzowano, iż takie szkolenie może odbywać się dziś wyłącznie stacjonarnie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Uściślijmy - osoby ignorujące ograniczenia prędkości nie mogą już korzystać np. z kursów online, których walory edukacyjne są były mocno dyskusyjne. Trzeba też wiedzieć, że każdy taki kurs zakłada dziś również zajęcia praktyczne (np. próbę hamowania z określonej prędkości).
Za te wykroczenia punktów na kursie już nie skasujesz
Uwagi Stanisława Bukowca znalazły odzwierciedlenie w nowym kształcie rozporządzenia MSWiA. W uzasadnieniu do projektu (po zakończonych uzgodnieniach międzyresortowych) czytamy m.in., że w § 11 szykowanego rozporządzenia określono katalog naruszeń przepisów ruchu drogowego, za które liczba przyznanych punktów będzie podlegała zmniejszeniu po odbyciu szkolenia.
W katalogu tym nie uwzględniono naruszeń, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Są nimi m.in.:
- naruszenia oznaczone kodami A 01 - A 11 polegające m.in. na spowodowaniu wypadku lub kolizji drogowej, kierowaniu w stanie nietrzeźwości/po użyciu alkoholu, nieudzieleniu pomocy ofiarom wypadku,
- naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się wobec pieszych oznaczone kodami B 01 - B 12,
- naruszenia polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o więcej niż 30 km/h (oznaczone kodami E 01 - E 05),
- większość naruszeń polegających na niestosowaniu się do przepisów o wyprzedzaniu.
Drugie dno nowych przepisów. Minister boi się, że zabraknie kierowców?
Skąd nagła zmiana? W piśmie z resortu infrastruktury do MSWiA nie znajdziemy o tym ani słowa, ale całkiem prawdopodobne, że wpływ na opinię ministra Bukowca miała trudna sytuacja branży transportowej, która od dłuższego czasu zmaga się z brakami kierowców.
Warto przypomnieć, że w okresie między 17 września 2022 roku a 16 września 2023 roku obowiązywały przepisy, w ramach których punkty karne kasowane były nie w rok lecz po 24 miesiącach od ujawnienia wykroczenia i uregulowania grzywny. Ostatecznie, po roku ich obowiązywania, rząd PiS podjął decyzję o powrocie do poprzednich zapisów mówiących o 12 miesiącach, właśnie pod naciskiem przedstawicieli sektora transportowego.
Za jakie wykroczenia skasujesz punkty karne po 3 czerwca?
Znowelizowany projekt rozporządzenia (par 11.) szczegółowo określa listę wykroczeń, za popełnienie których - po 3 czerwca - uczestnicząc w stosownym szkoleniu w Ośrodku Ruchu Drogowego, kierowca będzie mógł skasować 6 punktów karnych
Chodzi o konkretne zachowania określone w zmodyfikowanym taryfikatorze punktów karnych (załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia) kodami:
- od C 05 do C 20 - nieprawidłowe parkowanie i ignorowanie "innych przepisów",
- D 03 - naruszenie zakazu zawracania,
- D 05 - niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu albo niezaprzestanie sygnalizowania po wykonaniu manewru,
- od E 06 do E 11 - przekroczenia prędkości do 30 km/h, niezachowanie bezpiecznego odstępu,
- F 01 i od F10 do F12 - wyprzedzanie z niewłaściwej strony, nieprawidłowe wyprzedzanie,
- od G 01 do G 08 - nieprawidłowe korzystanie ze świateł,
- od H 01 do H 03, od H 05 do H 08, od H 13 do H 16, od H 18 do H 20, H 24, H 25, od H 27 do H 29 - naruszenia "innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym", m.in. naruszenie zakazu cofania na autostradzie, wjeżdżania za sygnalizator przy nadawanym czerwonym świetle, wjeżdżanie między kolumnę rowerzystów itd.,
- od J 04 do J 11, od J 20 do J 23 - naruszenie przepisów dotyczących przewożenia osób.