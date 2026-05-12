W skrócie Tablice rejestracyjne w formie cyfrowej umożliwiają zarządzanie komunikatami i danymi pojazdu za pośrednictwem smartfona, co zdobyło zainteresowanie kierowców na amerykańskich drogach.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa wskazują na luki w oprogramowaniu, które mogą sprawić, że cyfrowe tablice staną się celem ataków hakerów.

Producent tablic zapewnia, że przejęcie kontroli nad urządzeniem wymaga fizycznego dostępu i specjalistycznej wiedzy, lecz eksperci przypominają o nowych ryzykach związanych z technologią.

Pomysł stworzenia cyfrowych tablic rejestracyjnych nie jest nowy i pojawił się już w 2009 roku. Od pierwszej koncepcji do masowego wdrożenia rozwiązania musiało jedna minąć wiele lat. Niezbędne okazało się bowiem przygotowanie odpowiednich regulacji oraz dopuszczenie nowych tablic do użytku w poszczególnych stanach.

Obecnie cyfrowe tablice funkcjonują już m.in. w Kalifornii, Arizonie, Michigan i Teksasie, gdzie stały się modnym gadżetem - zwłaszcza wśród młodszych użytkowników dróg. W przeciwieństwie do tradycyjnych odpowiedników numer rejestracyjny wyświetlany jest na ekranie w formie cyfrowego obrazu. System usprawnia również formalności związane z rejestracją pojazdu czy zmianą danych właściciela. Informacje synchronizowane są z chmurą, co pozwala szybciej aktualizować dane i wygodniej zarządzać informacjami przypisanymi do samochodu.

Kierowcy doceniają wygodę i dodatkowe funkcje

Nowoczesne tablice umożliwiają nie tylko wyświetlanie numeru rejestracyjnego. Producent przewidział także możliwość prezentowania dodatkowych komunikatów, którymi można sterować z poziomu telefonu. To właśnie ta funkcja sprawiła, że rozwiązanie szybko przyciągnęło uwagę kierowców zainteresowanych nowoczesnymi technologiami w motoryzacji.

Nowoczesne tablice umożliwiają nie tylko wyświetlanie numeru rejestracyjnego.

W praktyce właściciel pojazdu może wyświetlić na tablicy komunikat "poszukiwany", jeśli samochód zostanie skradziony. W połączeniu z modułem GPS ma to zwiększać szanse na odzyskanie auta. Zwolennicy systemu podkreślają również prostszy proces przerejestrowania pojazdu oraz łatwiejszą identyfikację samochodów przez służby i urzędy.

Eksperci ostrzegają przed ryzykiem włamań

Rosnąca popularność cyfrowych tablic dość szybko wzbudziła zainteresowanie specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Ich zdaniem nowe rozwiązanie, chociaż bez wątpienia wygląda ciekawie, może stać się także atrakcyjnym celem dla hakerów. Problemem mają być potencjalne luki w oprogramowaniu, które mogłyby umożliwić przejęcie kontroli nad urządzeniem.

Skalę problemu uwidocznił niedawno Josep Rodriguez - ekspert cyberbezpieczeństwa z firmy IOActive. Jego zdaniem ingerencja w działanie tablicy może być możliwa po zdjęciu tylnej osłony i podłączeniu urządzenia do komputera. W takim scenariuszu haker mógłby zmodyfikować oprogramowanie i zmienić wyświetlany numer rejestracyjny albo całkowicie usunąć oznaczenia pojazdu. Mogłoby to prowadzić m.in. do unikania mandatów lub przypisywania wykroczeń innym kierowcom.

Producent uspokaja użytkowników

Firma Reviver odpowiedzialna za cyfrowe tablice zapewnia jednak, że scenariusz przedstawiony przez eksperta jest mało prawdopodobny w codziennym użytkowaniu. Producent podkreśla, że przeprowadzenie takiego ataku wymaga fizycznego dostępu do urządzenia, specjalistycznych narzędzi oraz zaawansowanej wiedzy technicznej.

Zdaniem firmy przeciętny kierowca nie powinien obawiać się podobnych incydentów podczas normalnej eksploatacji samochodu. Mimo to eksperci przypominają, że rozwój nowych technologii nieodłącznie wiąże się ze wzrostem liczby potencjalnych zagrożeń. Cyfrowe tablice rejestracyjne mogą być więc kolejnym przykładem rozwiązania, które oprócz wygody i nowoczesności niesie ze sobą również nowe ryzyka.

