Nowe tablice to już obowiązek. Za ich brak grozi kara 1000 zł

W skrócie We Francji od 2026 roku obowiązują nowe wymogi dotyczące tablic rejestracyjnych dla pojazdów z rejestracją tymczasową, a za ich brak grozi mandat wynoszący około 1000 zł.

Nowe, różowe tablice tymczasowe mają na celu ułatwienie identyfikacji pojazdów przez służby oraz zawierają informację o terminie ważności rejestracji.

Po zakończeniu okresu przejściowego rozpoczęto kontrole dla pojazdów, które nie spełniają nowych przepisów dotyczących tymczasowych oznaczeń.

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Dotychczas we Francji każdego roku wydawano około 400 tys. tymczasowych tablic rejestracyjnych z oznaczeniem "WW". Takie numery trafiały głównie do pojazdów sprowadzanych z zagranicy i były ważne przez okres od czterech do sześciu miesięcy.

Nie przewidywano możliwości ich przedłużenia. Po zakończeniu tego okresu właściciel musiał uzyskać stałą rejestrację, czyli tzw. "carte grise". W praktyce oznaczało to przejście z rejestracji tymczasowej na pełnoprawny dokument dopuszczający pojazd do ruchu.

Problemy z identyfikacją i powtarzalnością numerów

System ten, choć stosunkowo prosty i zrozumiały, powodował jednak trudności w szybkim rozpoznawaniu statusu pojazdu przez funkcjonariuszy. Tablice "WW" różniły się od standardowych jedynie prefiksem, co w praktyce nie zawsze było łatwe do wychwycenia podczas kontroli. W efekcie identyfikacja wymagała mozolnej weryfikacji w systemach.

Jednocześnie ograniczona liczba dostępnych kombinacji sprawiała, że te same numery wracały do obiegu średnio co około 14 miesięcy. Prowadziło to do sytuacji, w których identyczne oznaczenia mogły pojawiać się na różnych pojazdach. Taki mechanizm zwiększał ryzyko błędów w przypisywaniu danych. W konsekwencji zdarzały się przypadki nakładania kar na niewłaściwych właścicieli. Kierowcy musieli później udowadniać brak związku z wykroczeniem, co wiązało się z dodatkowymi procedurami administracyjnymi.

Różowe tablice i nowe zasady oznaczeń

W odpowiedzi na te problemy wprowadzono tablice w wyróżniającym się, różowym kolorze. Mają one natychmiast odróżniać pojazdy z rejestracją tymczasową od aut z numerami stałymi. Zmiana ma ułatwić pracę służb podczas kontroli drogowych.

Francuskie władze wskazują, że taki kolor nie występuje w innych europejskich systemach rejestracyjnych. Ma to ograniczyć ryzyko pomyłek zarówno w kraju, jak i podczas ewentualnych kontroli transgranicznych. Dzięki temu identyfikacja ma być bardziej jednoznaczna wizualnie.

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Każda tablica zawiera również informację o terminie ważności. Umożliwia to szybkie sprawdzenie statusu pojazdu bez konieczności sięgania do dodatkowych baz danych. Rozwiązanie ma przyspieszyć sam proces kontroli na drodze.

Okres przejściowy i konsekwencje dla kierowców

Według francuskich władz wprowadzona reforma była od dawna konieczna i ma realną szansę ograniczyć luki w dotychczasowym systemie oraz zmniejszyć liczbę przypadków nadużyć. Regulacje obejmują wszystkie pojazdy korzystające z rejestracji tymczasowej, bez względu na sposób ich pozyskania czy przeznaczenie. Oznacza to jednolite zasady dla aut kupionych we Francji, importowanych oraz wykorzystywanych testowo.

Wkrótce po wdrożeniu nowych przepisów we Francji ruszyły masowe kontrole. Policja zaznacza jednak, że te wynikają z wyznaczonego terminu pełnego wdrożenia nowych regulacji, przewidzianego na koniec pierwszego kwartału 2026 roku. Teraz, po zakończeniu okresu przejściowego, kierowcy poruszających się na nieprawidłowych tablicach tymczasowych muszą liczyć się z grzywną w wysokości 235 euro, czyli około 1000 zł.

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