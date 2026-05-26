W skrócie 3 czerwca wprowadzona zostanie zmiana w sposobie kasowania punktów karnych, ale pozostanie możliwość ich redukcji za niektóre przekroczenia prędkości na kursach reedukacyjnych.

Możliwość anulowania punktów karnych za przekroczenie prędkości będzie dostępna tylko dla wykroczeń nieprzekraczających 30 km/h ponad limit i wyłącznie po odbyciu kursu stacjonarnego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Punkty karne nie będą mogły być kasowane za najpoważniejsze wykroczenia, takie jak prowadzenie pod wpływem alkoholu, przekroczenie prędkości powyżej 30 km/h, czy spowodowanie wypadku, natomiast pełna lista wykroczeń kwalifikujących się do kasowania została szczegółowo opisana w rozporządzeniu.

Do 3 czerwca musi wejść w życie rozporządzenie dotyczące m.in. sposobu kasowania punktów karnych przy pomocy tzw. kursów reedukacyjnych. Dotychczasowy projekt zakładał np, że kierowcy nie będą już mogli skasować w ten sposób punktów nałożonych na nich za przekroczenia prędkości. To się jednak zmieniło.

Niespodziewana korekta w projekcie rozporządzenia to efekt interwencji Ministerstwa Infrastruktury. W czasie przeprowadzonego w przyspieszonym trybie opiniowania wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec krytycznie odniósł się do pomysłu całkowitej rezygnacji z kasowania punktów karnych za prędkość w ramach tzw. kursów reedukacyjnych.

Punkty za prędkość jednak skasujesz. Ale jest haczyk

W piśmie skierowanym do Czesława Mroczka - sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Bukowiec zaproponował, by kierowcy którzy przekroczyli prędkość o mniej niż 30 km/h mogli w dalszym ciągu korzystać ze szkoleń, w ramach których - raz na sześć miesięcy - skasować można maksymalnie 6 punktów karnych.

W przypadku naruszeń przekroczenia prędkości dotyczących dopuszczalnej prędkości, jednak nie więcej niż o 30 km/h, które należą do najczęstszych naruszeń, sam fakt ukarania grzywną w drodze mandatu karnego i otrzymania punktów karnych wydaje się proporcjonalną i wystarczającą dolegliwością

Bukowiec zaznaczył, że samo przystąpienie przez kierowcę do udziału w szkoleniu w celu redukcji punktów karnych "ma ewidentne wartości edukacyjne i uświadamia konsekwencje popełnianych wykroczeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego".

Argumentował przy tym, że w przepisach ustawy o kierujących pojazdami doprecyzowano, iż takie szkolenie może odbywać się dziś wyłącznie stacjonarnie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Uściślijmy - osoby ignorujące ograniczenia prędkości nie mogą już korzystać np. z kursów online, których walory edukacyjne są były mocno dyskusyjne. Trzeba też wiedzieć, że każdy taki kurs zakłada dziś również zajęcia praktyczne (np. próbę hamowania z określonej prędkości).

Za te wykroczenia punktów na kursie już nie skasujesz

Uwagi Stanisława Bukowca znalazły odzwierciedlenie w nowym kształcie rozporządzenia MSWiA. W uzasadnieniu do projektu (po zakończonych uzgodnieniach międzyresortowych) czytamy m.in., że w § 11 szykowanego rozporządzenia określono katalog naruszeń przepisów ruchu drogowego, za które liczba przyznanych punktów będzie podlegała zmniejszeniu po odbyciu szkolenia.

W katalogu tym nie uwzględniono naruszeń, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Są nimi m.in.:

naruszenia oznaczone kodami A 01 - A 11 polegające m.in. na spowodowaniu wypadku lub kolizji drogowej, kierowaniu w stanie nietrzeźwości/po użyciu alkoholu, nieudzieleniu pomocy ofiarom wypadku,

naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się wobec pieszych oznaczone kodami B 01 - B 12,

naruszenia polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o więcej niż 30 km/h (oznaczone kodami E 01 - E 05) ,

większość naruszeń polegających na niestosowaniu się do przepisów o wyprzedzaniu.

Drugie dno nowych przepisów. Minister boi się, że zabraknie kierowców?

Skąd nagła zmiana? W piśmie z resortu infrastruktury do MSWiA nie znajdziemy o tym ani słowa, ale całkiem prawdopodobne, że wpływ na opinię ministra Bukowca miała trudna sytuacja branży transportowej, która od dłuższego czasu zmaga się z brakami kierowców.

Warto przypomnieć, że w okresie między 17 września 2022 roku a 16 września 2023 roku obowiązywały przepisy, w ramach których punkty karne kasowane były nie w rok lecz po 24 miesiącach od ujawnienia wykroczenia i uregulowania grzywny. Ostatecznie, po roku ich obowiązywania, rząd PiS podjął decyzję o powrocie do poprzednich zapisów mówiących o 12 miesiącach, właśnie pod naciskiem przedstawicieli sektora transportowego.

Za jakie wykroczenia skasujesz punkty karne po 3 czerwca?

Znowelizowany projekt rozporządzenia (par 11.) szczegółowo określa listę wykroczeń, za popełnienie których - po 3 czerwca - uczestnicząc w stosownym szkoleniu w Ośrodku Ruchu Drogowego, kierowca będzie mógł skasować 6 punktów karnych

Chodzi o konkretne zachowania określone w zmodyfikowanym taryfikatorze punktów karnych (załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia) kodami:

od C 05 do C 20 - nieprawidłowe parkowanie i ignorowanie "innych przepisów",

D 03 - naruszenie zakazu zawracania,

D 05 - niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu albo niezaprzestanie sygnalizowania po wykonaniu manewru,

od E 06 do E 11 - przekroczenia prędkości do 30 km/h, niezachowanie bezpiecznego odstępu,

F 01 i od F10 do F12 - wyprzedzanie z niewłaściwej strony, nieprawidłowe wyprzedzanie,

od G 01 do G 08 - nieprawidłowe korzystanie ze świateł,

od H 01 do H 03, od H 05 do H 08, od H 13 do H 16, od H 18 do H 20, H 24, H 25, od H 27 do H 29 - naruszenia "innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym", m.in. naruszenie zakazu cofania na autostradzie, wjeżdżania za sygnalizator przy nadawanym czerwonym świetle, wjeżdżanie między kolumnę rowerzystów itd.,

od J 04 do J 11, od J 20 do J 23 - naruszenie przepisów dotyczących przewożenia osób.

