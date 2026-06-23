W skrócie Tor Poznań został czasowo zamknięty w kwietniu 2026 roku przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska z powodu przekroczenia norm hałasu.

Projekt zmian w ustawie o sporcie przewiduje dopisanie torów sportów motorowych do katalogu obiektów objętych szczególnymi zasadami korzystania ze środowiska.

Tor Poznań obecnie działa na podstawie czasowej zgody, a jego przyszłość zależy od zmian przepisów oraz wyników postępowań administracyjnych dotyczących m.in. norm hałasu.

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Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu zmian w ustawie o sporcie, których głównym celem jest ułatwienie funkcjonowania torów sportów motorowych. Obiekt wyścigowe w Polsce stają się coraz częściej przedmiotem sporów związanych z hałasem i procedurami środowiskowymi.

Rząd chce ułatwić funkcjonowanie torów wyścigowych w Polsce

Projekt zakłada rozszerzenie art. 38a ustawy o sporcie o nową kategorię obiektów. Obecnie przepisy traktują jako powszechne korzystanie ze środowiska m.in. aktywność prowadzoną na boiskach, kortach tenisowych, bieżniach, lodowiskach czy skateparkach.

Uprawianie sportu na boiskach, kortach, bieżniach, lodowiskach, siłowniach plenerowych, skateparkach, rolkowiskach i pumptrackach stanowi powszechne korzystanie ze środowiska w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, 1080, 1812 i 1863), jeżeli odbywa się w ramach szkolenia sportowego albo aktywności sportowej o charakterze szkolnym lub rekreacyjnym

Do tej listy mają zostać dopisane również tory sportów motorowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Oznaczałoby to znacznie prostsze funkcjonowanie takich obiektów oraz ograniczenie ryzyka ich paraliżowania przez kolejne postępowania administracyjne. Co ciekawe, w najnowszej wersji projektu zrezygnowano z wcześniejszego założenia, zgodnie z którym obiekt musiałby posiadać określoną homologację. W efekcie nowe przepisy mogłyby objąć szerszą grupę torów niż pierwotnie zakładano.

Na torze Poznań odbywają się profesjonalne zawody samochodów wyścigowych, ciężarówek i motocykli, ale także szereg imprez dla amatorów, ze szkoleniami z techniki jazdy na czele. Adam Jastrzebowski East News

Konsultacje w sprawie Toru Poznań zakończone. Głosów było zaskakująco mało

Choć sprawa Toru Poznań przez wiele tygodni była jednym z najgłośniejszych tematów w polskim motorsporcie to zainteresowanie konsultacjami społecznymi okazało się niewielkie - ankietę projektu poselskiego wypełniło zaledwie 21 osób, natomiast komisyjnego 17. Wśród zgłoszonych uwag pojawiały się zarówno głosy popierające projekt, jak i krytyczne komentarze. Zwolennicy zmian twierdzą, że nowe przepisy pozwolą rozwijać motorsport i poprawią dostępność infrastruktury sportowej. Natomiast przeciwnicy zwracali uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska oraz komfortem mieszkańców okolicznych terenów.

W konsultacjach udział wzięło 21 i 17 osób. Sejm materiał zewnętrzny

Dlaczego prowadzone były dwie konsultacje w tej samej sprawie? Oba projekty zakładają dodanie do art. 38a ustawy o sporcie torów wyścigowych z tą różnicą, że w przypadku konsultacji komisyjnych mowa o obiektach, które posiadają homologację PZM, natomiast w poselskich nie jest ona wymagana. Oznacza to, że zmianami objęte zostałyby również mniejsze tory kartingowe, takie jak chociażby w Starym Kisielinie czy Bydgoszczy.

Co dalej z Torem Poznań? Kluczowe będą normy głośności

Najważniejsza informacja dla kierowców i fanów motorsportu jest taka, że Tor Poznań nadal działa. Automobilklub Wielkopolski uzyskał zgodę na dalsze funkcjonowanie obiektu do czasu zakończenia postępowania przed sądem administracyjnym.

Równolegle trwa również analiza dotycząca obowiązujących norm hałasu w rejonie ul. Magazynowej. Kluczowe znaczenie będzie mieć ustalenie charakteru zabudowy znajdującej się w pobliżu toru - jeżeli zostanie ona zakwalifikowana jako zabudowa mieszana to dopuszczalny poziom hałasu mógłby wzrosnąć z 50 do 55 dB. To istotna różnica, bo obecnie przekroczenie norm wynosi około 7 dB.

W konsultacjach na temat działalności Toru Poznań wzięło udział zaledwie 21 osób. Mikolaj Zacharow Reporter

Zmiany w przepisach mogą ułatwić życie torom wyścigowym

Projekt zmian został uznany za zgodny z Konstytucją RP oraz prawem unijnym i trafił do dalszych prac legislacyjnych. Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie to tory wyścigowe zostaną dopisane do katalogu obiektów objętych szczególnymi zasadami korzystania ze środowiska.

Dla Toru Poznań może to mieć kluczowe znaczenie, ponieważ równolegle nadal toczy się postępowanie przed sądem administracyjnym. Na razie obiekt pozostaje otwarty, a o jego przyszłości mogą zdecydować zarówno nowe przepisy, jak i wyniki trwających postępowań.

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